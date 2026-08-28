Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Zamonaviy dunyoda millionlab insonlar yetarlicha uxlasa ham kun davomida o‘zini holsiz, charchagan va lanj his qilishdan shikoyat qiladi. Ko‘pchilik bu muammoni tongi qahva, energetik ichimliklar yoki turli vitamin va tinchlantiruvchi dorilar bilan hal qilishga urinadi. Biroq tanamiz bu paytda butunlay boshqa narsaga muhtoj bo‘ladi.
Taniqli muallif va tadqiqotchi Dao Shen surunkali charchoqning asl sababi uyqu kamligida emas, balki tana chiqa olmay qolgan doimiy asabiy zo‘riqishda (ichki stress) ekanini ma’lum qildi.
Tanadagi «muzlab qolgan» zo‘riqish: Qahva nega yordam bermaydi?
Kundalik tashvishlar, shoshma-shosharlik va hal etilmagan muammolar inson organizmini doimiy «jang yoki qoch» rejimida ushlab turadi:
Tananing signallari: Inson qahva yoki tabletkalar bilan kuch to‘plamoqchi bo‘lganida, aslida tana faqat bir soniyaga tinim olishni va to‘xtovsiz yugurishni bas qilishni so‘rayotgan bo‘ladi;
Qo‘rquv holatidan chiqish: Mushaklar va asab tizimi xavf yo‘qligini his qilmaguncha bo‘shasha olmaydi va bu jarayon behudaga ulkan hayotiy energiyani sovirib oladi.
Eng kuchli dori o‘z ichingizda: Tabiiy kuch-quvvatni qaytarishning 3 ta usuli
Dao Shenning ta’kidlashicha, inson o‘zidagi asl kuchni tiklashi uchun qimmatbaho vositalar talab etilmaydi:
To‘g‘ri va chuqur nafas olish: Chuqur, xotirjam nafas olish mashqlari miyaga to‘g‘ridan to‘g‘ri signal yuborib, organizmni tinchlantiruvchi parasimpatik asab tizimini ishga tushiradi;
Samimiy kulgi: Kulgi — bu shunchaki yaxshi kayfiyat emas, balki tanaga «hech qanday xavf yo‘q» degan biologik xabarni beruvchi kuchli mexanizmdir;
Qisqa tanaffuslar: Kun davomida hech nima qilmasdan bir necha daqiqalik sukunatda bo‘lish tanaga yillar davomida yig‘ilgan keraksiz zo‘riqishlarni qo‘yib yuborish imkonini beradi.
Ushbu eng kuchli, beminnat va samarali dori har doim insonning o‘z qo‘lida. Faqatgina tana talabiga quloq tutish va uni doimiy bosimdan ozod qilish kifoya.
…