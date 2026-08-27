«Barselona» — «Atletik» uchrashuvining asosiy tarkiblari e’lon qilindi!

·27·Sport
«Barselona» — «Atletik» uchrashuvining asosiy tarkiblari e’lon qilindi!

Ispaniya chempionatining 1-turidan qoldirilgan markaziy bahsida «Barselona» Kataloniyada «Atletik Bilbao» jamoasi bilan kuch sinashadi. Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da start oladigan ushbu to‘qnashuv oldidan bosh murabbiylar maydonga tushadigan dastlabki 11 talikni rasman tasdiqladi.

Har ikki tomon ham muhim uchrashuvga jangovar va hujumkor tarkib bilan yetib keldi.

Jamoalarning asosiy tarkiblari:

«Barselona»:

  • Darvozabon: Joan Garsiya

  • Himoyachilar: Espart, Martin, Kubarsi, Erik Garsiya

  • Yarimhimoyachilar: Pedri, Beral, Fermin Lopes

  • Hujumchilar: Gordon, Rafinya, Lamin Yamal

«Atletik»:

  • Darvozabon: Unai Simon

  • Himoyachilar: Yeray Alvares, Emerik Laport, Rinkon, Lui-Jan

  • Yarimhimoyachilar: Gaurexisar, Kanales, Oyxan Sanset

  • Hujumchilar: Niko Uilyams, Inyaki Uilyams, Gorka Guruseta

Hujumkor qarama-qarshilik: Yamal Uilyamslarga qarshi

Mazkur to‘qnashuv qanotlardagi shiddatli qarama-qarshiliklar bilan alohida e’tibor tortmoqda. Kataloniyaliklar safida Lamin Yamal va Rafinya asosiy hujum kuchi sifatida harakat qilsa, mehmonlar safida aka-uka Niko va Inyaki Uilyamslar raqib mudofaasiga jiddiy xavf solishga shay turibdi.

Har ikki jamoa uchun La Liga jadvalidagi o‘rinni yaxshilashda ushbu qoldirilgan o‘yin juda muhim ahamiyatga ega.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevrokuboklarda yangi legionerimiz: Behruz Karimov «Lugano» bilan guruh bosqichidaYevrokuboklarda yangi legionerimiz: Behruz Karimov «Lugano» bilan guruh bosqichidaKecha, 23:36Shov-shuvli qur’a: Chempionlar Ligasida kimlar o‘zaro to‘qnashadi? (To‘liq ro‘yxat)Shov-shuvli qur’a: Chempionlar Ligasida kimlar o‘zaro to‘qnashadi? (To‘liq ro‘yxat)Kecha, 23:16Omar Marmush «Tottenhem»ga o‘tishi va murabbiyning rejalari haqida gapirdiOmar Marmush «Tottenhem»ga o‘tishi va murabbiyning rejalari haqida gapirdiKecha, 21:58Tarixiy yo‘llanma: Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonda qancha mukofot puli ishlab oldi?Tarixiy yo‘llanma: Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonda qancha mukofot puli ishlab oldi?Kecha, 21:12137 ta «quruq» o‘yin: «Barselona» darvozasini endi Dominik Livakovich qo‘riqlaydi137 ta «quruq» o‘yin: «Barselona» darvozasini endi Dominik Livakovich qo‘riqlaydiKecha, 20:22«Siti» yulduzi Londonda: «Tottenhem» Omar Marmush transferini e’lon qildi!«Siti» yulduzi Londonda: «Tottenhem» Omar Marmush transferini e’lon qildi!Kecha, 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)