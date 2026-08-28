«Olmazor» metrosida hayratlanarli o‘zgarish: Avtovokzal yo‘li san’at galereyasiga aylandi!

·34·Madaniyat
«Olmazor» metrosida hayratlanarli o‘zgarish: Avtovokzal yo‘li san’at galereyasiga aylandi!

Toshkent shahri infratuzilmasini bezash va shahar muhitini zamonaviylashtirish borasida navbatdagi diqqatga sazovor loyiha amalga oshirildi. Poytaxt metropolitenining Chilonzor yo‘nalishidagi «Olmazor» bekatidan «Toshkent» markaziy avtovokzaliga olib boruvchi o‘tish yo‘li tanib bo‘lmas darajada o‘zgardi.

Ilgari oddiy va e’tiborsiz ko‘rinishda bo‘lgan devorlar endilikda poytaxt aholisi va mehmonlarini O‘zbekistonning boy tarixi, jadidlik harakati hamda milliy madaniyati bilan tanishtiruvchi o‘ziga xos mural va graffitilar makoniga aylandi.

Devorlardagi tarix: Munavvarqori Abdurashidxonov va milliy qadriyatlar

Yangilangan hududda mahoratli ko‘cha rassomlari tomonidan bir nechta yirik mavzuviy san’at asarlari chizib chiqildi:

  • Jadidlar merosi va chaqirig‘i: Devorlardan birida atoqli ma’rifatparvar, jadidchilik harakati yetakchisi Munavvarqori Abdurashidxonovning ulkan portreti hamda uning tarixga muhrlangan: «Tarbiya biz uchun yo hayot — yo mamot, yo najot — yo halokat, yo saodat — yo falokat masalasidir» degan purma’no so‘zlari yorqin va zamonaviy kalligrafiya uslubida aks ettirilgan;

  • O‘zbek ayoli va onalik timsoli: Tarixiy milliy liboslar va taqinchoqlar taqqan ona va bola siymosi monoxrom (oq-qora) realizm uslubida mohirona tasvirlangan bo‘lib, u o‘zbek xalqining ildizlari va mehr-muhabbatini ifodalaydi;

  • Milliy kolorit va zamonaviy murallar: Shuningdek, atlas-adras kiygan o‘zbek qizi, afsonaviy Humo qushi, paxta gullari hamda «Uzbekistan» yozuvi tushirilgan zamonaviy pop-art yo‘nalishidagi yorqin kompozitsiyalar o‘tish yo‘lagiga o‘zgacha joziba bag‘ishlagan.

Kundalik yo‘ldan madaniy maskanga

Har kuni minglab yo‘lovchilar foydalanadigan avtovokzal va metro o‘rtasidagi mazkur yo‘lakning san’at asariga aylantirilishi shahar aholisi tomonidan juda iliq kutib olindi:

  • Sayyohlar uchun ilk taassurot: Viloyatlardan avtovokzal orqali poytaxtga kirib kelayotgan yurtdoshlarimiz va xorijiy sayyohlar shaharga qadam qo‘yishi bilan milliy tarix va madaniyat ruhini his qilishadi;

  • Shahar estetikasi: Zerikarli metall to‘siqlar va sovuq devorlarning yorqin bo‘yoqlar bilan to‘ldirilishi hududning xavfsiz va fayzli ko‘chaga aylanishiga xizmat qilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentning bayramona afishasi: 27 avgust kuni qayerga borish mumkin? (Manzillar va vaqtlar)Toshkentning bayramona afishasi: 27 avgust kuni qayerga borish mumkin? (Manzillar va vaqtlar)Kecha, 16:05“Uyda yolg‘iz 2” aktyori Tim Karri 80 yoshida vafot etdi“Uyda yolg‘iz 2” aktyori Tim Karri 80 yoshida vafot etdiKecha, 15:21Avaz Oxunning qaynona va kelin haqidagi hangomasi zalni larzaga keltirdi! (Video)Avaz Oxunning qaynona va kelin haqidagi hangomasi zalni larzaga keltirdi! (Video)Kecha, 15:03Nasiba Abdullayeva tojikistonlik qizaloq bilan «Bari gal»ni kuyladi (Yuraklarni larzaga solgan duet)Nasiba Abdullayeva tojikistonlik qizaloq bilan «Bari gal»ni kuyladi (Yuraklarni larzaga solgan duet)Kecha, 10:52Milena Matmusayeva «Ko‘kcha — Oqtepa»ni talaffuz qila olmay kulgiga qoldi! (Video)Milena Matmusayeva «Ko‘kcha — Oqtepa»ni talaffuz qila olmay kulgiga qoldi! (Video)Kecha, 10:13«Eshitib yig‘lab yubordim»: Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» bo‘ldi (video)«Eshitib yig‘lab yubordim»: Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» bo‘ldi (video)Kecha, 08:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi