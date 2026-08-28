Antiqa holat: Kaliforniyada haydovchilar mashinalarini tashlab yegulik terishga kirishdi
AQSHning Kaliforniya shtatidagi gavjum avtomagistrallardan birida kutilmagan va qiziqarli hodisa sabab harakat falaj holatga keldi. Pikap mashinasidan tushib ketgan yuzlab pishloqli sharchalar (cheese balls) konteynerlari yo‘lga sochilib, katta yo‘lni «pishloq maydoni»ga aylantirdi.
Kaliforniya Yo‘l harakati xavfsizligi politsiyasi (CHP) ma’lumotlariga ko‘ra, voqea seshanba kuni soat 17:00 atrofida, kechki tig‘iz vaqtda Linvud shahri hududidan o‘tuvchi 105-shosseda sodir bo‘lgan.
120 ta katta idish va zarg‘aldoq yo‘l
Hodisa joyidan olingan video va fotokadrlar ijtimoiy tarmoqlarda tezda ommalashdi:
Sochilgan yuk ko‘lami: Avtomobildan taxminan 120 ta Utz brendiga tegishli pishloqli sharchalar idishi poddon bilan birgalikda yo‘lga qulab tushgan;
Yo‘lning yopilishi: G‘arbiy yo‘nalishdagi harakat bo‘laklari bo‘ylab minglab mayda pishloqli sharchalar va singan plastik idishlar sochilib, haydovchilar uchun jiddiy noqulaylik tug‘dirgan.
Asosiy sabab: Bepul yegulik ilinjidagi haydovchilar
Politsiya vakillarining ta’kidlashicha, yo‘lda ulkan tirbandlik faqat sochilgan mahsulot sabab emas, balki odamlarning xatti-harakatlari tufayli kuchaygan:
Mashinalarni tashlab ketish: Magistralda ketayotgan o‘nlab haydovchilar o‘z avtomobillarini qatnov qismida to‘xtatib, tushib ketgan butun va shikastlanmagan pishloq idishlarini terib olish uchun yo‘lga yugurib chiqqan;
Harakatning muzlashi: Bepul yegulik terishga uringan haydovchilar sababli allaqachon og‘ir bo‘lgan kechki tirbandlik yanada cho‘zilib, avtomagistralda uzoq vaqt davomida uzilishlar kuzatilgan.
Yo‘l politsiyasi va maxsus xizmatlar aralashuvidan so‘ng yo‘l bo‘laklari tozalanib, qatnov odatiy rejimda qayta tiklangan.
…