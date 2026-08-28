Samsung Galaxy S27 Pro flagmanining yangi renderlari eʼlon qilindi
Kelgusi yillarda taqdim etilishi kutilayotgan Samsung kompaniyasining yangi avlod flagmanlari haqida dastlabki maʼlumotlar va yuqori sifatli renderlar tarqala boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, internetda mutlaqo yangi model — Samsung Galaxy S27 Pro qurilmasining tashqi koʻrinishini ochib beruvchi tasvirlar eʼlon qilindi. Ushbu smartfon Koreya brendining 2027-yilda debyut qilishi kutilayotgan flagmanlar seriyasidan oʻrin oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Galaxy S27 Pro modeli Galaxy S27 Ultra flagmanining yanada ixchamlashtirilgan versiyasi sifatida bozorga chiqariladi. Yangi qurilma oʻzining katta akasi dizaynini deyarli toʻliq takrorlaydi, biroq asosiy farq sifatida korpusda maxsus S Pen stylusining mavjud emasligi koʻrsatilmoqda. Ushbu yondashuv ixchamroq, lekin yuqori unumdorlikka ega gadjetlarni afzal koʻradigan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan.
Texnik xususiyatlar va ixcham dizaynTarqalgan maʼlumotlarga koʻra, Samsung Galaxy S27 Pro 6,6 dyuymli displey bilan jihozlanadi. Bu koʻrsatkich Galaxy S27 Ultra ekranidan 0,3 dyuymga kichikroq ekanini bildiradi. Smartfonning aniq gabaritlari 154,06 × 73,77 × 7,95 millimetrni tashkil etishi kutilmoqda. Tashqi koʻrinishidagi oʻxshashliklar tufayli foydalanuvchilar Ultra modelining dizayn tilini yanada qulayroq formatda qoʻlga kiritishadi.
Optik imkoniyatlar borasida ham yangi flagman yetakchi oʻrinlarni egallashi kutilmoqda. Insayderlar maʼlumot berishicha, qurilmaning asosiy kamerasi ulkan 200 megapikselli sensor bilan jihozlanadi. Shuningdek, uning tarkibidan 50 megapikselli oʻta keng burchakli datchik hamda 3 karrali optik zoom imkoniyatiga ega 12 megapikselli telefoto obyektiv joy oladi.
Apparat taʼminoti va kutilayotgan imkoniyatlarSmartfonning ishlash tezligi va quvvatiga yuqori unumdor protsessorlar javob berishi taxmin qilinmoqda. Xabarlarga koʻra, apparat platformasining asosini Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme chipi tashkil etishi mumkin. Shu bilan birga, Samsung anʼanasiga koʻra, ayrim mamlakatlar bozorlari uchun moʻljallangan versiyalarda Exynos 2700 protsessoridan foydalanish ehtimoli ham istisno qilinmaydi.
Mobil qurilmaning avtonomligini taʼminlash uchun unga sigʻimi 5200 mAch boʻlgan akkumulyator oʻrnatilishi rejalashtirilgan. Bu esa ixcham korpus uchun yetarlicha yuqori koʻrsatkich boʻlib, foydalanuvchilarga kun davomida quvvat haqida qaygʻurmasdan foydalanish imkonini beradi.
Samsung oʻzining anʼanaviy jadvaliga muvofiq, Galaxy S27 turkumidagi smartfonlarning rasmiy taqdimotini 2027-yilning boshlarida oʻtkazishi kutilmoqda. Eslatib oʻtamiz, avvalroq internetda aynan shu turkumga kiruvchi standart Galaxy S27 hamda ilgʻor Galaxy S27 Ultra modellarining ham renderlari eʼlon qilingan edi.
…