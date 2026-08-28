Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)
Nepal va Tibet chegarasida yuz bergan ulkan ko‘chki hamda kuchli suv toshqinlari mintaqada so‘nggi yillardagi eng og‘ir tabiiy ofatlardan birini keltirib chiqardi. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, halokatli hodisa oqibatida hozirga qadar 200 ga yaqin inson hayotdan ko‘z yumgan.
Vaziyatning eng xavotirli tomoni — tog‘li va chekka hududlarda yana 1500 ga yaqin odam bedarak yo‘qolgan deb hisoblanmoqda. Ularning teng yarmidan ko‘pini, ya’ni 800 nafarini sayohatga kelgan xorijiy va mahalliy turistlar tashkil etmoqda.
500 ga yaqin xorijiy sayyoh xavf ostida: Davlatlar kesimidagi raqamlar
Tabiiy ofat hududida dunyoning o‘nlab mamlakatlaridan kelgan 500 ga yaqin xorijlik sayyoh bilan aloqa butunlay uzilib qolgan. Bedarak ketganlar orasida quyidagi davlatlar fuqarolari borligi tasdiqlandi:
Hindiston: 177 nafar fuqaro;
AQSH: 63 nafar sayyoh;
Avstraliya: 34 nafar turist;
Buyuk Britaniya: 33 nafar fuqaro;
Kanada: 25 nafar sayyoh.
Qolgan xorijliklar ham turli Yevropa va Osiyo davlatlaridan bo‘lib, elchixonalar o‘z fuqarolarining taqdirini aniqlash bo‘yicha favqulodda shtablar tashkil etgan.
Qidiruv ishlari og‘ir sharoitda kechmoqda
Qor va tosh ko‘chkilari yo‘llarni, ko‘priklarni va infratuzilmani yuvib ketgani sababli qutqaruv bo‘linmalari zarar ko‘rgan qishloqlar hamda sayyohlik lagerlariga yetib borishda katta qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
Chegara hududlarida qidiruv-qutqaruv ishlariga aviatsiya va maxsus tog‘ qutqaruv otryadlari jalb qilingan bo‘lib, vayronalar ostidan tirik qolganlarni topish choralari tunu kun davom ettirilmoqda.
…