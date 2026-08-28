Samsung Galaxy S27 Pro flagmanining yangi renderlari eʼlon qilindi

·3·Texno
Samsung Galaxy S27 Pro flagmanining yangi renderlari eʼlon qilindi

Kelgusi yillarda taqdim etilishi kutilayotgan Samsung kompaniyasining yangi avlod flagmanlari haqida dastlabki maʼlumotlar va yuqori sifatli renderlar tarqala boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, internetda mutlaqo yangi model — Samsung Galaxy S27 Pro qurilmasining tashqi koʻrinishini ochib beruvchi tasvirlar eʼlon qilindi. Ushbu smartfon Koreya brendining 2027-yilda debyut qilishi kutilayotgan flagmanlar seriyasidan oʻrin oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Galaxy S27 Pro modeli Galaxy S27 Ultra flagmanining yanada ixchamlashtirilgan versiyasi sifatida bozorga chiqariladi. Yangi qurilma oʻzining katta akasi dizaynini deyarli toʻliq takrorlaydi, biroq asosiy farq sifatida korpusda maxsus S Pen stylusining mavjud emasligi koʻrsatilmoqda. Ushbu yondashuv ixchamroq, lekin yuqori unumdorlikka ega gadjetlarni afzal koʻradigan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan.

Texnik xususiyatlar va ixcham dizayn

Tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, Samsung Galaxy S27 Pro 6,6 dyuymli displey bilan jihozlanadi. Bu koʻrsatkich Galaxy S27 Ultra ekranidan 0,3 dyuymga kichikroq ekanini bildiradi. Smartfonning aniq gabaritlari 154,06 × 73,77 × 7,95 millimetrni tashkil etishi kutilmoqda. Tashqi koʻrinishidagi oʻxshashliklar tufayli foydalanuvchilar Ultra modelining dizayn tilini yanada qulayroq formatda qoʻlga kiritishadi.

Optik imkoniyatlar borasida ham yangi flagman yetakchi oʻrinlarni egallashi kutilmoqda. Insayderlar maʼlumot berishicha, qurilmaning asosiy kamerasi ulkan 200 megapikselli sensor bilan jihozlanadi. Shuningdek, uning tarkibidan 50 megapikselli oʻta keng burchakli datchik hamda 3 karrali optik zoom imkoniyatiga ega 12 megapikselli telefoto obyektiv joy oladi.

Apparat taʼminoti va kutilayotgan imkoniyatlar

Smartfonning ishlash tezligi va quvvatiga yuqori unumdor protsessorlar javob berishi taxmin qilinmoqda. Xabarlarga koʻra, apparat platformasining asosini Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme chipi tashkil etishi mumkin. Shu bilan birga, Samsung anʼanasiga koʻra, ayrim mamlakatlar bozorlari uchun moʻljallangan versiyalarda Exynos 2700 protsessoridan foydalanish ehtimoli ham istisno qilinmaydi.

Mobil qurilmaning avtonomligini taʼminlash uchun unga sigʻimi 5200 mAch boʻlgan akkumulyator oʻrnatilishi rejalashtirilgan. Bu esa ixcham korpus uchun yetarlicha yuqori koʻrsatkich boʻlib, foydalanuvchilarga kun davomida quvvat haqida qaygʻurmasdan foydalanish imkonini beradi.

Samsung oʻzining anʼanaviy jadvaliga muvofiq, Galaxy S27 turkumidagi smartfonlarning rasmiy taqdimotini 2027-yilning boshlarida oʻtkazishi kutilmoqda. Eslatib oʻtamiz, avvalroq internetda aynan shu turkumga kiruvchi standart Galaxy S27 hamda ilgʻor Galaxy S27 Ultra modellarining ham renderlari eʼlon qilingan edi.

SamsungGalaxy S27 ProSmartfonlarTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kelajak transporti keldi: yangi dron-hoverbord imkoniyatlari qanday?Kelajak transporti keldi: yangi dron-hoverbord imkoniyatlari qanday?Bugun, 00:01Redmi Note 17 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi: ulkan akkumulyator va 600 yevrolik narxRedmi Note 17 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi: ulkan akkumulyator va 600 yevrolik narxKecha, 22:55Huawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadiHuawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadiKecha, 22:25Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max smartfoni 10 000 mAch batareya bilan sinovdan oʻtdiXiaomi Redmi Note 17 Pro Max smartfoni 10 000 mAch batareya bilan sinovdan oʻtdiKecha, 21:54SpaceX okeanda suzgan Starship kemasini maxsus kemaga muvaffaqiyatli ortdiSpaceX okeanda suzgan Starship kemasini maxsus kemaga muvaffaqiyatli ortdiKecha, 21:28Samsung yangi Odyssey monitorlarini taqdim etdiSamsung yangi Odyssey monitorlarini taqdim etdiKecha, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda