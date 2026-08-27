Yevrokuboklarda yangi legionerimiz: Behruz Karimov «Lugano» bilan guruh bosqichida
Yevropa Konferensiyalar ligasi (YEKL) saralash pley-off bosqichining javob uchrashuvida Shveysariyaning «Lugano» klubi safarda «Makkabi Tel-Aviv» mehmoni bo‘ldi. Keskin va shiddatli kechgan bellashuv 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
Dastlabki bahsda o‘z maydonida 2:1 hisobida ustun kelgan shveysariyaliklar ikki o‘yin natijasiga ko‘ra (umumiy hisob — 3:2) turnirning asosiy — umumiy guruh bosqichiga muhim yo‘llanmani qo‘lga kiritdi.
Himoyachimizning tarixiy debyuti
O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun ushbu bellashuv alohida ahamiyat kasb etdi:
82-daqiqadagi o‘zgarish: O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov uchrashuvning 82-daqiqasida jamoa yetakchilaridan biri Renato Shteffen o‘rniga maydonga tushirildi;
Yevrokubokdagi ilk qadam: Mazkur o‘yin hamyurtimiz uchun «Lugano» safidagi hamda yevrokuboklar doirasidagi rasmiy debyut bahsi bo‘ldi. Karimov qolgan daqiqalarda mudofaani mustahkamlab, jamoasining kerakli natijani saqlab qolishiga hissa qo‘shdi.
O‘yin tafsiloti va urilgan gollar
Uchrashuv taqdiri ikkinchi bo‘limning so‘nggi qismida hal bo‘ldi:
69-daqiqa: Mezbonlar safida Peres penaltini aniq amalga oshirib, hisobni ochdi (1:0);
79-daqiqa: Shveysariya klubi faollikni oshirib, Derek Monkadaning goli evaziga muvozanatni tikladi (1:1) va umumiy hisobdagi ustunlikni o‘z qo‘liga oldi.
Endilikda Behruz Karimov va uning jamoasi kuzgi mavsumda Konferensiyalar ligasining umumiy bosqichida qit’aning kuchli klublariga qarshi maydonga tushadi.
…