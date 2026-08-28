Xiaomi Yevropada Redmi Note 17 5G smartfonini sotuvga chiqardi
Xitoyning yetakchi texnologiya brendlaridan biri boʻlgan Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi hamyonbop qurilmasi — Redmi Note 17 5G smartfonining Yevropa bozoridagi savdolarini rasman boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod gadjeti avvalroq Hindiston bozorida taqdim etilgan boʻlsa-da, Yevropa uchun moʻljallangan versiya bir qator oʻziga xos xususiyatlari va texnik farqlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xususan, Yevropa hududida sotuvga chiqarilgan qurilma 7700 mA·soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan. Taqqoslash uchun, ushbu modelning Hindiston bozoridagi talqini biroz kattaroq — 8000 mA·soatlik batareyani oʻz ichiga olgan edi. Shunga qaramay, ikkala versiya ham 45 vattli tezkor simli quvvat olish hamda 22,5 vatt quvvatga ega teskari simli quvvatlash texnologiyalarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi.
Unumdorlik va yangi dasturiy taʼminotSmartfon asosini zamonaviy Snapdragon 4 Gen 4 protsessori tashkil etadi. Dasturiy taʼminot darajasida qurilma Android 16 operatsion tizimiga asoslangan HyperOS 3 maxsus qobigʻida ishlaydi. Xiaomi oʻz foydalanuvchilariga uzoq muddatli barqarorlikni kafolatlab, toʻrtta yirik Android yangilanishi (Android 20 versiyasigacha) va olti yillik xavfsizlik yamoqlarini taqdim etishini eʼlon qildi. Bu esa gadjetni 2032-yilgacha dolzarb boʻlib qolishini taʼminlaydi.
Qurilmaning old qismida diagonali 6,99 dyuymga teng, 2396 × 1080 piksellar aniqligidagi va 120 Hz kadrlar chastotasiga ega yorqin AMOLED ekran joylashgan. Displeyning maksimal yorqinligi 1800 nitni tashkil etib, uni quyosh nurida ham qulay ishlatish imkonini beradi. Ekranni shikastlanishdan mustahkam Corning Gorilla Glass 7i himoya qiladi. Suratga olish imkoniyatlari borasida smartfon bitta 50 megapikselli asosiy kamera moduli hamda 16 megapikselli old kamera bilan taʼminlangan.
Modifikatsiyalar va narxlarQoʻshimcha imkoniyatlar qatoriga ekran ostiga oʻrnatilgan barmoq izi skaneri, ikkita dinamik, infraqizil port, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 adapterlari va NFC chipi kiradi. Shuningdek, kompaniya 5G versiyasi bilan bir qatorda Redmi Note 17 modeliining 4G variantini ham taqdim etdi. Ular asosan protsessor jihatidan farq qiladi: 4G talqini Snapdragon 6s 4G Gen 2 platformasida ishlaydi.
Yevropa bozorida Redmi Note 17 5G uch xil rangda — небесно-фиолетовый, голубовато-бирюзовый va qora ranglarda sotuvga chiqarildi. 6 GB operativ va 256 GB ichki xotiraga ega versiyaning narxi 380 yevroni tashkil etadi. 4G variantining boshlangʻich narxi esa 4 GB operativ va 128 GB doimiy xotirali talqin uchun 250 yevrodan boshlanadi.
…