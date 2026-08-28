Ichki sezgi aldamadi: Virjiniya fuqarosi 20 ta chipta bilan qanday qilib boyib ketdi?

·25·Dunyo
Ichki sezgi aldamadi: Virjiniya fuqarosi 20 ta chipta bilan qanday qilib boyib ketdi?

AQSHning Virjiniya shtatida istiqomat qiluvchi erkakning kuchli ichki sezgisi va kutilmagan tavakkali unga haqiqiy boylik keltirdi. U mashhur Pick 4 lotereyasining bitta tiraji uchun bir xil raqamlar yozilgan naq 20 ta chipta xarid qilib, yakunda 100 000 dollarlik yirik yutuq egasiga aylandi.

Nelson okrugi fuqarosi lotereya tashkilotchilariga o‘z omadi siri haqida so‘zlab berib, ma’lum bir raqamlar ketma-ketligi unga katta daromad olib kelishini oldindan his qilganini ma’lum qildi.

20 dollarlik xarajat va 100 ming dollarlik daromad

Omadli g‘olibning tavakkali to‘liq oqlandi:

  • «Omadli raqamlar» siri: Erkak 2-1-0-4 raqamlar kombinatsiyasi borasida juda kuchli ichki sezgiga ega bo‘lgan. Shu bois u Linchberg shahridagi 12-ko‘chada joylashgan Justis Convenient Store do‘konidan 30 iyul kungi kechki Pick 4 tiraji uchun aynan shu raqamlar bilan 20 ta bir xil chipta sotib olgan;

  • Aniq ketma-ketlikdagi g‘alaba: Uning raqamlarning aniq tartibda chiqishi uchun tikkan jami 20 dollari kutilgan natijani berdi. Har bir chipta unga 5 000 dollardan yutuq keltirib, jami to‘lov miqdori 100 000 dollarni tashkil etdi.

Yutuq nimaga sarflanadi?

Lotereya markazida mukofotni qabul qilib olgan g‘olib mablag‘larni qanday taqsimlashini ochiqladi:

  • Hisob-kitob va jamg‘arma: Erkak katta miqdordagi pullarni ortiqcha hashamatga emas, balki to‘planib qolgan kommunal va boshqa to‘lovlarni yopishga hamda shaxsiy jamg‘arma hisobini to‘ldirishga yo‘naltirishini bildirdi.

Mutaxassislar lotereyalarda bunday bir xil chiptalar strategiyasi kamdan-kam hollarda oqlanishini, ammo to‘g‘ri tanlangan sezgi egasiga bir lahzada katta boylik keltirishi mumkinligini qayd etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?Bugun, 10:43Antiqa holat: Kaliforniyada haydovchilar mashinalarini tashlab yegulik terishga kirishdiAntiqa holat: Kaliforniyada haydovchilar mashinalarini tashlab yegulik terishga kirishdiBugun, 10:09Dunyoda milliarderlar rekordi yangilandi: Dunyo boyligi kimlar qo‘lida?Dunyoda milliarderlar rekordi yangilandi: Dunyo boyligi kimlar qo‘lida?Bugun, 09:19Trampdan Kanadaga navbatdagi zarba: Ontario ko‘li nega nomini yo‘qotdi?Trampdan Kanadaga navbatdagi zarba: Ontario ko‘li nega nomini yo‘qotdi?Bugun, 08:54Izolyatsiya tugadimi? Suriya prezidenti restoranda Visa kartasi bilan to‘lov qildi (video)Izolyatsiya tugadimi? Suriya prezidenti restoranda Visa kartasi bilan to‘lov qildi (video)Bugun, 00:28Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)Bugun, 00:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi