Kelajak transporti keldi: yangi dron-hoverbord imkoniyatlari qanday?

·16·Texno
Kelajak transporti keldi: yangi dron-hoverbord imkoniyatlari qanday?

Xitoylik muhandislar futuristik filmlardagi manzaralarni real hayotga ko‘chirishda davom etmoqda. Mamlakatning istiqbolli startaplaridan biri shaxsiy transport olamida inqilob qilishi kutilayotgan yangi ixtiro — CoolFly Urban nomli individual uchuvchi qurilmani rasman namoyish etdi.

Qurilmaning asosiy o‘ziga xosligi shundaki, inson unda o‘tirmasdan, to‘liq tik turgan holatda havoda erkin harakatlana oladi.

Na o‘rindiq bor, na kabina: CoolFly Urban qanday tuzilgan?

Qurilma an’anaviy dron va uchar skeytbord (hoverbord) gibridini eslatadi:

  • Kokpitsiz ochiq dizayn: Uchqichda yopiq kabina yoki maxsus o‘rindiqlar mavjud emas; foydalanuvchi himoya shlemini kiygan holda platforma markazidagi boshqaruv ustuniga tayanib turadi;

  • To‘rt kanalli kuchli parraklar: Qurilma xavfsizlik torlari va maxsus himoya to‘rlari bilan o‘ralgan to‘rtta kuchli kanalli ventilyatorlar (vintlar) yordamida vertikal ko‘tariladi va pastlaydi;

  • Guvohnoma talab qilinmaydi: Ixtirochilarning ta’kidlashicha, ushbu gadjetni boshqarish uchun murakkab aviatsiya ruxsatnomasi yoki uchuvchilik diplomi talab etilmaydi — tizim to‘liq avtomatik barqarorlashtirish va soddalashtirilgan boshqaruv tizimiga ega.

Tezlik va imkoniyatlar: Texnik ko‘rsatkichlar

CoolFly Urban qurilmasining sinovlarda qayd etilgan asosiy texnik parametrlari:

  • Yuk ko‘tarish quvvati: 90 kilogrammgacha;

  • Maksimal tezligi: soatiga 70 km;

  • Parvoz davomiyligi: bir martalik quvvat/yoqilg‘i bilan 11 daqiqa.

Sinov jarayoni aks etgan tasvirlarda ikki nafar sinovchi-uchuvchi mazkur qurilma yordamida dalalar, suv havzalari va ochiq yo‘llar ustidan bemalol uchib o‘tganini, hatto ancha balandlikka ko‘tarilib havoda muallaq tura olganini ko‘rish mumkin.

Mutaxassislarning fikricha, bunday ixcham uchar vositalar kelajakda shaharlardagi tirbandliklarni aylanib o‘tish, qutqaruv operatsiyalari va ekstremal turizm uchun eng ommabop transport turlaridan biriga aylanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Pro flagmanining yangi renderlari eʼlon qilindiSamsung Galaxy S27 Pro flagmanining yangi renderlari eʼlon qilindiBugun, 00:25Redmi Note 17 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi: ulkan akkumulyator va 600 yevrolik narxRedmi Note 17 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi: ulkan akkumulyator va 600 yevrolik narxKecha, 22:55Huawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadiHuawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadiKecha, 22:25Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max smartfoni 10 000 mAch batareya bilan sinovdan oʻtdiXiaomi Redmi Note 17 Pro Max smartfoni 10 000 mAch batareya bilan sinovdan oʻtdiKecha, 21:54SpaceX okeanda suzgan Starship kemasini maxsus kemaga muvaffaqiyatli ortdiSpaceX okeanda suzgan Starship kemasini maxsus kemaga muvaffaqiyatli ortdiKecha, 21:28Samsung yangi Odyssey monitorlarini taqdim etdiSamsung yangi Odyssey monitorlarini taqdim etdiKecha, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda