Antiqa holat: Kaliforniyada haydovchilar mashinalarini tashlab yegulik terishga kirishdi

·40·Dunyo
Antiqa holat: Kaliforniyada haydovchilar mashinalarini tashlab yegulik terishga kirishdi

AQSHning Kaliforniya shtatidagi gavjum avtomagistrallardan birida kutilmagan va qiziqarli hodisa sabab harakat falaj holatga keldi. Pikap mashinasidan tushib ketgan yuzlab pishloqli sharchalar (cheese balls) konteynerlari yo‘lga sochilib, katta yo‘lni «pishloq maydoni»ga aylantirdi.

Kaliforniya Yo‘l harakati xavfsizligi politsiyasi (CHP) ma’lumotlariga ko‘ra, voqea seshanba kuni soat 17:00 atrofida, kechki tig‘iz vaqtda Linvud shahri hududidan o‘tuvchi 105-shosseda sodir bo‘lgan.

120 ta katta idish va zarg‘aldoq yo‘l

Hodisa joyidan olingan video va fotokadrlar ijtimoiy tarmoqlarda tezda ommalashdi:

  • Sochilgan yuk ko‘lami: Avtomobildan taxminan 120 ta Utz brendiga tegishli pishloqli sharchalar idishi poddon bilan birgalikda yo‘lga qulab tushgan;

  • Yo‘lning yopilishi: G‘arbiy yo‘nalishdagi harakat bo‘laklari bo‘ylab minglab mayda pishloqli sharchalar va singan plastik idishlar sochilib, haydovchilar uchun jiddiy noqulaylik tug‘dirgan.

Asosiy sabab: Bepul yegulik ilinjidagi haydovchilar

Politsiya vakillarining ta’kidlashicha, yo‘lda ulkan tirbandlik faqat sochilgan mahsulot sabab emas, balki odamlarning xatti-harakatlari tufayli kuchaygan:

  • Mashinalarni tashlab ketish: Magistralda ketayotgan o‘nlab haydovchilar o‘z avtomobillarini qatnov qismida to‘xtatib, tushib ketgan butun va shikastlanmagan pishloq idishlarini terib olish uchun yo‘lga yugurib chiqqan;

  • Harakatning muzlashi: Bepul yegulik terishga uringan haydovchilar sababli allaqachon og‘ir bo‘lgan kechki tirbandlik yanada cho‘zilib, avtomagistralda uzoq vaqt davomida uzilishlar kuzatilgan.

Yo‘l politsiyasi va maxsus xizmatlar aralashuvidan so‘ng yo‘l bo‘laklari tozalanib, qatnov odatiy rejimda qayta tiklangan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?Bugun, 10:43Ichki sezgi aldamadi: Virjiniya fuqarosi 20 ta chipta bilan qanday qilib boyib ketdi?Ichki sezgi aldamadi: Virjiniya fuqarosi 20 ta chipta bilan qanday qilib boyib ketdi?Bugun, 10:13Dunyoda milliarderlar rekordi yangilandi: Dunyo boyligi kimlar qo‘lida?Dunyoda milliarderlar rekordi yangilandi: Dunyo boyligi kimlar qo‘lida?Bugun, 09:19Trampdan Kanadaga navbatdagi zarba: Ontario ko‘li nega nomini yo‘qotdi?Trampdan Kanadaga navbatdagi zarba: Ontario ko‘li nega nomini yo‘qotdi?Bugun, 08:54Izolyatsiya tugadimi? Suriya prezidenti restoranda Visa kartasi bilan to‘lov qildi (video)Izolyatsiya tugadimi? Suriya prezidenti restoranda Visa kartasi bilan to‘lov qildi (video)Bugun, 00:28Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)Bugun, 00:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi