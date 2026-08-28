Starlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildi
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, PeakDo kompaniyasi Starlink Mini sunʼiy yoʻldosh terminali uchun moʻljallangan yangi gʻayrioddiy portativ quvvat manbaini namoyish etdi. Mazkur qurilma nafaqat internet modemiga avtonom quvvat beradi, balki uni qulay tarzda oʻrnatish uchun maxsus tayanch vazifasini ham bajaradi, bu esa safarlarda foydalanishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
O数据显示ngi qurilmaning asosiy konstruktiv oʻziga xosligi uning silindrsimon korpusiga ega ekanligidadir. Kompaniyaning atigi bir oy muqaddam taqdim etilgan LinkPower 3 modeli yirik trapesiyasimon shaklda yasalgan boʻlsa, yangi gadjet ancha ixcham va oʻziga xos dizaynga ega boʻldi.
Ikki vazifani bajaruvchi ixcham konstruksiyaYangi mobil akkumulyator korpusining quyi qismidan maxsus yigʻma uchoyoq — trepoga ochilib chiqadi, yuqori qismiga esa Starlink Mini terminalining oʻzi oʻrnatiladi. Uskunani mahkamlash uchun standart shtat moslamasidan foydalaniladi.
Bunday yechim foydalanuvchilarga alohida tayanch yoki shtatib olib yurish zaruriyatidan qut keltiradi. Ayniqsa, elektr tarmoqlaridan uzoqda, tabiat qoʻynida yoki kemping sharoitida internet aloqasini tezkor yoʻlga qoʻyishda bu konstruksiya juda qoʻl keladi.
Qoʻshimcha imkoniyatlar va himoyaAkkumulyator korpusining yon yuzasida rangli displey mavjud boʻlib, u qurilmaning ishlash parametrlari hamda qolgan quvvat zaxirasini koʻrsatib turishga moʻljallangan. Shuningdek, ochiq havoda foydalanishga moʻljallangan ushbu aksessuarning barcha ulagichlari maxsus ochiladigan qopqoqchalar bilan himoyalangan.
Hozircha ishlab chiqaruvchi yangi qurilmaning aniq texnik tavsiflarini sir tutmoqda. Taqqoslash uchun, avvalgi PeakDo LinkPower 3 modeli 99 W·soat (27 500 mA·soat) sigʻimga ega boʻlib, terminalni 5,5 soatdan ortiq quvvat bilan taʼminlay olgan hamda 230 dollarga baholangan edi.
Yangi silindrsimon model ancha ixchamroq ekanligi sababli, uning akkumulyator sigʻimi ham biroz kichikroq boʻlishi kutilmoqda. Hozircha PeakDo kompaniyasi gadjetning aniq nomi, narxi hamda savdoga chiqarilish sanasini eʼlon qilgani yoʻq.
…