Tarixiy qadam: O‘zbekiston ilk bor Xalqaro ekoturizm sammitiga mezbonlik qildi
O‘zbekiston turizm industriyasida yangi davrni boshlab beruvchi yirik xalqaro forum bo‘lib o‘tdi. 26 avgust kuni poytaxt Toshkent shahrida Turizm qo‘mitasi, Xalqaro ekoturizm assotsiatsiyasi hamda «TGS Travel» hamkorligida Ekoturizm va barqaror turizm bo‘yicha xalqaro sammit tashkil etildi.
Avvallari faqat Turkiya, Misr, Vetnam va Tanzaniya kabi turizm markazlarida o‘tkazib kelingan ushbu nufuzli sammitga O‘zbekiston o‘z tarixida ilk marotaba mezbonlik qildi. Anjuman doirasida dunyoning 20 dan ortiq mamlakatidan 100 ga yaqin yetakchi turoperatorlar, ekspertlar va soha mutaxassislari bir maydonga to‘plandi.
Sammitning 5 ta asosiy natijasi: Mahalliy biznesga yangi imkoniyatlar
Xalqaro forum nafaqat nazariy muhokamalar, balki amaliy kelishuvlarga boy bo‘ldi:
To‘g‘ridan to‘g‘ri B2B aloqalar: Mahalliy turoperatorlar xorijlik hamkasblari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri hamkorlik shartnomalarini imzolash imkoniyatiga ega bo‘ldi;
Xalqaro standartlarga o‘tish: Mamlakatning ekoturizm yo‘nalishini jahon talablari va barqaror rivojlanish standartlariga moslashtirish bo‘yicha tajriba almashildi;
Kadrlar malakasini oshirish: O‘zbekistonlik mutaxassislar uchun xorijiy ekspertlar tomonidan mahorat darslari va treninglar tashkil etildi;
Maxsus promo-tur: Xorijiy turoperatorlar uchun mamlakat bo‘ylab keng ko‘lamli sayyohlik safari yo‘lga qo‘yildi;
Uyg‘unlashgan format: Sammit ekspertlar konferensiyasi, ikki tomonlama B2B uchrashuvlar va info-turlarni yagona tizimda birlashtirdi.
Samarqand va Buxoro sari sayohat: Mehmonlar tarixiy obidalar bilan tanishmoqda
Sammitning asosiy dasturi va rasmiy ma’ruzalari yakunlangach, xorijlik mehmonlar O‘zbekistonning turizm salohiyatini bevosita his qilish uchun maxsus sayohatga yo‘l oldi:
Hududlar bo‘ylab tur: Xalqaro delegatsiya a’zolari Toshkent, Samarqand va Buxoro viloyatlaridagi ekoturizm maskanlari, milliy qo‘riqxonalar hamda tarixiy obidalar bilan yaqindan tanishmoqda.
Ushbu tarixiy tadbir O‘zbekistonga xorijiy sayyohlar oqimini keskin oshirish va mamlakatning tabiiy turizm salohiyatini global bozorda keng targ‘ib qilishda muhim strategik qadam bo‘lib xizmat qiladi.
…