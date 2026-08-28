Xiaomi krossoveri 55 tonnalik samosvalni muvaffaqiyatli tortdi

·8·Avto
Xiaomi krossoveri 55 tonnalik samosvalni muvaffaqiyatli tortdi

Zamonaviy elektromobillar bozorida oʻz oʻrnini egallab borayotgan Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi gʻayrioddiy sinovi bilan jamoatchilik eʼtiborini tortdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend yangi krossoverining oʻta ogʻir yuklarga bardosh bera olishini namoyish etish maqsadida oʻziga xos ekstremal eksperiment uyushtirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur sinov XCMG Group bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Unga koʻra, Xiaomi krossoveri oʻzidan bir necha barobar ogʻir boʻlgan texnikani tortib oʻtishi kerak edi. Tajriba davomida avtomobil trosi bevosita oldingi oʻrindiqlarga mahkamlandi, bu esa konstruksiyaga tushadigan bosimni yanada oshirdi.

Gʻayrioddiy sinov tafsilotlari

Tajriba maydonida oʻtkazilgan sinovda mashina ogʻirligi 55 tonna boʻlgan ulkan karyer samosvalini oʻz ortidan tortib ketdi. Avtomobilning oʻz vaznini hisobga olganda, umumiy buksir qilinadigan massa qariyb 57,8 tonnani tashkil etdi. Bu koʻrsatkich taxminan 20 ta shunday krossoverning ogʻirligiga teng keladi.

Taʼkidlash joizki, ushbu oʻta ogʻir jarayonda avtomobilni bevosita Xiaomi Auto vitse-prezidenti Li Syaoshuan boshqargani tajribaning ahamiyatini yanada oshirdi. Mutaxassislar va tomoshabinlar kuzatuvida oʻtgan bu sinov texnikaning chidamliligini isbotladi.

Mustahkamlik siri nimada?

Muvaffaqiyatli yakunlangan buksirovka jarayonidan soʻng, oʻrindiqlar mexanizmi va yoʻnaltiruvchi qismlari oʻz ish faoliyatini toʻliq saqlab qolgani maʼlum boʻldi. Videolavhada Li Syaoshuan Xiaomi Xiao Ai ovozli yordamchisiga murojaat qilib, oʻrindiqni oldinga siljitishni soʻragani aks etgan. Tizim hech qanday muammosiz buyruqni bajarib, kresloni yoʻnaltiruvchi boʻylab qulay tarzda harakatlantirgan.

Kompaniya vakillarining maʼlumot berishicha, Pengcheng rusumidagi barcha avtomobillarning oʻrindiqlarida mustahkamlangan 7-seriyali alyuminiy qotishmasi qoʻllaniladi. N90 Max modeli uchun yoʻnaltiruvchilarning fiksatsiya qilish quvvati 54 000 N, maksimal uzilishga bardosh berish kuchi esa 57 000 N ga yetishi rasman eʼlon qilindi.

Shuningdek, ushbu mexanizm -20 dan +60 darajagacha boʻlgan harorat sharoitida 15 000 siklli harakat sinovidan muvaffaqiyatli oʻtgan. Oʻta ogʻir yuklamali sinovdan keyin ham oʻrindiq kreplarida boʻshashish holatlari yoki yot tovushlar aniqlangani yoʻq.

XiaomiKrossoverXCMGAvtomobilSinoviTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota Celica afsonaviy sport kupe sifatida qaytishi kutilmoqdaToyota Celica afsonaviy sport kupe sifatida qaytishi kutilmoqdaBugun, 10:51Toyota kompaniyasi Corolla modelining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus versiyasini taqdim etdiToyota kompaniyasi Corolla modelining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus versiyasini taqdim etdiBugun, 07:54Britaniyalik avtoxiskash oʻzining Toyota GR Supra avtomobilini 1000 ot kuchigacha kuchaytirmoqchiBritaniyalik avtoxiskash oʻzining Toyota GR Supra avtomobilini 1000 ot kuchigacha kuchaytirmoqchiKecha, 17:58Rossiyada Toyota bZ3X elektr krossoveri sotuvi boshlandiRossiyada Toyota bZ3X elektr krossoveri sotuvi boshlandiKecha, 10:54Hyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadiHyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadi26.08, 16:53Yangwang U7 elektroboli sinovda batareya chidamliligini namoyish etdiYangwang U7 elektroboli sinovda batareya chidamliligini namoyish etdi26.08, 12:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi