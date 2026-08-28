Ichki sezgi aldamadi: Virjiniya fuqarosi 20 ta chipta bilan qanday qilib boyib ketdi?
AQSHning Virjiniya shtatida istiqomat qiluvchi erkakning kuchli ichki sezgisi va kutilmagan tavakkali unga haqiqiy boylik keltirdi. U mashhur Pick 4 lotereyasining bitta tiraji uchun bir xil raqamlar yozilgan naq 20 ta chipta xarid qilib, yakunda 100 000 dollarlik yirik yutuq egasiga aylandi.
Nelson okrugi fuqarosi lotereya tashkilotchilariga o‘z omadi siri haqida so‘zlab berib, ma’lum bir raqamlar ketma-ketligi unga katta daromad olib kelishini oldindan his qilganini ma’lum qildi.
20 dollarlik xarajat va 100 ming dollarlik daromad
Omadli g‘olibning tavakkali to‘liq oqlandi:
«Omadli raqamlar» siri: Erkak 2-1-0-4 raqamlar kombinatsiyasi borasida juda kuchli ichki sezgiga ega bo‘lgan. Shu bois u Linchberg shahridagi 12-ko‘chada joylashgan Justis Convenient Store do‘konidan 30 iyul kungi kechki Pick 4 tiraji uchun aynan shu raqamlar bilan 20 ta bir xil chipta sotib olgan;
Aniq ketma-ketlikdagi g‘alaba: Uning raqamlarning aniq tartibda chiqishi uchun tikkan jami 20 dollari kutilgan natijani berdi. Har bir chipta unga 5 000 dollardan yutuq keltirib, jami to‘lov miqdori 100 000 dollarni tashkil etdi.
Yutuq nimaga sarflanadi?
Lotereya markazida mukofotni qabul qilib olgan g‘olib mablag‘larni qanday taqsimlashini ochiqladi:
Hisob-kitob va jamg‘arma: Erkak katta miqdordagi pullarni ortiqcha hashamatga emas, balki to‘planib qolgan kommunal va boshqa to‘lovlarni yopishga hamda shaxsiy jamg‘arma hisobini to‘ldirishga yo‘naltirishini bildirdi.
Mutaxassislar lotereyalarda bunday bir xil chiptalar strategiyasi kamdan-kam hollarda oqlanishini, ammo to‘g‘ri tanlangan sezgi egasiga bir lahzada katta boylik keltirishi mumkinligini qayd etmoqda.
…