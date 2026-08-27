Shov-shuvli qur’a: Chempionlar Ligasida kimlar o‘zaro to‘qnashadi? (To‘liq ro‘yxat)

·51·Sport
Shov-shuvli qur’a: Chempionlar Ligasida kimlar o‘zaro to‘qnashadi? (To‘liq ro‘yxat)

Monakoda klublar miqyosidagi eng nufuzli musobaqa — UYEFA Chempionlar ligasi 2026/2027 yilgi mavsumi umumiy bosqichiga qur’a tashlandi. Yangi shveysarcha formatga muvofiq, turnirda jami 36 ta jamoa yagona jadval tizimida bahs olib boradi.

Har bir jamoa umumiy bosqich doirasida sakkiztadan uchrashuv (to‘rttasi o‘z maydonida va to‘rttasi safarda) o‘tkazadi. Qur’a natijalariga ko‘ra, birinchi savatchadagi barcha Yevropa grandlari uchun haqiqiy superto‘qnashuvlar aniqlandi.

1-savatcha grandlari kimlar bilan o‘ynaydi?

Yevropaning eng qudratli jamoalarining to‘liq taqvimi quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • «Real Madrid»: «Inter», «Arsenal», «PSV», «Roma», «RB Leypsig», «Shaxtyor», LASK, AYEK;

  • «Barselona»: «Manchester Siti», «PSJ», «Aston Villa», «Sporting», «Feyenoord», «Galatasaroy», «Komo», «Sabah»;

  • «Manchester Siti»: «PSJ», «Barselona», «Sporting», «Portu», «Napoli», «Sabah», «Slaviya»;

  • «Inter»: «Real Madrid», «Liverpul», «Bryugge», «Borussiya Dortmund», «Shaxtyor», «Feyenoord», «Shtutgart», «Slovan»;

  • «Bavariya»: «Arsenal», «Atletiko Madrid», «Betis», «Manchester Yunayted», «Budyo-Glimt», «Lill», «Slaviya», «Viking»;

  • «Arsenal»: «Real Madrid», «Bavariya», «Borussiya Dortmund», «Betis», «Lill», «Napoli», «Sabah», «Slaviya»;

  • «Liverpul»: «Atletiko Madrid», «Inter», «Portu», «Bryugge», «Vilyarreal», «Fenerbahche», «Lans», LASK;

  • «PSJ»: «Barselona», «Manchester Siti», «Roma», «Aston Villa», «Galatasaroy», «Vilyarreal», «Slovan», «Komo»;

  • «Atletiko Madrid»: «Bavariya», «Liverpul», «Manchester Yunayted», «PSV», «Fenerbahche», «Budyo-Glimt», «Viking», «Shtutgart».

Umarali Rahmonaliyev va «Sabah» Yevropa gigantlariga qarshi!

O‘zbekistonlik muxlislar uchun qur’aning eng e’tiborli jihati — Ozarbayjonning «Sabah» klubi to‘qnash keladigan raqiblar bo‘ldi. Tarkibida hamyurtimiz Umarali Rahmonaliyev muvaffaqiyatli to‘p surayotgan jamoa umumiy bosqichda naq uchta superklubga — «Barselona», «Manchester Siti» va «Arsenal»ga qarshi maydonga tushadi.

Musobaqa qachon boshlanadi?

Yevropa Chempionlar ligasi 2026/2027 yilgi mavsumining umumiy bosqich ilk tur bahslariga 8 sentyabr kuni rasman start beriladi. Jamoalarning pley-off yo‘llanmasi uchun kurashi kuz-qish mavsumi davomida qizg‘in davom etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona» — «Atletik» uchrashuvining asosiy tarkiblari e’lon qilindi!«Barselona» — «Atletik» uchrashuvining asosiy tarkiblari e’lon qilindi!Kecha, 23:45Yevrokuboklarda yangi legionerimiz: Behruz Karimov «Lugano» bilan guruh bosqichidaYevrokuboklarda yangi legionerimiz: Behruz Karimov «Lugano» bilan guruh bosqichidaKecha, 23:36Omar Marmush «Tottenhem»ga o‘tishi va murabbiyning rejalari haqida gapirdiOmar Marmush «Tottenhem»ga o‘tishi va murabbiyning rejalari haqida gapirdiKecha, 21:58Tarixiy yo‘llanma: Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonda qancha mukofot puli ishlab oldi?Tarixiy yo‘llanma: Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonda qancha mukofot puli ishlab oldi?Kecha, 21:12137 ta «quruq» o‘yin: «Barselona» darvozasini endi Dominik Livakovich qo‘riqlaydi137 ta «quruq» o‘yin: «Barselona» darvozasini endi Dominik Livakovich qo‘riqlaydiKecha, 20:22«Siti» yulduzi Londonda: «Tottenhem» Omar Marmush transferini e’lon qildi!«Siti» yulduzi Londonda: «Tottenhem» Omar Marmush transferini e’lon qildi!Kecha, 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)