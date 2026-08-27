Redmi Note 17 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi: ulkan akkumulyator va 600 yevrolik narx
Xiaomi kompaniyasi oʻzining eng yangi va uzoq kutilgan qurilmalaridan biri boʻlgan Redmi Note 17 Pro Max smartfonini global bozorga rasman chiqardi. Ushbu model oʻta yirik quvvatga ega batareyasi va ilgʻor texnik xususiyatlari bilan bir zumda texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon Yevropa bozorida 9210 mA·ch sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan. Shu bilan birga, boshqa ayrim xalqaro mintaqalarda, xususan Yaponiyada sotuvga chiqariladigan versiyaning batareya hajmi yanada kattaroq boʻlib, 10 000 mA·chni tashkil etadi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikIshlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, taqdim etilgan ulkan akkumulyator qurilmadan odatiy ssenariylar asosida foydalanilganda uch kun davomida quvvat olmasdan ishlash imkonini beradi. Shuningdek, smartfon 100 W quvvatga ega tezkor simli quvvatlash hamda 27 W quvvatdagi teskari quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Qurilmaning apparat qismi Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 protsessoriga asoslangan boʻlib, u kundalik vazifalar va multimedia ilovalari uchun yetarli unumdorlikni taʼminlaydi. Smartfonga oʻrnatilgan AMOLED ekran diagonali 6,83 dyuymni tashkil etib, uning aniqligi 2772 × 1280 piksrreldan iborat.
Ekran va multimediadagi yangiliklarDispleyning kadrlar chastotasi 120 Gc darajasida boʻlib, bu tasvirlarning juda silliq namoyish etilishini kafolatlaydi. Shuningdek, ekran HDR10+ va Dolby Vision formatlarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi, uning yuzasi esa mustahkam Corning Gorilla Glass Victus 2 oynasi bilan himoyalangan.
Optik imkoniyatlarga kelsak, asosiy kamera 50 va 8 megapikselli datchiklardan tashkil topgan. Old kamera esa 32 megapikselli aniqlikdagi linza bilan jihozlangan boʻlib, sifatli tahlillar va muloqotni taʼminlaydi.
Qurilmaning boshqa oʻziga xos jihatlari sirasiga Dolby Atmos qoʻllab-quvvatlaydigan sifatli stereodinamiklar, Wi-Fi 6 texnologiyasi hamda korpusning IP66 va IP68 standartlari boʻyicha bir vaqtning oʻzida suv va changdan ishonchli himoyalangani kiradi.
Yangi Redmi Note 17 Pro Max xaridorlarga xotira hajmi boʻyicha toʻrt xil konfiguratsiyada taklif etilmoqda. Xususan, Yevropa hududida 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega boshlangʻich versiyaning narxi 600 yevroni tashkil etadi.
…