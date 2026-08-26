1 sentyabrdan davlat bog‘chalarida to‘lovlar qimmatlashadi

·3·O‘zbekiston
1 sentyabrdan davlat bog‘chalarida to‘lovlar qimmatlashadi

O‘zbekistonda joriy yilning 1 sentyabridan barcha davlat maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalar uchun to‘lov miqdori oshadi. Yangi narxlar bazaviy hisoblash miqdorining o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘lib, mazkur miqdor 412 ming so‘mdan 440 ming so‘mga ko‘tariladi.

2026 yil 23 iyun kuni Prezident tomonidan imzolangan «Ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to‘g‘risida»gi farmonga muvofiq, 1 sentyabrdan bazaviy hisoblash miqdori 412 ming so‘mdan 440 ming so‘mga oshirilishi belgilangan.

Shu farmon asosida 2026 yil 1 iyuldan pensiyalar va nafaqalar, shuningdek, Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga beriladigan bolalar nafaqalari hamda moddiy yordam to‘lovlari miqdori 7 foizga oshirilgan.

Bundan tashqari, 1 sentyabrdan budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi va stipendiyalar miqdori ham 7 foizga ko‘tarilishi nazarda tutilgan.

Davlat maktabgacha ta’lim muassasalaridagi to‘lovlar miqdori bazaviy hisoblash miqdoriga bog‘langani sababli, mazkur ko‘rsatkichning oshishi davlat bog‘chalarida tarbiyalanayotgan bolalar uchun to‘lov narxlariga ham ta’sir qiladi.

Ya’ni, 1 sentyabrdan ota-onalar davlat bog‘chalari uchun amaldagi to‘lovdan ko‘proq mablag‘ to‘lashlariga to‘g‘ri keladi.

Bog‘cha to‘lovlaridagi yangi narxlar quyidagicha bo‘ladi:

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bola ta'minoti uchun to‘lov miqdorlari jadvali.Toshkent va viloyatlar uchun bog‘cha to‘lovlari o‘zgarishi ko‘rsatilgan jadvallar.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Davlat mehnat inspeksiyasi “Ochiq budjet” bo‘yicha ogohlantirish berdiDavlat mehnat inspeksiyasi “Ochiq budjet” bo‘yicha ogohlantirish berdiBugun, 15:10Endi telefon raqami orqali pul o‘tkazish mumkinEndi telefon raqami orqali pul o‘tkazish mumkinBugun, 14:33Prezident ishtirokida davlat mukofotlarini topshirish marosimi boshlandiPrezident ishtirokida davlat mukofotlarini topshirish marosimi boshlandiBugun, 14:06O‘zbekistonda mahkumlarga onlayn xarid qilishga ruxsat berilishi mumkinO‘zbekistonda mahkumlarga onlayn xarid qilishga ruxsat berilishi mumkinBugun, 12:56Aholi «ishonchsizlik» bildirishi mumkin: Profilaktika inspektorlari maqomi haqida yangi qonun!Aholi «ishonchsizlik» bildirishi mumkin: Profilaktika inspektorlari maqomi haqida yangi qonun!Bugun, 11:05«Xabibni hurmat qilaman, lekin Umarni emas»: Merab Dvalishvilidan shov-shuvli intervyu!«Xabibni hurmat qilaman, lekin Umarni emas»: Merab Dvalishvilidan shov-shuvli intervyu!Kecha, 22:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi