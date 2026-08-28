«Olmazor» metrosida hayratlanarli o‘zgarish: Avtovokzal yo‘li san’at galereyasiga aylandi!
Toshkent shahri infratuzilmasini bezash va shahar muhitini zamonaviylashtirish borasida navbatdagi diqqatga sazovor loyiha amalga oshirildi. Poytaxt metropolitenining Chilonzor yo‘nalishidagi «Olmazor» bekatidan «Toshkent» markaziy avtovokzaliga olib boruvchi o‘tish yo‘li tanib bo‘lmas darajada o‘zgardi.
Ilgari oddiy va e’tiborsiz ko‘rinishda bo‘lgan devorlar endilikda poytaxt aholisi va mehmonlarini O‘zbekistonning boy tarixi, jadidlik harakati hamda milliy madaniyati bilan tanishtiruvchi o‘ziga xos mural va graffitilar makoniga aylandi.
Devorlardagi tarix: Munavvarqori Abdurashidxonov va milliy qadriyatlar
Yangilangan hududda mahoratli ko‘cha rassomlari tomonidan bir nechta yirik mavzuviy san’at asarlari chizib chiqildi:
Jadidlar merosi va chaqirig‘i: Devorlardan birida atoqli ma’rifatparvar, jadidchilik harakati yetakchisi Munavvarqori Abdurashidxonovning ulkan portreti hamda uning tarixga muhrlangan: «Tarbiya biz uchun yo hayot — yo mamot, yo najot — yo halokat, yo saodat — yo falokat masalasidir» degan purma’no so‘zlari yorqin va zamonaviy kalligrafiya uslubida aks ettirilgan;
O‘zbek ayoli va onalik timsoli: Tarixiy milliy liboslar va taqinchoqlar taqqan ona va bola siymosi monoxrom (oq-qora) realizm uslubida mohirona tasvirlangan bo‘lib, u o‘zbek xalqining ildizlari va mehr-muhabbatini ifodalaydi;
Milliy kolorit va zamonaviy murallar: Shuningdek, atlas-adras kiygan o‘zbek qizi, afsonaviy Humo qushi, paxta gullari hamda «Uzbekistan» yozuvi tushirilgan zamonaviy pop-art yo‘nalishidagi yorqin kompozitsiyalar o‘tish yo‘lagiga o‘zgacha joziba bag‘ishlagan.
Kundalik yo‘ldan madaniy maskanga
Har kuni minglab yo‘lovchilar foydalanadigan avtovokzal va metro o‘rtasidagi mazkur yo‘lakning san’at asariga aylantirilishi shahar aholisi tomonidan juda iliq kutib olindi:
Sayyohlar uchun ilk taassurot: Viloyatlardan avtovokzal orqali poytaxtga kirib kelayotgan yurtdoshlarimiz va xorijiy sayyohlar shaharga qadam qo‘yishi bilan milliy tarix va madaniyat ruhini his qilishadi;
Shahar estetikasi: Zerikarli metall to‘siqlar va sovuq devorlarning yorqin bo‘yoqlar bilan to‘ldirilishi hududning xavfsiz va fayzli ko‘chaga aylanishiga xizmat qilmoqda.
…