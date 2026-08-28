Trampdan Kanadaga navbatdagi zarba: Ontario ko‘li nega nomini yo‘qotdi?
AQSH Prezidenti Donald Tramp 27 avgust kuni Shimoliy Amerikadagi beshta Buyuk ko‘ldan biri hisoblangan mashhur Ontario ko‘lini «Amerika ko‘li» (Lake America) deb qayta nomlash to‘g‘risidagi maxsus farmonni imzoladi.
Oq uyda to‘g‘ridan to‘g‘ri efirda translyatsiya qilingan marosimda Oq uy rahbari yangi nom AQSH uchun zudlik bilan kuchga kirishini e’lon qildi. Jurnalistlarning ushbu qaror orqali Kanadaga qanday siyosiy ishora berilayotgani haqidagi savoliga esa Tramp qisqagina: «Hech qanday», deya javob qaytardi.
«Masxarabozlar bilan biznes bo‘lmaydi»: Qaror ortida nima yotibdi?
Bunday kutilmagan geografik «rebrending» rejasini Tramp bir necha kun oldin o‘zining Truth Social ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida ochiqlagan edi.
AQSH rahbari Vashington endilikda Kanadaning Ontario provinsiyasi bilan biznes yuritish niyatida emasligini qat’iy ta’kidlagan. O‘z bayonotida u Kanada rahbariyatini ochiqchasiga «masxarabozlar» deb atab, agar Ottava Vashingtonga nisbatan nomaqbul siyosatini to‘xtatmasa, bu juda og‘ir oqibatlarga olib kelishidan tahdid qilgan edi.
Bundan tashqari, ikki davlat o‘rtasidagi savdo urushi yangi bosqichga chiqmoqda:
50 foizlik qat’iy bojlar: Tramp 2027 yil yanvar oyidan boshlab Kanadadan AQSHga import qilinadigan barcha yengil va yuk avtomobillari, avtoehtiyot qismlari hamda po‘lat mahsulotlariga 50 foizlik ulkan boj joriy etilishini rasman e’lon qildi.
Ontario ko‘li haqida nimalar ma’lum?
Ontario — Kanada va AQSH chegarasida joylashgan, strategik ahamiyatga ega ulkan tabiiy suv havzasidir:
Geografik o‘rni: Buyuk ko‘llar tizimida eng sharqda joylashgan bo‘lib, maydoni jihatidan ularning eng kichigi sanaladi;
Parametrlari: Ko‘l maydoni qariyb 19 ming kvadrat kilometr, o‘rtacha chuqurligi 86 metr, eng chuqur nuqtasi esa 244 metrni tashkil qiladi;
Kanadaning iqtisodiy yuragi: Kanadaning eng zich joylashgan va sanoati eng rivojlangan asosiy provinsiyasi aynan shu ko‘l nomi bilan ataladi.
«Meksika ko‘rfazi» ssenariysi takrorlanmoqda
Bu Trampning geografik obyektlar nomini bir tomonlama o‘zgartirish borasidagi birinchi holati emas:
2025 yil 20 yanvar: Tramp o‘zining ikkinchi prezidentlik muddatining ilk kunidayoq Meksika ko‘rfazini (Gulf of Mexico) «Amerika ko‘rfazi» (Gulf of America) deb qayta nomlash haqidagi farmoyishni imzolagan edi;
Xalqaro huquq va cheklovlar: Bunday farmonlar faqat AQSH ichki federal idoralari, xaritalari va rasmiy hujjatlarida qo‘llaniladi. Biroq xalqaro tashkilotlar, xaritasozlik tuzilmalari hamda Kanada va Meksika tomoni ushbu suv havzalarini avvalgi tarixiy nomlari bilan atashda davom etmoqda.
…