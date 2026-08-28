Toyota Celica afsonaviy sport kupe sifatida qaytishi kutilmoqda
Yaponiya avtosanoatining giganti Toyota oʻzining mashhur Celica sport kupe modelini sakkizinchi avlod sifatida qaytadan ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Ishlab chiqarishdan olinganiga yigirma yildan oshgan ushbu afsonaviy nom kompaniyaning yangi GR sport brendining boshlangʻich modeli sifatida bozorga qaytishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, bu qadam kompaniya raisi Akio Toyodaning «uch akauka» deb nomlangan afsonaviy sport avtomobillari — Supra, MR2 va Celicani toʻliq tiklash haqidagi ulkan niyatining mantiqiy davomi hisoblanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Hozircha Toyota rasmiylari yangi avtomobilning bozorga chiqish vaqti boʻyicha aniq muddatlarni eʼlon qilgani yoʻq. Biroq, yaqinda Toyota kompaniyasining 2027-yilgi Jahon raalli chempionati (WRC) uchun moʻljallangan sinov avtomobili yangi radikal ikki eshikli kuzovda koʻzga tashlandi. Kelgusi yilgi WRC qoidalari avtomobil dizaynini oddiy yoʻl versiyasiga qatʼiy bogʻlamasa-da, Toyota uchun bu yangi Celica modelini ommaga tanitish va reklama qilish uchun qulay imkoniyat yaratadi.
Rally merosi va yangi texnik yechimlarAgar Celica WRC musobaqalariga qaytsa, bu kompaniya uchun oʻziga xos anʼanalarning tiklanishi boʻladi. Avvalgi yillarda Toyota oʻzining ushbu kupe modellariga asoslangan zavod raalli mashinalari bilan 1993- va 1994-yillardagi WRC chempionatlarida gʻalaba qozongan. Hozirda poygalarda qatnashayotgan GR Yaris oʻrnini Celica egallashi toʻrt gʻildirakli tortish kuchiga ega (AWD) gibrid sport avtomobillari muxlislari tomonidan iliq kutib olinishi shubhasiz.
Avvalgi avlodlar kabi, yangi Celica yoʻl versiyasi ham ommaviy ishlab chiqariladigan asosiy modellar platformasiga tayanadi. Mutaxassislarning fikricha, u yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan yangi avlod Corolla bazasida yaratilishi mantiqiy qadam boʻladi. Ushbu ikki eshikli sport kupe bozorda shunga oʻxshash konsepsiya asosida yaratilgan Honda Prelude modeliga asosiy raqobatchi boʻlishi kutilmoqda.
GR qatoridagi oʻrni va gidrid kelajagiIchki doiralarda Celica Sport deb nomlanayotgan ushbu yangi avtomobilga 2,0 litrli dvigatel oʻrnatilishi taxmin qilinmoqda. Biroq, WRC musobaqalarining 2027-yilgi yangi reglamenti 1,6 litrli dvigatelni talab qilishini inobatga olib, raalli versiyasi joriy GR Yaris motorining takomillashtirilgan turidan foydalanishi kutilmoqda. Toyota GR boʻlimining marketing menejeri Mikio Xayashining soʻzlariga koʻra, uch silindrli dvigatellar kelgusidagi qattiq ekologik talablarga toʻliq javob bera olmasligi sababli, muhandislar yoʻl versiyasi uchun 2,0 litrli agregat variantini ham koʻrib chiqmoqdalar.
Yangi model gibrid yoki plagin-gibrid (PHEV) quvvat qurilmasi bilan jihozlanishi mumkin, garchi bu borada yakuniy qaror hali qabul qilinmagan. Corolla va boshqa yangi avlod modellarida qoʻllanilishi rejalashtirilgan engil va ixcham texnologiyalar yangi Celica uchun ham past siluetli, aerodinamik kuzov hamda keng salon yaratish imkonini beradi. Ushbu qadam Toyota kompaniyasining sport avtomobillari ishqibozlari uchun yanada qulay va zamonaviy imkoniyatlarni taqdim etishini koʻrsatadi.
…