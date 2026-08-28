Xabi Alonso Enzo Fernandesning tarkibdan chetlatilganiga izoh berdi

·0·Sport
Xabi Alonso Enzo Fernandesning tarkibdan chetlatilganiga izoh berdi

Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso Liga kubogi doirasidagi Luton Taun bilan oʻyinda yarimhimoyachi Enzo Fernandesning kutilmaganda qaydnomaga kiritilmagani yuzasidan izoh berdi. Londonliklar oʻz maydonida 2:0 hisobida gʻalaba qozonganiga qaramay, jahon chempionining tarkibdan butunlay tushib qolgani muxlislar va mutaxassislar eʼtiborini tortdi hamda uning kelajagi haqida turli mish-mishlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, ushbu holat ispaniyalik mutaxassisning keskin oʻzgarishi ortidan yuzaga kelgan. Bir necha soat oldinroq Xabi Alonso matbuot anjumanida argentina futbolchi boʻlajak oʻyinda maydonga tushishini ochiq eʼlon qilgan edi. Biroq, Premer-liga doirasidagi Fulhemga qarshi bahsda zaxiradan maydonga tushgan 25 yoshli oʻyinchi Stamford Bridge'dagi soʻnggi uchrashuv uchun asosiy tarkibga ham, zaxiraga ham kiritilmadi.

Alonso mish-mishlarga nuqta qoʻydi

Luton Taunga qarshi kechgan bahsda Chelsi oʻz ishini muvaffaqiyatli yakunladi. Ikkinchi boʻlimda Danny Welbeck oʻz debyut golini kiritgan boʻlsa, Estevao Willianning faolligi evaziga Hakeem Odoffin oʻz darvozasiga toʻgʻirlab qoʻyib, jamoaning keyingi bosqichga chiqishini taʼminladi. Uchrashuvdan soʻng Xabi Alonso argentinalik futbolchining oʻynashni istamagani haqidagi xabarlarni qatʼiyan rad etdi.

Chelsi ustozi bu qaror murabbiylar shtabi va klub rahbariyati tomonidan birgalikda qabul qilinganini taʼkidladi. Alonso oʻz soʻzida: "Bu oʻzimning va klubning qarori edi. Biz har bir oʻyinchi uchun nima yaxshiroq ekanini baholaymiz va shunga qarab qaror qabul qilamiz", deb qoʻshimcha qildi.

Manchester Siti qiziqishi va transfer taxminlari

Manchester Siti yarimhimoyachining vaziyatini diqqat bilan kuzatib borayotgani haqida xabarlar tarqalgach, jurnalistlar Alonsoga transfer muzokaralari bu qarorga taʼsir qilgan-qilmaganini soʻrashdi. Murabbiy bu taxminlarni inkor etib, futbolchi mashgʻulotlarda yaxshi harakat qilayotganini va bu faqat oʻyin taktikasi bilan bogʻliq tanlov boʻlganini bildirdi.

Enzo Fernandesning bunday tarzda asosiy tarkibdan chetda qolishi uning London klubidagi faoliyati yakuniga yetayotganidan darak berishi mumkin. Transfer oynasi yopilishiga qadar Manchester Siti yarimhimoyachi uchun rasmiy taklif bilan chiqishga tayyorlanayotgani aytilmoqda. Agar bu transfer amalga oshsa, futbolchi sobiq ustozi Enzo Maresca bilan Etihad Stadium'da qayta uchrashishi mumkin.

Xabi AlonsoEnzo FernandesChelsiManchester SitiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter Mayami jamoasiga Lionel Messining sobiq jamoadoshi bosh murabbiy etib tayinlandiInter Mayami jamoasiga Lionel Messining sobiq jamoadoshi bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 09:12Inter Mayami Lionel Messi bilan ishlash uchun yangi murabbiyni tanladiInter Mayami Lionel Messi bilan ishlash uchun yangi murabbiyni tanladiBugun, 03:19“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldi“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldiBugun, 02:43«Barselona» — «Atletik» uchrashuvining asosiy tarkiblari e’lon qilindi!«Barselona» — «Atletik» uchrashuvining asosiy tarkiblari e’lon qilindi!Kecha, 23:45Yevrokuboklarda yangi legionerimiz: Behruz Karimov «Lugano» bilan guruh bosqichidaYevrokuboklarda yangi legionerimiz: Behruz Karimov «Lugano» bilan guruh bosqichidaKecha, 23:36Shov-shuvli qur’a: Chempionlar Ligasida kimlar o‘zaro to‘qnashadi? (To‘liq ro‘yxat)Shov-shuvli qur’a: Chempionlar Ligasida kimlar o‘zaro to‘qnashadi? (To‘liq ro‘yxat)Kecha, 23:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)