Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo

·0·Salomatlik
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo

Zamonaviy dunyoda millionlab insonlar yetarlicha uxlasa ham kun davomida o‘zini holsiz, charchagan va lanj his qilishdan shikoyat qiladi. Ko‘pchilik bu muammoni tongi qahva, energetik ichimliklar yoki turli vitamin va tinchlantiruvchi dorilar bilan hal qilishga urinadi. Biroq tanamiz bu paytda butunlay boshqa narsaga muhtoj bo‘ladi.

Taniqli muallif va tadqiqotchi Dao Shen surunkali charchoqning asl sababi uyqu kamligida emas, balki tana chiqa olmay qolgan doimiy asabiy zo‘riqishda (ichki stress) ekanini ma’lum qildi.

Tanadagi «muzlab qolgan» zo‘riqish: Qahva nega yordam bermaydi?

Kundalik tashvishlar, shoshma-shosharlik va hal etilmagan muammolar inson organizmini doimiy «jang yoki qoch» rejimida ushlab turadi:

  • Tananing signallari: Inson qahva yoki tabletkalar bilan kuch to‘plamoqchi bo‘lganida, aslida tana faqat bir soniyaga tinim olishni va to‘xtovsiz yugurishni bas qilishni so‘rayotgan bo‘ladi;

  • Qo‘rquv holatidan chiqish: Mushaklar va asab tizimi xavf yo‘qligini his qilmaguncha bo‘shasha olmaydi va bu jarayon behudaga ulkan hayotiy energiyani sovirib oladi.

Eng kuchli dori o‘z ichingizda: Tabiiy kuch-quvvatni qaytarishning 3 ta usuli

Dao Shenning ta’kidlashicha, inson o‘zidagi asl kuchni tiklashi uchun qimmatbaho vositalar talab etilmaydi:

  • To‘g‘ri va chuqur nafas olish: Chuqur, xotirjam nafas olish mashqlari miyaga to‘g‘ridan to‘g‘ri signal yuborib, organizmni tinchlantiruvchi parasimpatik asab tizimini ishga tushiradi;

  • Samimiy kulgi: Kulgi — bu shunchaki yaxshi kayfiyat emas, balki tanaga «hech qanday xavf yo‘q» degan biologik xabarni beruvchi kuchli mexanizmdir;

  • Qisqa tanaffuslar: Kun davomida hech nima qilmasdan bir necha daqiqalik sukunatda bo‘lish tanaga yillar davomida yig‘ilgan keraksiz zo‘riqishlarni qo‘yib yuborish imkonini beradi.

Ushbu eng kuchli, beminnat va samarali dori har doim insonning o‘z qo‘lida. Faqatgina tana talabiga quloq tutish va uni doimiy bosimdan ozod qilish kifoya.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashqsiz mushak o‘stirish mumkinmi? Xitoy olimlari yangi usulni sinab ko‘rdiMashqsiz mushak o‘stirish mumkinmi? Xitoy olimlari yangi usulni sinab ko‘rdiKecha, 23:32Noyob inqilob: Olimlar zararlangan asablarni tiklaydigan usulni ishlab chiqdiNoyob inqilob: Olimlar zararlangan asablarni tiklaydigan usulni ishlab chiqdi24.08, 08:54Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladiOlimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi24.08, 04:21Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisiSog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi23.08, 12:51Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindiMiyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi22.08, 16:53Avstraliyalik olimlar ko‘krak saratoni rivojlanishini sekinlashtiruvchi molekulani aniqladiAvstraliyalik olimlar ko‘krak saratoni rivojlanishini sekinlashtiruvchi molekulani aniqladi22.08, 09:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?
Qorin nega dam bo‘ladi? Psixosomatika va haqiqiy sabablar...
Qorin nega dam bo‘ladi? Psixosomatika va haqiqiy sabablar...