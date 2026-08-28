Huawei Watch GT 7 Pro aqlli soatlari Xitoyda sotuvga chiqdi
Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Huawei kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmasi — Huawei Watch GT 7 Pro aqlli soatlarining Xitoy bozoridagi savdosini rasman boshladi. Yuqori texnologiyalar va mustahkamlikni oʻzida mujassam etgan ushbu gadjet ilgʻor imkoniyatlari hamda uzoq muddatli avtonomligi bilan eʼtiborni tortmoqda, bu esa zamonaviy foydalanuvchilar uchun kundalik hayotda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilma xaridorlarga uchta jozibali rangda — Pine Green, Wild Yellow va Carbon Black variantlarida taklif etilmoqda. Xitoyda soatning rasmiy narxi 2688 yuan etib belgilangan boʻlsa-da, amaldagi davlat subsidiyasini hisobga olgan holda uni 2285 yuanga xarid qilish mumkin.
Mustahkam dizayn va yorqin ekranHuawei Watch GT 7 Pro modeli yuqori sifatli materiallardan tayyorlangani bilan ajralib turadi. Uning korpusi aerokosmik darajadagi titon qotishmasi va nanomikrokristalli keramika yordamida yasalgan. Ekran esa qattiq safar sharoitlariga bardosh beruvchi safar shishasi bilan himoyalangan.
Gadjet diagonali 1,47 dyuymli boʻlgan yuqori sifatli displey bilan jihozlangan. Ekranning choʻqqi yorqinligi 3000 nitni tashkil etadi. Bu esa ochiq havoda, hatto toʻgʻridan-toʻgʻri quyosh nurlari ostida ham maʼlumotlarni hech qanday qiyinchiliksiz oʻqiy olish imkonini beradi.
Taʼsirchan avtonomlik va sport rejimlariTaqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, yangi aqlli soatlarning eng asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri ularning rekord darajadagi avtonomligidir. Yengil yuklama rejimida qurilma quvvat olmasdan 21 kungacha ishlay oladi. Oddiy foydalanish rejimida esa bu koʻrsatkich 12 kunni tashkil etadi. Shuningdek, GPS faol boʻlgan holda togʻli yoki qiyin sharoitlarda yugurish rejimida batareya 51 soatgacha xizmat qiladi.
Faol turmush tarzini sevuvchilar uchun qurilma uchta yangi maxsus sport rejimi bilan boyitilgan. Bu esa turli yoʻnalishdagi mashgʻulotlarni yanada samarali nazorat qilish imkonini beradi.
Salomatlikni har tomonlama monitoring qilishHuawei Watch GT 7 Pro kengaytirilgan tibbiy va biologik datchiklar majmuasi bilan jihozlangan. Jumladan, soatda yurak qisqarishi chastotasi (ChSS) va qon kislorod bilan toʻyinganligi (SpO2) datchiklari, shuningdek, elektrokardiogramma (EKG) roʻyxatga olish tizimi mavjud.
Tizim organizm holatini har tomonlama tahlil qilib, foydalanuvchining uyqu sifatini, yurak urishi oʻzgaruvchanligini, kayfiyatini hamda sarflangan kaloriyalarni hisobga oladi. Olingan maʼlumotlar asosida esa umumiy tiklanish holati baholanadi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Huawei Watch GT 7 Pro modeli allaqachon Xitoy bozorida muvaffaqiyatli debyut qilgan boʻlib, kelasi haftayoq xalqaro bozorga chiqarilishi kutilmoqda.
…