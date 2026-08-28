Yevropa Ligasi: 36 ta klub va barcha savatchalar tarkibi ma’lum bo‘ldi! (Bugun qur’a)
Yevropaning nufuzi jihatidan ikkinchi o‘rinda turuvchi klublar musobaqasi — UYEFA Yevropa Ligasida saralash bosqichi bahslari rasman yakuniga yetdi. Musobaqaning umumiy bosqichida qit’aning turli mamlakatlaridan jami 36 ta jamoa yagona turnir jadvali tizimida bahs olib boradi.
Bugun, 28 avgust kuni musobaqaning umumiy bosqichiga rasmiy qur’a tashlash marosimi bo‘lib o‘tadi va har bir klub to‘qnash keladigan sakkiztadan raqib nomi aniqlanadi.
Qur’a oldidan to‘liq savatchalar tarkibi:
1-savatcha (Grand klublar):
«Bayer» (Germaniya)
«Benfika» (Portugaliya)
«Yuventus» (Italiya)
«Milan» (Italiya)
«Lion» (Fransiya)
AZ Alkmaar (Niderlandiya)
«Olimpiakos» (Gretsiya)
«Real Sosedad» (Ispaniya)
«Marsel» (Fransiya)
2-savatcha:
«Ferensvarosh», «Viktoriya Plzen», «Yunion Sent-Jillua», «Dinamo Zagreb», «Zalsburg», «Seltik», «Sparta Praga», «Renn», «Anderlext».
3-savatcha:
«Shturm», «Lex Poznan», «Kristal Pelas», «Bornmut», «Sanderlend», «Sele», «Yagelloniya», «Omoniya», «Selta».
4-savatcha:
«Xoffenxaym», «Beshiktosh», «Torreyense», «Xapoel Beer-Sheva», NЕK, OFI, «Lillestryom», «Levski», «Ararat».
Yangi format va kutilayotgan shiddat
Birinchi savatchadan «Yuventus», «Milan», «Bayer» va «Marsel» kabi qit’aning haqiqiy gigantlari o‘rin olgani musobaqaga qiziqishni yanada oshirmoqda. Shuningdek, uchinchi savatchadan Angliya Premer-ligasi vakillarining («Kristal Pelas», «Bornmut», «Sanderlend») joy olgani umumiy bosqichdanoq muxlislarni qator qiziqarli to‘qnashuvlar kutib turganidan dalolat beradi.
Bugun bo‘lib o‘tadigan qur’a natijalariga ko‘ra, har bir jamoa har bir savatchadan ikkitadan raqibga ega bo‘ladi (jami 8 ta o‘yin — to‘rttasi uyda, to‘rttasi safarda).
…