Redmi Note 17 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi: ulkan akkumulyator va 600 yevrolik narx

·0·Texno
Redmi Note 17 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi: ulkan akkumulyator va 600 yevrolik narx

Xiaomi kompaniyasi oʻzining eng yangi va uzoq kutilgan qurilmalaridan biri boʻlgan Redmi Note 17 Pro Max smartfonini global bozorga rasman chiqardi. Ushbu model oʻta yirik quvvatga ega batareyasi va ilgʻor texnik xususiyatlari bilan bir zumda texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon Yevropa bozorida 9210 mA·ch sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan. Shu bilan birga, boshqa ayrim xalqaro mintaqalarda, xususan Yaponiyada sotuvga chiqariladigan versiyaning batareya hajmi yanada kattaroq boʻlib, 10 000 mA·chni tashkil etadi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, taqdim etilgan ulkan akkumulyator qurilmadan odatiy ssenariylar asosida foydalanilganda uch kun davomida quvvat olmasdan ishlash imkonini beradi. Shuningdek, smartfon 100 W quvvatga ega tezkor simli quvvatlash hamda 27 W quvvatdagi teskari quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Qurilmaning apparat qismi Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 protsessoriga asoslangan boʻlib, u kundalik vazifalar va multimedia ilovalari uchun yetarli unumdorlikni taʼminlaydi. Smartfonga oʻrnatilgan AMOLED ekran diagonali 6,83 dyuymni tashkil etib, uning aniqligi 2772 × 1280 piksrreldan iborat.

Ekran va multimediadagi yangiliklar

Displeyning kadrlar chastotasi 120 Gc darajasida boʻlib, bu tasvirlarning juda silliq namoyish etilishini kafolatlaydi. Shuningdek, ekran HDR10+ va Dolby Vision formatlarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi, uning yuzasi esa mustahkam Corning Gorilla Glass Victus 2 oynasi bilan himoyalangan.

Optik imkoniyatlarga kelsak, asosiy kamera 50 va 8 megapikselli datchiklardan tashkil topgan. Old kamera esa 32 megapikselli aniqlikdagi linza bilan jihozlangan boʻlib, sifatli tahlillar va muloqotni taʼminlaydi.

Qurilmaning boshqa oʻziga xos jihatlari sirasiga Dolby Atmos qoʻllab-quvvatlaydigan sifatli stereodinamiklar, Wi-Fi 6 texnologiyasi hamda korpusning IP66 va IP68 standartlari boʻyicha bir vaqtning oʻzida suv va changdan ishonchli himoyalangani kiradi.

Yangi Redmi Note 17 Pro Max xaridorlarga xotira hajmi boʻyicha toʻrt xil konfiguratsiyada taklif etilmoqda. Xususan, Yevropa hududida 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega boshlangʻich versiyaning narxi 600 yevroni tashkil etadi.

XiaomiRedmiRedmiNote17ProMaxSmartfonSnapdragon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadiHuawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadiBugun, 22:25Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max smartfoni 10 000 mAch batareya bilan sinovdan oʻtdiXiaomi Redmi Note 17 Pro Max smartfoni 10 000 mAch batareya bilan sinovdan oʻtdiBugun, 21:54SpaceX okeanda suzgan Starship kemasini maxsus kemaga muvaffaqiyatli ortdiSpaceX okeanda suzgan Starship kemasini maxsus kemaga muvaffaqiyatli ortdiBugun, 21:28Samsung yangi Odyssey monitorlarini taqdim etdiSamsung yangi Odyssey monitorlarini taqdim etdiBugun, 20:51Starlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdiStarlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdiBugun, 20:29iPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiiPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiBugun, 19:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda