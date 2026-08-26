Samsung Gamescom 2026 koʻrgazmasida yangi P9 va P7 SSD modellarini taqdim etdi

·2·Texno
Samsung Gamescom 2026 koʻrgazmasida yangi P9 va P7 SSD modellarini taqdim etdi

Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi Kyoln shahrida oʻtkazilayotgan Gamescom 2026 koʻrgazmasida oʻzining eng soʻnggi ishlanmalari — yuqori unumdorlikka ega P9 va P7 portativ SSD disklarini ommaga namoyish qildi. IXBT.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilmalar zamonaviy USB4 interfeysi bilan jihozlangan boʻlib, ixcham korpusda rekord darajadagi tezlik va sigʻimni birlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi liniyaning bayroqdori boʻlgan Samsung P9 modeli oʻziga xos texnik koʻrsatkichlari bilan mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Mazkur qurilma USB4 interfeysiga ega boʻlgan, hajmi 8 terabaytgacha yetuvchi va maʼlumotlarni soniyasiga 4000 megabaytgacha tezlikda uzatuvchi dunyodagi ilk portativ qattiq disk sifatida eʼtirof etildi.

Texnik imkoniyatlar va tezlik koʻrsatkichlari

Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Samsung P9 modeli ketma-ket oʻqish tezligida 4000 MB/s koʻrsatkichga erishgan boʻlsa, ketma-ket yozish tezligi sekundiga 3800 megabaytni tashkil qiladi. Taqqoslash uchun, yangi qurilma oʻzidan oldingi avlodga mansub Samsung T9 modelidan deyarli ikki barobar tezroq ishlaydi.

Taʼsirchan tezlik va katta sigʻim professional darajadagi vazifalarni hal qilishga imkon beradi. Xususan, ushbu SSD toʻgʻridan-toʻgʻri kameralarga ulanib, 12K gacha boʻlgan yuqori aniqlikdagi videolarni toʻgʻridan-toʻgʻri yozib olish imkoniyatini taqdim etadi. Bu esa uni professional videograf va kontent yaratuvchilar uchun qulay vositaga aylantiradi.

Narxlar va bozorga chiqish muddati

Har ikki model ham foydalanuvchilarning ehtiyojidan kelib chiqib, toʻrtta turli xotira hajmi variantida sotuvga chiqariladi. Xaridorlar oʻzlarining talablariga qarab 1 TB, 2 TB, 4 TB hamda 8 TB sigʻimga ega modifikatsiyalarni tanlashlari mumkin boʻladi. Qurilmalarning narxlari ularning sigʻimiga qarab turlicha belgilanagan.

Flagman hisoblangan Samsung P9 modelining narxi 1 TB uchun 400 SShD dollari, 2 TB uchun 650 dollar, 4 TB uchun 1350 dollar va eng yuqori 8 TB versiyasi uchun 2700 dollarni tashkil etadi. Biroz soddalashtirilgan Samsung P7 esa arzonroq narxlarda taklif etiladi: uning 1 TB versiyasi 290 dollar, 2 TB varianti 550 dollar, 4 TB modeli 1150 dollar va 8 TB hajmli flagman versiyasi esa 2290 dollarga baholangan. Shuningdek, P7 modeli 2 metr balandlikdan tushib ketishga bardosh beradigan mustahkam korpusga ega.

Qurilmalarning global savdosi joriy yilning 31-avgustidan boshlanishi rejalashtirilgan.

SamsungSSDP9TexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starship kosmik kemasi okeandan muvaffaqiyatli chiqarib olindiStarship kosmik kemasi okeandan muvaffaqiyatli chiqarib olindiBugun, 15:26Sunʼiy intellektga ega noodatiy Qin J36 tugmali telefoni taqdim etildiSunʼiy intellektga ega noodatiy Qin J36 tugmali telefoni taqdim etildiBugun, 13:53Xiaomi Xring O3 protsessori Geekbench sinovida yuqori natija koʻrsatdiXiaomi Xring O3 protsessori Geekbench sinovida yuqori natija koʻrsatdiBugun, 10:20Xiaomi kompaniyasi 6000 mA·ch batareyaga ega Redmi 17C 5G smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 6000 mA·ch batareyaga ega Redmi 17C 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 09:59HP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdiHP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdiBugun, 04:29Garmin Fenix 9 Pro taqdim etildi: 291 kungacha ishlaydigan flagman soatGarmin Fenix 9 Pro taqdim etildi: 291 kungacha ishlaydigan flagman soatBugun, 04:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda