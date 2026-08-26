Samsung Gamescom 2026 koʻrgazmasida yangi P9 va P7 SSD modellarini taqdim etdi
Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi Kyoln shahrida oʻtkazilayotgan Gamescom 2026 koʻrgazmasida oʻzining eng soʻnggi ishlanmalari — yuqori unumdorlikka ega P9 va P7 portativ SSD disklarini ommaga namoyish qildi. IXBT.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilmalar zamonaviy USB4 interfeysi bilan jihozlangan boʻlib, ixcham korpusda rekord darajadagi tezlik va sigʻimni birlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi liniyaning bayroqdori boʻlgan Samsung P9 modeli oʻziga xos texnik koʻrsatkichlari bilan mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Mazkur qurilma USB4 interfeysiga ega boʻlgan, hajmi 8 terabaytgacha yetuvchi va maʼlumotlarni soniyasiga 4000 megabaytgacha tezlikda uzatuvchi dunyodagi ilk portativ qattiq disk sifatida eʼtirof etildi.
Texnik imkoniyatlar va tezlik koʻrsatkichlariIshlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Samsung P9 modeli ketma-ket oʻqish tezligida 4000 MB/s koʻrsatkichga erishgan boʻlsa, ketma-ket yozish tezligi sekundiga 3800 megabaytni tashkil qiladi. Taqqoslash uchun, yangi qurilma oʻzidan oldingi avlodga mansub Samsung T9 modelidan deyarli ikki barobar tezroq ishlaydi.
Taʼsirchan tezlik va katta sigʻim professional darajadagi vazifalarni hal qilishga imkon beradi. Xususan, ushbu SSD toʻgʻridan-toʻgʻri kameralarga ulanib, 12K gacha boʻlgan yuqori aniqlikdagi videolarni toʻgʻridan-toʻgʻri yozib olish imkoniyatini taqdim etadi. Bu esa uni professional videograf va kontent yaratuvchilar uchun qulay vositaga aylantiradi.
Narxlar va bozorga chiqish muddatiHar ikki model ham foydalanuvchilarning ehtiyojidan kelib chiqib, toʻrtta turli xotira hajmi variantida sotuvga chiqariladi. Xaridorlar oʻzlarining talablariga qarab 1 TB, 2 TB, 4 TB hamda 8 TB sigʻimga ega modifikatsiyalarni tanlashlari mumkin boʻladi. Qurilmalarning narxlari ularning sigʻimiga qarab turlicha belgilanagan.
Flagman hisoblangan Samsung P9 modelining narxi 1 TB uchun 400 SShD dollari, 2 TB uchun 650 dollar, 4 TB uchun 1350 dollar va eng yuqori 8 TB versiyasi uchun 2700 dollarni tashkil etadi. Biroz soddalashtirilgan Samsung P7 esa arzonroq narxlarda taklif etiladi: uning 1 TB versiyasi 290 dollar, 2 TB varianti 550 dollar, 4 TB modeli 1150 dollar va 8 TB hajmli flagman versiyasi esa 2290 dollarga baholangan. Shuningdek, P7 modeli 2 metr balandlikdan tushib ketishga bardosh beradigan mustahkam korpusga ega.
Qurilmalarning global savdosi joriy yilning 31-avgustidan boshlanishi rejalashtirilgan.
…