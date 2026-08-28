Trampdan Kanadaga navbatdagi zarba: Ontario ko‘li nega nomini yo‘qotdi?

·35·Dunyo
Trampdan Kanadaga navbatdagi zarba: Ontario ko‘li nega nomini yo‘qotdi?

AQSH Prezidenti Donald Tramp 27 avgust kuni Shimoliy Amerikadagi beshta Buyuk ko‘ldan biri hisoblangan mashhur Ontario ko‘lini «Amerika ko‘li» (Lake America) deb qayta nomlash to‘g‘risidagi maxsus farmonni imzoladi.

Oq uyda to‘g‘ridan to‘g‘ri efirda translyatsiya qilingan marosimda Oq uy rahbari yangi nom AQSH uchun zudlik bilan kuchga kirishini e’lon qildi. Jurnalistlarning ushbu qaror orqali Kanadaga qanday siyosiy ishora berilayotgani haqidagi savoliga esa Tramp qisqagina: «Hech qanday», deya javob qaytardi.

«Masxarabozlar bilan biznes bo‘lmaydi»: Qaror ortida nima yotibdi?

Bunday kutilmagan geografik «rebrending» rejasini Tramp bir necha kun oldin o‘zining Truth Social ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida ochiqlagan edi.

AQSH rahbari Vashington endilikda Kanadaning Ontario provinsiyasi bilan biznes yuritish niyatida emasligini qat’iy ta’kidlagan. O‘z bayonotida u Kanada rahbariyatini ochiqchasiga «masxarabozlar» deb atab, agar Ottava Vashingtonga nisbatan nomaqbul siyosatini to‘xtatmasa, bu juda og‘ir oqibatlarga olib kelishidan tahdid qilgan edi.

Bundan tashqari, ikki davlat o‘rtasidagi savdo urushi yangi bosqichga chiqmoqda:

  • 50 foizlik qat’iy bojlar: Tramp 2027 yil yanvar oyidan boshlab Kanadadan AQSHga import qilinadigan barcha yengil va yuk avtomobillari, avtoehtiyot qismlari hamda po‘lat mahsulotlariga 50 foizlik ulkan boj joriy etilishini rasman e’lon qildi.

Ontario ko‘li haqida nimalar ma’lum?

Ontario — Kanada va AQSH chegarasida joylashgan, strategik ahamiyatga ega ulkan tabiiy suv havzasidir:

  • Geografik o‘rni: Buyuk ko‘llar tizimida eng sharqda joylashgan bo‘lib, maydoni jihatidan ularning eng kichigi sanaladi;

  • Parametrlari: Ko‘l maydoni qariyb 19 ming kvadrat kilometr, o‘rtacha chuqurligi 86 metr, eng chuqur nuqtasi esa 244 metrni tashkil qiladi;

  • Kanadaning iqtisodiy yuragi: Kanadaning eng zich joylashgan va sanoati eng rivojlangan asosiy provinsiyasi aynan shu ko‘l nomi bilan ataladi.

«Meksika ko‘rfazi» ssenariysi takrorlanmoqda

Bu Trampning geografik obyektlar nomini bir tomonlama o‘zgartirish borasidagi birinchi holati emas:

  • 2025 yil 20 yanvar: Tramp o‘zining ikkinchi prezidentlik muddatining ilk kunidayoq Meksika ko‘rfazini (Gulf of Mexico) «Amerika ko‘rfazi» (Gulf of America) deb qayta nomlash haqidagi farmoyishni imzolagan edi;

  • Xalqaro huquq va cheklovlar: Bunday farmonlar faqat AQSH ichki federal idoralari, xaritalari va rasmiy hujjatlarida qo‘llaniladi. Biroq xalqaro tashkilotlar, xaritasozlik tuzilmalari hamda Kanada va Meksika tomoni ushbu suv havzalarini avvalgi tarixiy nomlari bilan atashda davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoda milliarderlar rekordi yangilandi: Dunyo boyligi kimlar qo‘lida?Dunyoda milliarderlar rekordi yangilandi: Dunyo boyligi kimlar qo‘lida?Bugun, 09:19Izolyatsiya tugadimi? Suriya prezidenti restoranda Visa kartasi bilan to‘lov qildi (video)Izolyatsiya tugadimi? Suriya prezidenti restoranda Visa kartasi bilan to‘lov qildi (video)Bugun, 00:28Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)Bugun, 00:19Garvarddagi jasad qismlari janjali $53 millionga tushdiGarvarddagi jasad qismlari janjali $53 millionga tushdiKecha, 21:57Global falokatdan omon qolish uchun eng xavfsiz davlat qaysi?Global falokatdan omon qolish uchun eng xavfsiz davlat qaysi?Kecha, 21:43Avtomat mumkin: Yamandagi tekshiruv videosi tarmoqlarni lol qoldirdi...Avtomat mumkin: Yamandagi tekshiruv videosi tarmoqlarni lol qoldirdi...Kecha, 21:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi