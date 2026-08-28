Kelajak transporti keldi: yangi dron-hoverbord imkoniyatlari qanday?
Xitoylik muhandislar futuristik filmlardagi manzaralarni real hayotga ko‘chirishda davom etmoqda. Mamlakatning istiqbolli startaplaridan biri shaxsiy transport olamida inqilob qilishi kutilayotgan yangi ixtiro — CoolFly Urban nomli individual uchuvchi qurilmani rasman namoyish etdi.
Qurilmaning asosiy o‘ziga xosligi shundaki, inson unda o‘tirmasdan, to‘liq tik turgan holatda havoda erkin harakatlana oladi.
Na o‘rindiq bor, na kabina: CoolFly Urban qanday tuzilgan?
Qurilma an’anaviy dron va uchar skeytbord (hoverbord) gibridini eslatadi:
Kokpitsiz ochiq dizayn: Uchqichda yopiq kabina yoki maxsus o‘rindiqlar mavjud emas; foydalanuvchi himoya shlemini kiygan holda platforma markazidagi boshqaruv ustuniga tayanib turadi;
To‘rt kanalli kuchli parraklar: Qurilma xavfsizlik torlari va maxsus himoya to‘rlari bilan o‘ralgan to‘rtta kuchli kanalli ventilyatorlar (vintlar) yordamida vertikal ko‘tariladi va pastlaydi;
Guvohnoma talab qilinmaydi: Ixtirochilarning ta’kidlashicha, ushbu gadjetni boshqarish uchun murakkab aviatsiya ruxsatnomasi yoki uchuvchilik diplomi talab etilmaydi — tizim to‘liq avtomatik barqarorlashtirish va soddalashtirilgan boshqaruv tizimiga ega.
Tezlik va imkoniyatlar: Texnik ko‘rsatkichlar
CoolFly Urban qurilmasining sinovlarda qayd etilgan asosiy texnik parametrlari:
Yuk ko‘tarish quvvati: 90 kilogrammgacha;
Maksimal tezligi: soatiga 70 km;
Parvoz davomiyligi: bir martalik quvvat/yoqilg‘i bilan 11 daqiqa.
Sinov jarayoni aks etgan tasvirlarda ikki nafar sinovchi-uchuvchi mazkur qurilma yordamida dalalar, suv havzalari va ochiq yo‘llar ustidan bemalol uchib o‘tganini, hatto ancha balandlikka ko‘tarilib havoda muallaq tura olganini ko‘rish mumkin.
Mutaxassislarning fikricha, bunday ixcham uchar vositalar kelajakda shaharlardagi tirbandliklarni aylanib o‘tish, qutqaruv operatsiyalari va ekstremal turizm uchun eng ommabop transport turlaridan biriga aylanishi mumkin.
…