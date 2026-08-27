«Barselona» — «Atletik» uchrashuvining asosiy tarkiblari e’lon qilindi!
Ispaniya chempionatining 1-turidan qoldirilgan markaziy bahsida «Barselona» Kataloniyada «Atletik Bilbao» jamoasi bilan kuch sinashadi. Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da start oladigan ushbu to‘qnashuv oldidan bosh murabbiylar maydonga tushadigan dastlabki 11 talikni rasman tasdiqladi.
Har ikki tomon ham muhim uchrashuvga jangovar va hujumkor tarkib bilan yetib keldi.
Jamoalarning asosiy tarkiblari:
«Barselona»:
Darvozabon: Joan Garsiya
Himoyachilar: Espart, Martin, Kubarsi, Erik Garsiya
Yarimhimoyachilar: Pedri, Beral, Fermin Lopes
Hujumchilar: Gordon, Rafinya, Lamin Yamal
«Atletik»:
Darvozabon: Unai Simon
Himoyachilar: Yeray Alvares, Emerik Laport, Rinkon, Lui-Jan
Yarimhimoyachilar: Gaurexisar, Kanales, Oyxan Sanset
Hujumchilar: Niko Uilyams, Inyaki Uilyams, Gorka Guruseta
Hujumkor qarama-qarshilik: Yamal Uilyamslarga qarshi
Mazkur to‘qnashuv qanotlardagi shiddatli qarama-qarshiliklar bilan alohida e’tibor tortmoqda. Kataloniyaliklar safida Lamin Yamal va Rafinya asosiy hujum kuchi sifatida harakat qilsa, mehmonlar safida aka-uka Niko va Inyaki Uilyamslar raqib mudofaasiga jiddiy xavf solishga shay turibdi.
Har ikki jamoa uchun La Liga jadvalidagi o‘rinni yaxshilashda ushbu qoldirilgan o‘yin juda muhim ahamiyatga ega.
…