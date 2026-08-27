Mashqsiz mushak o‘stirish mumkinmi? Xitoy olimlari yangi usulni sinab ko‘rdi

·21·Salomatlik
Mashqsiz mushak o‘stirish mumkinmi? Xitoy olimlari yangi usulni sinab ko‘rdi

Sportzalga bormasdan, og‘ir mashqlar qilmasdan mushaklarni rivojlantirish mumkinmi?

Xitoylik olimlar olib borgan yangi tadqiqot aynan shu savolga javob izlamoqda. Ular maxsus mushak hujayralari yordamida organizmda jismoniy faollikka o‘xshash ta’sir hosil qilish texnologiyasini sinovdan o‘tkazdi.

Dastlabki natijalar esa qiziqarli bo‘ldi: tajriba sichqonlarida mushak massasi oshgan, chidamlilik yaxshilangan va suyak zichligida ijobiy o‘zgarishlar kuzatilgan.

Biroq bu yerda muhim jihat bor: texnologiya hozircha odamlarda emas, sichqonlarda sinovdan o‘tkazilgan.

1. Yangi texnologiya qanday ishlaydi?

Tadqiqotchilar maxsus mushak hujayralarini organizmga in’eksiya qilish usulini qo‘llagan.

Teri ostiga kiritilgan bu hujayralar muayyan sharoitda o‘z-o‘zini tashkil etib, mushak to‘qimalariga o‘xshash faoliyat ko‘rsatishi maqsad qilingan.

Asosiy g‘oya shundan iborat:

  • maxsus hujayralar organizmga kiritiladi;

  • ular muayyan tarzda birlashib, faol mushak to‘qimasiga o‘xshash tizim hosil qiladi;

  • bu jarayon mushak va suyaklarga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin;

  • organizmga odatdagi og‘ir jismoniy mashqlar bilan bog‘liq yuklamalarni kamaytirish maqsad qilinadi.

Olimlarning maqsadi sport o‘rnini bosadigan «sehrli in’eksiya» yaratish emas, balki harakatlanish imkoniyati cheklangan insonlarda mushaklar zaiflashishining oldini olish usulini topishdir.

2. Sichqonlarda qanday natijalar kuzatildi?

Tajriba hayvonlarida bir qator ijobiy o‘zgarishlar qayd etilgan.

Ko‘rsatkich

Kuzatilgan natija

Mushaklar

Mushak massasi oshgan

Chidamlilik

Yaxshilangan

Suyaklar

Zichligida ijobiy o‘zgarish kuzatilgan

Jismoniy yuklama

An’anaviy mashqlarsiz ta’sir olingan

Bu natijalar, ayniqsa, uzoq vaqt harakatsiz qoladigan organizmda mushak va suyaklarni saqlash masalasi uchun muhim bo‘lishi mumkin.

3. Kimlar uchun mo‘ljallangan?

Yangi texnologiyaning asosiy maqsadli guruhi — mushaklarini odatdagidek ishlatish imkoniyati cheklangan insonlar.

Jumladan, kelajakda bu usul:

  • keksa yoshdagi insonlar;

  • uzoq vaqt yotish rejimida bo‘lgan bemorlar;

  • harakatlanish imkoniyati cheklangan kishilar;

  • mushak massasining kamayishi xavfi yuqori bo‘lgan bemorlar

uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Ayni paytda bu texnologiyaning asosiy vazifasi bodibilding yoki sport mashg‘ulotlarini osonlashtirish emas, balki tibbiy ehtiyojlar uchun yangi yechim yaratish hisoblanadi.

4. Eng muhim savol: bu usul odamlarda ham ishlaydimi?

Hozircha bu savolga aniq javob yo‘q.

Chunki texnologiya dastlabki bosqichda bo‘lib, tajribalar sichqonlarda o‘tkazilgan. Hayvonlardagi muvaffaqiyatli natija insonlarda ham xuddi shunday samara berishi degani emas.

Odamlarda qo‘llashdan oldin olimlar qator muhim savollarga javob topishi kerak:

  • texnologiya uzoq muddatda xavfsizmi?

  • hujayralar organizmda qanday faoliyat ko‘rsatadi?

  • samara qancha vaqt saqlanadi?

  • inson immun tizimi bu jarayonga qanday munosabat bildiradi?

«Sportzalsiz kuchli mushaklar» davri yaqinmi?

Hozircha bu haqda gapirishga erta.

Ammo tadqiqot natijalari tibbiyot uchun qiziqarli istiqbol ochmoqda. Agar texnologiya keyingi tadqiqotlar va insonlardagi sinovlarda ham o‘z samaradorligi hamda xavfsizligini ko‘rsata olsa, u harakatlanish imkoniyati cheklangan millionlab insonlarga yordam berishi mumkin.

Eng qiziq jihati shundaki, olimlar bu usul orqali odatda jismoniy faollik natijasida yuz beradigan ayrim ijobiy o‘zgarishlarni boshqa biotexnologik usul bilan hosil qilish imkoniyatini o‘rganmoqda.

Biroq hozircha bu texnologiyani «mashqlarning o‘rnini bosuvchi vosita» deb atashga shoshilish kerak emas. U hali ilmiy tadqiqot bosqichida va asosiy natijalar sichqonlarda olingan.

Agar keyingi bosqichlar ham muvaffaqiyatli o‘tsa, kelajakda bir in’eksiya yordamida mushaklarni saqlab qolish yoki ularning zaiflashishini sekinlashtirish tibbiyotda yangi davrni boshlab berishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noyob inqilob: Olimlar zararlangan asablarni tiklaydigan usulni ishlab chiqdiNoyob inqilob: Olimlar zararlangan asablarni tiklaydigan usulni ishlab chiqdi24.08, 08:54Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladiOlimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi24.08, 04:21Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisiSog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi23.08, 12:51Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindiMiyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi22.08, 16:53Avstraliyalik olimlar ko‘krak saratoni rivojlanishini sekinlashtiruvchi molekulani aniqladiAvstraliyalik olimlar ko‘krak saratoni rivojlanishini sekinlashtiruvchi molekulani aniqladi22.08, 09:35Tug‘ilgan sanangizga qarab ichki charchoq va stressdan xalos bo‘lish usullariTug‘ilgan sanangizga qarab ichki charchoq va stressdan xalos bo‘lish usullari21.08, 23:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?
Qorin nega dam bo‘ladi? Psixosomatika va haqiqiy sabablar...
Qorin nega dam bo‘ladi? Psixosomatika va haqiqiy sabablar...