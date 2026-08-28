Xiaomi krossoveri 55 tonnalik samosvalni muvaffaqiyatli tortdi
Zamonaviy elektromobillar bozorida oʻz oʻrnini egallab borayotgan Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi gʻayrioddiy sinovi bilan jamoatchilik eʼtiborini tortdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend yangi krossoverining oʻta ogʻir yuklarga bardosh bera olishini namoyish etish maqsadida oʻziga xos ekstremal eksperiment uyushtirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur sinov XCMG Group bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Unga koʻra, Xiaomi krossoveri oʻzidan bir necha barobar ogʻir boʻlgan texnikani tortib oʻtishi kerak edi. Tajriba davomida avtomobil trosi bevosita oldingi oʻrindiqlarga mahkamlandi, bu esa konstruksiyaga tushadigan bosimni yanada oshirdi.
Gʻayrioddiy sinov tafsilotlariTajriba maydonida oʻtkazilgan sinovda mashina ogʻirligi 55 tonna boʻlgan ulkan karyer samosvalini oʻz ortidan tortib ketdi. Avtomobilning oʻz vaznini hisobga olganda, umumiy buksir qilinadigan massa qariyb 57,8 tonnani tashkil etdi. Bu koʻrsatkich taxminan 20 ta shunday krossoverning ogʻirligiga teng keladi.
Taʼkidlash joizki, ushbu oʻta ogʻir jarayonda avtomobilni bevosita Xiaomi Auto vitse-prezidenti Li Syaoshuan boshqargani tajribaning ahamiyatini yanada oshirdi. Mutaxassislar va tomoshabinlar kuzatuvida oʻtgan bu sinov texnikaning chidamliligini isbotladi.
Mustahkamlik siri nimada?Muvaffaqiyatli yakunlangan buksirovka jarayonidan soʻng, oʻrindiqlar mexanizmi va yoʻnaltiruvchi qismlari oʻz ish faoliyatini toʻliq saqlab qolgani maʼlum boʻldi. Videolavhada Li Syaoshuan Xiaomi Xiao Ai ovozli yordamchisiga murojaat qilib, oʻrindiqni oldinga siljitishni soʻragani aks etgan. Tizim hech qanday muammosiz buyruqni bajarib, kresloni yoʻnaltiruvchi boʻylab qulay tarzda harakatlantirgan.
Kompaniya vakillarining maʼlumot berishicha, Pengcheng rusumidagi barcha avtomobillarning oʻrindiqlarida mustahkamlangan 7-seriyali alyuminiy qotishmasi qoʻllaniladi. N90 Max modeli uchun yoʻnaltiruvchilarning fiksatsiya qilish quvvati 54 000 N, maksimal uzilishga bardosh berish kuchi esa 57 000 N ga yetishi rasman eʼlon qilindi.
Shuningdek, ushbu mexanizm -20 dan +60 darajagacha boʻlgan harorat sharoitida 15 000 siklli harakat sinovidan muvaffaqiyatli oʻtgan. Oʻta ogʻir yuklamali sinovdan keyin ham oʻrindiq kreplarida boʻshashish holatlari yoki yot tovushlar aniqlangani yoʻq.
…