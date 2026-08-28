Starlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildi

·15·Texno
Starlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildi

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, PeakDo kompaniyasi Starlink Mini sunʼiy yoʻldosh terminali uchun moʻljallangan yangi gʻayrioddiy portativ quvvat manbaini namoyish etdi. Mazkur qurilma nafaqat internet modemiga avtonom quvvat beradi, balki uni qulay tarzda oʻrnatish uchun maxsus tayanch vazifasini ham bajaradi, bu esa safarlarda foydalanishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

O数据显示ngi qurilmaning asosiy konstruktiv oʻziga xosligi uning silindrsimon korpusiga ega ekanligidadir. Kompaniyaning atigi bir oy muqaddam taqdim etilgan LinkPower 3 modeli yirik trapesiyasimon shaklda yasalgan boʻlsa, yangi gadjet ancha ixcham va oʻziga xos dizaynga ega boʻldi.

Ikki vazifani bajaruvchi ixcham konstruksiya

Yangi mobil akkumulyator korpusining quyi qismidan maxsus yigʻma uchoyoq — trepoga ochilib chiqadi, yuqori qismiga esa Starlink Mini terminalining oʻzi oʻrnatiladi. Uskunani mahkamlash uchun standart shtat moslamasidan foydalaniladi.

Bunday yechim foydalanuvchilarga alohida tayanch yoki shtatib olib yurish zaruriyatidan qut keltiradi. Ayniqsa, elektr tarmoqlaridan uzoqda, tabiat qoʻynida yoki kemping sharoitida internet aloqasini tezkor yoʻlga qoʻyishda bu konstruksiya juda qoʻl keladi.

Qoʻshimcha imkoniyatlar va himoya

Akkumulyator korpusining yon yuzasida rangli displey mavjud boʻlib, u qurilmaning ishlash parametrlari hamda qolgan quvvat zaxirasini koʻrsatib turishga moʻljallangan. Shuningdek, ochiq havoda foydalanishga moʻljallangan ushbu aksessuarning barcha ulagichlari maxsus ochiladigan qopqoqchalar bilan himoyalangan.

Hozircha ishlab chiqaruvchi yangi qurilmaning aniq texnik tavsiflarini sir tutmoqda. Taqqoslash uchun, avvalgi PeakDo LinkPower 3 modeli 99 W·soat (27 500 mA·soat) sigʻimga ega boʻlib, terminalni 5,5 soatdan ortiq quvvat bilan taʼminlay olgan hamda 230 dollarga baholangan edi.

Yangi silindrsimon model ancha ixchamroq ekanligi sababli, uning akkumulyator sigʻimi ham biroz kichikroq boʻlishi kutilmoqda. Hozircha PeakDo kompaniyasi gadjetning aniq nomi, narxi hamda savdoga chiqarilish sanasini eʼlon qilgani yoʻq.

PeakDoStarlink MiniPowerbankTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdiBugun, 01:51Xiaomi Yevropada Redmi Note 17 5G smartfonini sotuvga chiqardiXiaomi Yevropada Redmi Note 17 5G smartfonini sotuvga chiqardiBugun, 01:00Samsung Galaxy S27 Pro flagmanining yangi renderlari eʼlon qilindiSamsung Galaxy S27 Pro flagmanining yangi renderlari eʼlon qilindiBugun, 00:25Kelajak transporti keldi: yangi dron-hoverbord imkoniyatlari qanday?Kelajak transporti keldi: yangi dron-hoverbord imkoniyatlari qanday?Bugun, 00:01Redmi Note 17 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi: ulkan akkumulyator va 600 yevrolik narxRedmi Note 17 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi: ulkan akkumulyator va 600 yevrolik narxKecha, 22:55Huawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadiHuawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadiKecha, 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda