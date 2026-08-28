Yevropa Ligasi: 36 ta klub va barcha savatchalar tarkibi ma’lum bo‘ldi! (Bugun qur’a)

·26·Sport
Yevropa Ligasi: 36 ta klub va barcha savatchalar tarkibi ma’lum bo‘ldi! (Bugun qur’a)

Yevropaning nufuzi jihatidan ikkinchi o‘rinda turuvchi klublar musobaqasi — UYEFA Yevropa Ligasida saralash bosqichi bahslari rasman yakuniga yetdi. Musobaqaning umumiy bosqichida qit’aning turli mamlakatlaridan jami 36 ta jamoa yagona turnir jadvali tizimida bahs olib boradi.

Bugun, 28 avgust kuni musobaqaning umumiy bosqichiga rasmiy qur’a tashlash marosimi bo‘lib o‘tadi va har bir klub to‘qnash keladigan sakkiztadan raqib nomi aniqlanadi.

Qur’a oldidan to‘liq savatchalar tarkibi:

1-savatcha (Grand klublar):

  • «Bayer» (Germaniya)

  • «Benfika» (Portugaliya)

  • «Yuventus» (Italiya)

  • «Milan» (Italiya)

  • «Lion» (Fransiya)

  • AZ Alkmaar (Niderlandiya)

  • «Olimpiakos» (Gretsiya)

  • «Real Sosedad» (Ispaniya)

  • «Marsel» (Fransiya)

2-savatcha:

  • «Ferensvarosh», «Viktoriya Plzen», «Yunion Sent-Jillua», «Dinamo Zagreb», «Zalsburg», «Seltik», «Sparta Praga», «Renn», «Anderlext».

3-savatcha:

  • «Shturm», «Lex Poznan», «Kristal Pelas», «Bornmut», «Sanderlend», «Sele», «Yagelloniya», «Omoniya», «Selta».

4-savatcha:

  • «Xoffenxaym», «Beshiktosh», «Torreyense», «Xapoel Beer-Sheva», NЕK, OFI, «Lillestryom», «Levski», «Ararat».

Yangi format va kutilayotgan shiddat

Birinchi savatchadan «Yuventus», «Milan», «Bayer» va «Marsel» kabi qit’aning haqiqiy gigantlari o‘rin olgani musobaqaga qiziqishni yanada oshirmoqda. Shuningdek, uchinchi savatchadan Angliya Premer-ligasi vakillarining («Kristal Pelas», «Bornmut», «Sanderlend») joy olgani umumiy bosqichdanoq muxlislarni qator qiziqarli to‘qnashuvlar kutib turganidan dalolat beradi.

Bugun bo‘lib o‘tadigan qur’a natijalariga ko‘ra, har bir jamoa har bir savatchadan ikkitadan raqibga ega bo‘ladi (jami 8 ta o‘yin — to‘rttasi uyda, to‘rttasi safarda).

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamalning almashtirilishidagi noroziligi va uning sabablariLamine Yamalning almashtirilishidagi noroziligi va uning sabablariBugun, 10:59Xabi Alonso Enzo Fernandesning tarkibdan chetlatilganiga izoh berdiXabi Alonso Enzo Fernandesning tarkibdan chetlatilganiga izoh berdiBugun, 09:37Inter Mayami jamoasiga Lionel Messining sobiq jamoadoshi bosh murabbiy etib tayinlandiInter Mayami jamoasiga Lionel Messining sobiq jamoadoshi bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 09:12Inter Mayami Lionel Messi bilan ishlash uchun yangi murabbiyni tanladiInter Mayami Lionel Messi bilan ishlash uchun yangi murabbiyni tanladiBugun, 03:19“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldi“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldiBugun, 02:43«Barselona» — «Atletik» uchrashuvining asosiy tarkiblari e’lon qilindi!«Barselona» — «Atletik» uchrashuvining asosiy tarkiblari e’lon qilindi!Kecha, 23:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)