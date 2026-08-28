Dunyoda milliarderlar rekordi yangilandi: Dunyo boyligi kimlar qo‘lida?
Dunyoda milliarderlar soni tarixda birinchi marta 3 700 nafardan oshib ketdi. 2025 yilda ularning umumiy boyligi ham rekord darajaga chiqdi. Ammo eng qiziq jihati — boylikning o‘sishi barcha mamlakatlarda bir xil kechmagan.
Ayrim davlatlarda milliarderlar soni keskin ko‘paygan bo‘lsa, dunyodagi eng boy insonlarning kichik bir qismi ulkan kapitalning tobora katta ulushini nazorat qila boshlagan.
Milliarderlar soni rekord darajaga yetdi
Altrata kompaniyasining Billionaire Census tadqiqotiga ko‘ra, 2025 yilda dunyodagi milliarderlar soni bir yil ichida 8,2 foizga oshib, 3795 nafarga yetgan.
Bu — tadqiqot tarixidagi eng yuqori ko‘rsatkich.
Milliarderlarning umumiy boyligi ham shunga mos ravishda o‘sgan:
Ko‘rsatkich
Natija
Milliarderlar soni
3795 nafar
Yillik o‘sish
+8,2%
Umumiy boylik
$15,1 trln
Boylik o‘sishi
+12,8%
Shu tariqa dunyo milliarderlarining umumiy kapitali bir yilda 15 trillion dollardan oshib ketdi.
Rossiyada milliarderlar soni 18 foizga ko‘paydi
Rossiya ham reytingda yuqori o‘rinlardan birini egalladi.
2025 yilda mamlakatdagi milliarderlar soni 18 foizga oshib, 151 nafarga yetgan.
Bu ko‘rsatkich Rossiyaga dunyoda milliarderlar eng ko‘p istiqomat qiladigan mamlakatlar reytingida to‘rtinchi o‘rinni berdi.
Biroq birinchi o‘rindagi davlat bilan farq juda katta.
AQSH boshqalardan ancha oldinda
Dunyo milliarderlarining deyarli uchdan bir qismi AQSHda yashaydi.
2025 yilda mamlakatda 1265 nafar milliarder qayd etilgan. Bu ko‘rsatkich bir yilda 11,5 foizga oshgan.
Keyingi o‘rinlarda:
Xitoy — 363 nafar (+13,1%);
Germaniya — 221 nafar (+20,1%);
Rossiya — 151 nafar (+18%);
Hindiston — 132 nafar (+3,9%).
Ayniqsa, Germaniyadagi o‘sish e’tiborga molik. Mamlakat milliarderlar soni bo‘yicha yetakchi 15 davlat orasida eng yuqori o‘sish sur’atini ko‘rsatgan.
Eng katta boylik kimlarning qo‘lida?
Milliarderlar sonining o‘sishi o‘z-o‘zidan e’tiborli raqam. Ammo tadqiqotdagi yana bir ko‘rsatkich iqtisodiy tengsizlik ko‘lamini yaxshiroq namoyon qiladi.
2025 yilda dunyo milliarderlarining umumiy boyligi 12,8 foizga o‘sib, 15,1 trillion dollarga yetdi.
Biroq bu boylikning taqsimlanishi tobora notekislashmoqda.
Sayyoramizning eng badavlat 29 nafar kishisi milliarderlarning umumiy boyligining 27 foizini nazorat qilmoqda.
Qizig‘i, 2017 yilda bu ko‘rsatkich atigi 7 foiz edi.
Demak, eng boy insonlarning juda kichik qismiga to‘g‘ri keladigan boylik ulushi bir necha yil ichida qariyb to‘rt baravarga oshgan.
Nega milliarderlar boyligi bunchalik tez o‘smoqda?
Tadqiqot tahlilchilari bu o‘sishning asosiy omillaridan biri sifatida sun’iy intellekt sohasiga yo‘naltirilayotgan investitsiyalarning keskin ko‘payishini ko‘rsatmoqda.
So‘nggi yillarda sun’iy intellekt texnologiyalariga qiziqishning ortishi texnologik kompaniyalar qiymatining oshishiga va ularning asoschilari hamda investorlarining boyligi ko‘payishiga ta’sir ko‘rsatdi.
Shu bilan birga, dunyodagi aksiya bozorlari, texnologiya sektori va boshqa aktivlar qiymatidagi o‘zgarishlar ham milliarderlar kapitaliga bevosita ta’sir qiladi.
Rekord ortida qanday tendensiya bor?
2025 yil statistikasi oddiy raqamlardan ko‘ra kattaroq manzarani ko‘rsatmoqda.
Bir tomonda — milliarderlar soni rekord darajaga yetmoqda. Ikkinchi tomonda esa eng boy insonlarning umumiy boylikdagi ulushi tobora kattalashmoqda.
Buning eng yaqqol dalili — 29 nafar eng boy milliarder 15,1 trillion dollarlik umumiy boylikning 27 foiziga egalik qilishi.
2017 yilda esa ularning ulushi 7 foiz edi.
Shuning uchun 2025 yil natijalarining eng muhim raqami 3795 nafar emas, balki boshqa ko‘rsatkich bo‘lishi mumkin:
dunyoda milliarderlar ko‘paymoqda, ammo ulkan boylik tobora kam sonli insonlar qo‘lida jamlanmoqda.
…