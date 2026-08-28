Huawei Watch GT 7 Pro aqlli soatlari Xitoyda sotuvga chiqdi

·6·Texno
Huawei Watch GT 7 Pro aqlli soatlari Xitoyda sotuvga chiqdi

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Huawei kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmasi — Huawei Watch GT 7 Pro aqlli soatlarining Xitoy bozoridagi savdosini rasman boshladi. Yuqori texnologiyalar va mustahkamlikni oʻzida mujassam etgan ushbu gadjet ilgʻor imkoniyatlari hamda uzoq muddatli avtonomligi bilan eʼtiborni tortmoqda, bu esa zamonaviy foydalanuvchilar uchun kundalik hayotda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilma xaridorlarga uchta jozibali rangda — Pine Green, Wild Yellow va Carbon Black variantlarida taklif etilmoqda. Xitoyda soatning rasmiy narxi 2688 yuan etib belgilangan boʻlsa-da, amaldagi davlat subsidiyasini hisobga olgan holda uni 2285 yuanga xarid qilish mumkin.

Mustahkam dizayn va yorqin ekran

Huawei Watch GT 7 Pro modeli yuqori sifatli materiallardan tayyorlangani bilan ajralib turadi. Uning korpusi aerokosmik darajadagi titon qotishmasi va nanomikrokristalli keramika yordamida yasalgan. Ekran esa qattiq safar sharoitlariga bardosh beruvchi safar shishasi bilan himoyalangan.

Gadjet diagonali 1,47 dyuymli boʻlgan yuqori sifatli displey bilan jihozlangan. Ekranning choʻqqi yorqinligi 3000 nitni tashkil etadi. Bu esa ochiq havoda, hatto toʻgʻridan-toʻgʻri quyosh nurlari ostida ham maʼlumotlarni hech qanday qiyinchiliksiz oʻqiy olish imkonini beradi.

Taʼsirchan avtonomlik va sport rejimlari

Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, yangi aqlli soatlarning eng asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri ularning rekord darajadagi avtonomligidir. Yengil yuklama rejimida qurilma quvvat olmasdan 21 kungacha ishlay oladi. Oddiy foydalanish rejimida esa bu koʻrsatkich 12 kunni tashkil etadi. Shuningdek, GPS faol boʻlgan holda togʻli yoki qiyin sharoitlarda yugurish rejimida batareya 51 soatgacha xizmat qiladi.

Faol turmush tarzini sevuvchilar uchun qurilma uchta yangi maxsus sport rejimi bilan boyitilgan. Bu esa turli yoʻnalishdagi mashgʻulotlarni yanada samarali nazorat qilish imkonini beradi.

Salomatlikni har tomonlama monitoring qilish

Huawei Watch GT 7 Pro kengaytirilgan tibbiy va biologik datchiklar majmuasi bilan jihozlangan. Jumladan, soatda yurak qisqarishi chastotasi (ChSS) va qon kislorod bilan toʻyinganligi (SpO2) datchiklari, shuningdek, elektrokardiogramma (EKG) roʻyxatga olish tizimi mavjud.

Tizim organizm holatini har tomonlama tahlil qilib, foydalanuvchining uyqu sifatini, yurak urishi oʻzgaruvchanligini, kayfiyatini hamda sarflangan kaloriyalarni hisobga oladi. Olingan maʼlumotlar asosida esa umumiy tiklanish holati baholanadi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Huawei Watch GT 7 Pro modeli allaqachon Xitoy bozorida muvaffaqiyatli debyut qilgan boʻlib, kelasi haftayoq xalqaro bozorga chiqarilishi kutilmoqda.

HuaweiWatch GT 7 ProAqlli soatTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 17 Pro stratosferadan tushib ham omon qoldiiPhone 17 Pro stratosferadan tushib ham omon qoldiBugun, 03:27Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdiBugun, 01:51Starlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildiStarlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildiBugun, 01:23Xiaomi Yevropada Redmi Note 17 5G smartfonini sotuvga chiqardiXiaomi Yevropada Redmi Note 17 5G smartfonini sotuvga chiqardiBugun, 01:00Samsung Galaxy S27 Pro flagmanining yangi renderlari eʼlon qilindiSamsung Galaxy S27 Pro flagmanining yangi renderlari eʼlon qilindiBugun, 00:25Kelajak transporti keldi: yangi dron-hoverbord imkoniyatlari qanday?Kelajak transporti keldi: yangi dron-hoverbord imkoniyatlari qanday?Bugun, 00:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda