Xiaomi Yevropada Redmi Note 17 5G smartfonini sotuvga chiqardi

·17·Texno
Xiaomi Yevropada Redmi Note 17 5G smartfonini sotuvga chiqardi

Xitoyning yetakchi texnologiya brendlaridan biri boʻlgan Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi hamyonbop qurilmasi — Redmi Note 17 5G smartfonining Yevropa bozoridagi savdolarini rasman boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod gadjeti avvalroq Hindiston bozorida taqdim etilgan boʻlsa-da, Yevropa uchun moʻljallangan versiya bir qator oʻziga xos xususiyatlari va texnik farqlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xususan, Yevropa hududida sotuvga chiqarilgan qurilma 7700 mA·soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan. Taqqoslash uchun, ushbu modelning Hindiston bozoridagi talqini biroz kattaroq — 8000 mA·soatlik batareyani oʻz ichiga olgan edi. Shunga qaramay, ikkala versiya ham 45 vattli tezkor simli quvvat olish hamda 22,5 vatt quvvatga ega teskari simli quvvatlash texnologiyalarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi.

Unumdorlik va yangi dasturiy taʼminot

Smartfon asosini zamonaviy Snapdragon 4 Gen 4 protsessori tashkil etadi. Dasturiy taʼminot darajasida qurilma Android 16 operatsion tizimiga asoslangan HyperOS 3 maxsus qobigʻida ishlaydi. Xiaomi oʻz foydalanuvchilariga uzoq muddatli barqarorlikni kafolatlab, toʻrtta yirik Android yangilanishi (Android 20 versiyasigacha) va olti yillik xavfsizlik yamoqlarini taqdim etishini eʼlon qildi. Bu esa gadjetni 2032-yilgacha dolzarb boʻlib qolishini taʼminlaydi.

Qurilmaning old qismida diagonali 6,99 dyuymga teng, 2396 × 1080 piksellar aniqligidagi va 120 Hz kadrlar chastotasiga ega yorqin AMOLED ekran joylashgan. Displeyning maksimal yorqinligi 1800 nitni tashkil etib, uni quyosh nurida ham qulay ishlatish imkonini beradi. Ekranni shikastlanishdan mustahkam Corning Gorilla Glass 7i himoya qiladi. Suratga olish imkoniyatlari borasida smartfon bitta 50 megapikselli asosiy kamera moduli hamda 16 megapikselli old kamera bilan taʼminlangan.

Modifikatsiyalar va narxlar

Qoʻshimcha imkoniyatlar qatoriga ekran ostiga oʻrnatilgan barmoq izi skaneri, ikkita dinamik, infraqizil port, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 adapterlari va NFC chipi kiradi. Shuningdek, kompaniya 5G versiyasi bilan bir qatorda Redmi Note 17 modeliining 4G variantini ham taqdim etdi. Ular asosan protsessor jihatidan farq qiladi: 4G talqini Snapdragon 6s 4G Gen 2 platformasida ishlaydi.

Yevropa bozorida Redmi Note 17 5G uch xil rangda — небесно-фиолетовый, голубовато-бирюзовый va qora ranglarda sotuvga chiqarildi. 6 GB operativ va 256 GB ichki xotiraga ega versiyaning narxi 380 yevroni tashkil etadi. 4G variantining boshlangʻich narxi esa 4 GB operativ va 128 GB doimiy xotirali talqin uchun 250 yevrodan boshlanadi.

XiaomiRedmi Note 17SmartfonAndroidTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdiBugun, 01:51Starlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildiStarlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildiBugun, 01:23Samsung Galaxy S27 Pro flagmanining yangi renderlari eʼlon qilindiSamsung Galaxy S27 Pro flagmanining yangi renderlari eʼlon qilindiBugun, 00:25Kelajak transporti keldi: yangi dron-hoverbord imkoniyatlari qanday?Kelajak transporti keldi: yangi dron-hoverbord imkoniyatlari qanday?Bugun, 00:01Redmi Note 17 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi: ulkan akkumulyator va 600 yevrolik narxRedmi Note 17 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi: ulkan akkumulyator va 600 yevrolik narxKecha, 22:55Huawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadiHuawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadiKecha, 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda