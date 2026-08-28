Toyota Celica afsonaviy sport kupe sifatida qaytishi kutilmoqda

·0·Avto
Toyota Celica afsonaviy sport kupe sifatida qaytishi kutilmoqda

Yaponiya avtosanoatining giganti Toyota oʻzining mashhur Celica sport kupe modelini sakkizinchi avlod sifatida qaytadan ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Ishlab chiqarishdan olinganiga yigirma yildan oshgan ushbu afsonaviy nom kompaniyaning yangi GR sport brendining boshlangʻich modeli sifatida bozorga qaytishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, bu qadam kompaniya raisi Akio Toyodaning «uch akauka» deb nomlangan afsonaviy sport avtomobillari — Supra, MR2 va Celicani toʻliq tiklash haqidagi ulkan niyatining mantiqiy davomi hisoblanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hozircha Toyota rasmiylari yangi avtomobilning bozorga chiqish vaqti boʻyicha aniq muddatlarni eʼlon qilgani yoʻq. Biroq, yaqinda Toyota kompaniyasining 2027-yilgi Jahon raalli chempionati (WRC) uchun moʻljallangan sinov avtomobili yangi radikal ikki eshikli kuzovda koʻzga tashlandi. Kelgusi yilgi WRC qoidalari avtomobil dizaynini oddiy yoʻl versiyasiga qatʼiy bogʻlamasa-da, Toyota uchun bu yangi Celica modelini ommaga tanitish va reklama qilish uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Rally merosi va yangi texnik yechimlar

Agar Celica WRC musobaqalariga qaytsa, bu kompaniya uchun oʻziga xos anʼanalarning tiklanishi boʻladi. Avvalgi yillarda Toyota oʻzining ushbu kupe modellariga asoslangan zavod raalli mashinalari bilan 1993- va 1994-yillardagi WRC chempionatlarida gʻalaba qozongan. Hozirda poygalarda qatnashayotgan GR Yaris oʻrnini Celica egallashi toʻrt gʻildirakli tortish kuchiga ega (AWD) gibrid sport avtomobillari muxlislari tomonidan iliq kutib olinishi shubhasiz.

Avvalgi avlodlar kabi, yangi Celica yoʻl versiyasi ham ommaviy ishlab chiqariladigan asosiy modellar platformasiga tayanadi. Mutaxassislarning fikricha, u yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan yangi avlod Corolla bazasida yaratilishi mantiqiy qadam boʻladi. Ushbu ikki eshikli sport kupe bozorda shunga oʻxshash konsepsiya asosida yaratilgan Honda Prelude modeliga asosiy raqobatchi boʻlishi kutilmoqda.

GR qatoridagi oʻrni va gidrid kelajagi

Ichki doiralarda Celica Sport deb nomlanayotgan ushbu yangi avtomobilga 2,0 litrli dvigatel oʻrnatilishi taxmin qilinmoqda. Biroq, WRC musobaqalarining 2027-yilgi yangi reglamenti 1,6 litrli dvigatelni talab qilishini inobatga olib, raalli versiyasi joriy GR Yaris motorining takomillashtirilgan turidan foydalanishi kutilmoqda. Toyota GR boʻlimining marketing menejeri Mikio Xayashining soʻzlariga koʻra, uch silindrli dvigatellar kelgusidagi qattiq ekologik talablarga toʻliq javob bera olmasligi sababli, muhandislar yoʻl versiyasi uchun 2,0 litrli agregat variantini ham koʻrib chiqmoqdalar.

Yangi model gibrid yoki plagin-gibrid (PHEV) quvvat qurilmasi bilan jihozlanishi mumkin, garchi bu borada yakuniy qaror hali qabul qilinmagan. Corolla va boshqa yangi avlod modellarida qoʻllanilishi rejalashtirilgan engil va ixcham texnologiyalar yangi Celica uchun ham past siluetli, aerodinamik kuzov hamda keng salon yaratish imkonini beradi. Ushbu qadam Toyota kompaniyasining sport avtomobillari ishqibozlari uchun yanada qulay va zamonaviy imkoniyatlarni taqdim etishini koʻrsatadi.

Toyota CelicaGibrid avtomobilSport kupeToyota GRWRC raalli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota kompaniyasi Corolla modelining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus versiyasini taqdim etdiToyota kompaniyasi Corolla modelining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus versiyasini taqdim etdiBugun, 07:54Britaniyalik avtoxiskash oʻzining Toyota GR Supra avtomobilini 1000 ot kuchigacha kuchaytirmoqchiBritaniyalik avtoxiskash oʻzining Toyota GR Supra avtomobilini 1000 ot kuchigacha kuchaytirmoqchiKecha, 17:58Rossiyada Toyota bZ3X elektr krossoveri sotuvi boshlandiRossiyada Toyota bZ3X elektr krossoveri sotuvi boshlandiKecha, 10:54Hyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadiHyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadi26.08, 16:53Yangwang U7 elektroboli sinovda batareya chidamliligini namoyish etdiYangwang U7 elektroboli sinovda batareya chidamliligini namoyish etdi26.08, 12:26BMW iX3'ning Xitoy uchun maxsus versiyasi namoyish etildi (foto)BMW iX3'ning Xitoy uchun maxsus versiyasi namoyish etildi (foto)21.08, 18:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi