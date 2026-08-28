Xabi Alonso Enzo Fernandesning tarkibdan chetlatilganiga izoh berdi
Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso Liga kubogi doirasidagi Luton Taun bilan oʻyinda yarimhimoyachi Enzo Fernandesning kutilmaganda qaydnomaga kiritilmagani yuzasidan izoh berdi. Londonliklar oʻz maydonida 2:0 hisobida gʻalaba qozonganiga qaramay, jahon chempionining tarkibdan butunlay tushib qolgani muxlislar va mutaxassislar eʼtiborini tortdi hamda uning kelajagi haqida turli mish-mishlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, ushbu holat ispaniyalik mutaxassisning keskin oʻzgarishi ortidan yuzaga kelgan. Bir necha soat oldinroq Xabi Alonso matbuot anjumanida argentina futbolchi boʻlajak oʻyinda maydonga tushishini ochiq eʼlon qilgan edi. Biroq, Premer-liga doirasidagi Fulhemga qarshi bahsda zaxiradan maydonga tushgan 25 yoshli oʻyinchi Stamford Bridge'dagi soʻnggi uchrashuv uchun asosiy tarkibga ham, zaxiraga ham kiritilmadi.
Alonso mish-mishlarga nuqta qoʻydiLuton Taunga qarshi kechgan bahsda Chelsi oʻz ishini muvaffaqiyatli yakunladi. Ikkinchi boʻlimda Danny Welbeck oʻz debyut golini kiritgan boʻlsa, Estevao Willianning faolligi evaziga Hakeem Odoffin oʻz darvozasiga toʻgʻirlab qoʻyib, jamoaning keyingi bosqichga chiqishini taʼminladi. Uchrashuvdan soʻng Xabi Alonso argentinalik futbolchining oʻynashni istamagani haqidagi xabarlarni qatʼiyan rad etdi.
Chelsi ustozi bu qaror murabbiylar shtabi va klub rahbariyati tomonidan birgalikda qabul qilinganini taʼkidladi. Alonso oʻz soʻzida: "Bu oʻzimning va klubning qarori edi. Biz har bir oʻyinchi uchun nima yaxshiroq ekanini baholaymiz va shunga qarab qaror qabul qilamiz", deb qoʻshimcha qildi.
Manchester Siti qiziqishi va transfer taxminlariManchester Siti yarimhimoyachining vaziyatini diqqat bilan kuzatib borayotgani haqida xabarlar tarqalgach, jurnalistlar Alonsoga transfer muzokaralari bu qarorga taʼsir qilgan-qilmaganini soʻrashdi. Murabbiy bu taxminlarni inkor etib, futbolchi mashgʻulotlarda yaxshi harakat qilayotganini va bu faqat oʻyin taktikasi bilan bogʻliq tanlov boʻlganini bildirdi.
Enzo Fernandesning bunday tarzda asosiy tarkibdan chetda qolishi uning London klubidagi faoliyati yakuniga yetayotganidan darak berishi mumkin. Transfer oynasi yopilishiga qadar Manchester Siti yarimhimoyachi uchun rasmiy taklif bilan chiqishga tayyorlanayotgani aytilmoqda. Agar bu transfer amalga oshsa, futbolchi sobiq ustozi Enzo Maresca bilan Etihad Stadium'da qayta uchrashishi mumkin.
…