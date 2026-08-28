Dunyoda milliarderlar rekordi yangilandi: Dunyo boyligi kimlar qo‘lida?

·30·Dunyo
Dunyoda milliarderlar rekordi yangilandi: Dunyo boyligi kimlar qo‘lida?

Dunyoda milliarderlar soni tarixda birinchi marta 3 700 nafardan oshib ketdi. 2025 yilda ularning umumiy boyligi ham rekord darajaga chiqdi. Ammo eng qiziq jihati — boylikning o‘sishi barcha mamlakatlarda bir xil kechmagan.

Ayrim davlatlarda milliarderlar soni keskin ko‘paygan bo‘lsa, dunyodagi eng boy insonlarning kichik bir qismi ulkan kapitalning tobora katta ulushini nazorat qila boshlagan.

Milliarderlar soni rekord darajaga yetdi

Altrata kompaniyasining Billionaire Census tadqiqotiga ko‘ra, 2025 yilda dunyodagi milliarderlar soni bir yil ichida 8,2 foizga oshib, 3795 nafarga yetgan.

Bu — tadqiqot tarixidagi eng yuqori ko‘rsatkich.

Milliarderlarning umumiy boyligi ham shunga mos ravishda o‘sgan:

Ko‘rsatkich

Natija

Milliarderlar soni

3795 nafar

Yillik o‘sish

+8,2%

Umumiy boylik

$15,1 trln

Boylik o‘sishi

+12,8%

Shu tariqa dunyo milliarderlarining umumiy kapitali bir yilda 15 trillion dollardan oshib ketdi.

Rossiyada milliarderlar soni 18 foizga ko‘paydi

Rossiya ham reytingda yuqori o‘rinlardan birini egalladi.

2025 yilda mamlakatdagi milliarderlar soni 18 foizga oshib, 151 nafarga yetgan.

Bu ko‘rsatkich Rossiyaga dunyoda milliarderlar eng ko‘p istiqomat qiladigan mamlakatlar reytingida to‘rtinchi o‘rinni berdi.

Biroq birinchi o‘rindagi davlat bilan farq juda katta.

AQSH boshqalardan ancha oldinda

Dunyo milliarderlarining deyarli uchdan bir qismi AQSHda yashaydi.

2025 yilda mamlakatda 1265 nafar milliarder qayd etilgan. Bu ko‘rsatkich bir yilda 11,5 foizga oshgan.

Keyingi o‘rinlarda:

  • Xitoy — 363 nafar (+13,1%);

  • Germaniya — 221 nafar (+20,1%);

  • Rossiya — 151 nafar (+18%);

  • Hindiston — 132 nafar (+3,9%).

Ayniqsa, Germaniyadagi o‘sish e’tiborga molik. Mamlakat milliarderlar soni bo‘yicha yetakchi 15 davlat orasida eng yuqori o‘sish sur’atini ko‘rsatgan.

Eng katta boylik kimlarning qo‘lida?

Milliarderlar sonining o‘sishi o‘z-o‘zidan e’tiborli raqam. Ammo tadqiqotdagi yana bir ko‘rsatkich iqtisodiy tengsizlik ko‘lamini yaxshiroq namoyon qiladi.

2025 yilda dunyo milliarderlarining umumiy boyligi 12,8 foizga o‘sib, 15,1 trillion dollarga yetdi.

Biroq bu boylikning taqsimlanishi tobora notekislashmoqda.

Sayyoramizning eng badavlat 29 nafar kishisi milliarderlarning umumiy boyligining 27 foizini nazorat qilmoqda.

Qizig‘i, 2017 yilda bu ko‘rsatkich atigi 7 foiz edi.

Demak, eng boy insonlarning juda kichik qismiga to‘g‘ri keladigan boylik ulushi bir necha yil ichida qariyb to‘rt baravarga oshgan.

Nega milliarderlar boyligi bunchalik tez o‘smoqda?

Tadqiqot tahlilchilari bu o‘sishning asosiy omillaridan biri sifatida sun’iy intellekt sohasiga yo‘naltirilayotgan investitsiyalarning keskin ko‘payishini ko‘rsatmoqda.

So‘nggi yillarda sun’iy intellekt texnologiyalariga qiziqishning ortishi texnologik kompaniyalar qiymatining oshishiga va ularning asoschilari hamda investorlarining boyligi ko‘payishiga ta’sir ko‘rsatdi.

Shu bilan birga, dunyodagi aksiya bozorlari, texnologiya sektori va boshqa aktivlar qiymatidagi o‘zgarishlar ham milliarderlar kapitaliga bevosita ta’sir qiladi.

Rekord ortida qanday tendensiya bor?

2025 yil statistikasi oddiy raqamlardan ko‘ra kattaroq manzarani ko‘rsatmoqda.

Bir tomonda — milliarderlar soni rekord darajaga yetmoqda. Ikkinchi tomonda esa eng boy insonlarning umumiy boylikdagi ulushi tobora kattalashmoqda.

Buning eng yaqqol dalili — 29 nafar eng boy milliarder 15,1 trillion dollarlik umumiy boylikning 27 foiziga egalik qilishi.

2017 yilda esa ularning ulushi 7 foiz edi.

Shuning uchun 2025 yil natijalarining eng muhim raqami 3795 nafar emas, balki boshqa ko‘rsatkich bo‘lishi mumkin:

dunyoda milliarderlar ko‘paymoqda, ammo ulkan boylik tobora kam sonli insonlar qo‘lida jamlanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampdan Kanadaga navbatdagi zarba: Ontario ko‘li nega nomini yo‘qotdi?Trampdan Kanadaga navbatdagi zarba: Ontario ko‘li nega nomini yo‘qotdi?Bugun, 08:54Izolyatsiya tugadimi? Suriya prezidenti restoranda Visa kartasi bilan to‘lov qildi (video)Izolyatsiya tugadimi? Suriya prezidenti restoranda Visa kartasi bilan to‘lov qildi (video)Bugun, 00:28Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)Bugun, 00:19Garvarddagi jasad qismlari janjali $53 millionga tushdiGarvarddagi jasad qismlari janjali $53 millionga tushdiKecha, 21:57Global falokatdan omon qolish uchun eng xavfsiz davlat qaysi?Global falokatdan omon qolish uchun eng xavfsiz davlat qaysi?Kecha, 21:43Avtomat mumkin: Yamandagi tekshiruv videosi tarmoqlarni lol qoldirdi...Avtomat mumkin: Yamandagi tekshiruv videosi tarmoqlarni lol qoldirdi...Kecha, 21:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi