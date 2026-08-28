Tarixiy qadam: O‘zbekiston ilk bor Xalqaro ekoturizm sammitiga mezbonlik qildi

·4·O‘zbekiston
Tarixiy qadam: O‘zbekiston ilk bor Xalqaro ekoturizm sammitiga mezbonlik qildi

O‘zbekiston turizm industriyasida yangi davrni boshlab beruvchi yirik xalqaro forum bo‘lib o‘tdi. 26 avgust kuni poytaxt Toshkent shahrida Turizm qo‘mitasi, Xalqaro ekoturizm assotsiatsiyasi hamda «TGS Travel» hamkorligida Ekoturizm va barqaror turizm bo‘yicha xalqaro sammit tashkil etildi.

Avvallari faqat Turkiya, Misr, Vetnam va Tanzaniya kabi turizm markazlarida o‘tkazib kelingan ushbu nufuzli sammitga O‘zbekiston o‘z tarixida ilk marotaba mezbonlik qildi. Anjuman doirasida dunyoning 20 dan ortiq mamlakatidan 100 ga yaqin yetakchi turoperatorlar, ekspertlar va soha mutaxassislari bir maydonga to‘plandi.

Sammitning 5 ta asosiy natijasi: Mahalliy biznesga yangi imkoniyatlar

Xalqaro forum nafaqat nazariy muhokamalar, balki amaliy kelishuvlarga boy bo‘ldi:

  • To‘g‘ridan to‘g‘ri B2B aloqalar: Mahalliy turoperatorlar xorijlik hamkasblari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri hamkorlik shartnomalarini imzolash imkoniyatiga ega bo‘ldi;

  • Xalqaro standartlarga o‘tish: Mamlakatning ekoturizm yo‘nalishini jahon talablari va barqaror rivojlanish standartlariga moslashtirish bo‘yicha tajriba almashildi;

  • Kadrlar malakasini oshirish: O‘zbekistonlik mutaxassislar uchun xorijiy ekspertlar tomonidan mahorat darslari va treninglar tashkil etildi;

  • Maxsus promo-tur: Xorijiy turoperatorlar uchun mamlakat bo‘ylab keng ko‘lamli sayyohlik safari yo‘lga qo‘yildi;

  • Uyg‘unlashgan format: Sammit ekspertlar konferensiyasi, ikki tomonlama B2B uchrashuvlar va info-turlarni yagona tizimda birlashtirdi.

Samarqand va Buxoro sari sayohat: Mehmonlar tarixiy obidalar bilan tanishmoqda

Sammitning asosiy dasturi va rasmiy ma’ruzalari yakunlangach, xorijlik mehmonlar O‘zbekistonning turizm salohiyatini bevosita his qilish uchun maxsus sayohatga yo‘l oldi:

  • Hududlar bo‘ylab tur: Xalqaro delegatsiya a’zolari Toshkent, Samarqand va Buxoro viloyatlaridagi ekoturizm maskanlari, milliy qo‘riqxonalar hamda tarixiy obidalar bilan yaqindan tanishmoqda.

Ushbu tarixiy tadbir O‘zbekistonga xorijiy sayyohlar oqimini keskin oshirish va mamlakatning tabiiy turizm salohiyatini global bozorda keng targ‘ib qilishda muhim strategik qadam bo‘lib xizmat qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi: 9 ta ko‘rsatkich «qizil» hududga kirdi«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi: 9 ta ko‘rsatkich «qizil» hududga kirdiKecha, 16:461 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!1 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!Kecha, 16:39Saida Mirziyoyeva Xitoy vakili bilan uchrashdi: Muzokarada nimalar kelishib olindi?Saida Mirziyoyeva Xitoy vakili bilan uchrashdi: Muzokarada nimalar kelishib olindi?26.08, 18:44Mustaqillikning 35 yilligi: Prezident davlat mukofotlari sohiblarini tabrikladiMustaqillikning 35 yilligi: Prezident davlat mukofotlari sohiblarini tabrikladi26.08, 17:571 sentyabrdan davlat bog‘chalarida to‘lovlar qimmatlashadi1 sentyabrdan davlat bog‘chalarida to‘lovlar qimmatlashadi26.08, 16:02Davlat mehnat inspeksiyasi “Ochiq budjet” bo‘yicha ogohlantirish berdiDavlat mehnat inspeksiyasi “Ochiq budjet” bo‘yicha ogohlantirish berdi26.08, 15:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi