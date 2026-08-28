NASA kosmik teleskopi 4 milliard dollarlik byudjet muammosidan soʻng uchirilishga hozirlanmoqda

·21·Texno
NASA kosmik teleskopi 4 milliard dollarlik byudjet muammosidan soʻng uchirilishga hozirlanmoqda

AQSh Milliy kosmonavtika va aeronavtika boshqarmasining (NASA) qiymati 4 milliard dollarga baholanayotgan Nancy Grace Roman kosmik teleskopi barcha moliyaviy va tashkiliy sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtib, fazoga uchish bosqichiga yetib keldi. IXBT.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, deyarli ikki oʻn yillik davomida tayyorlangan ushbu ulkan ilmiy loyiha bir yil avval yopilib ketish xavfi ostida qolgan edi, biroq jamoaning qatʼiyati tufayli missiya saqlanib qolindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, oʻtgan yili AQSh maʼmuriyati tomonidan taklif etilgan keng koʻlamli moliyaviy qisqartirishlar natijasida loyiha taqdiri qaltis ahvolga tushib qolgan. 2026-yilgi moliyaviy yilda mablagʻni ikki martadan ziyodga — 156,6 million dollargacha qisqartirish rejalashtirilganiga qaramay, mutaxassislar oʻz ishini davom ettirdi. Oʻsha paytda qurilma allaqachon 95 foizga tayyor holatda edi.

Moliyaviy qiyinchiliklar va kosmos sari yoʻl

Qisqartirishlar sharoitida jamoa kadrlar yetishmovchiligi va cheklangan resurslar bilan ishlashga majbur boʻldi. Shunga qaramay, injenerlar va olimlar teleskopi tayyorlash ishlarini toʻxtatmadilar. Natijada, bugungi kunda barcha toʻsiqlar ortda qolib, qurilma oʻzining yakuniy manziliga yoʻl olishga shay holatga keldi.

Rejalarga koʻra, Nancy Grace Roman teleskopining uzoq kutilgan uchirilishi joriy yilning 30-avgustiga belgilangan. Ushbu muhim vazifani bajarish uchun SpaceX kompaniyasining Falcon Heavy ogʻir eltuvchi raketasi tanlangan. Raketa yordamida koinotga koʻtariladigan apparat Yer bilan bogʻliq qator ilmiy muammolarni hal etishga xizmat qiladi.

Noyob imkoniyatlar va kelajakdagi tadqiqotlar

Fazoga muvaffaqiyatli chiqqach, kosmik kema Yerimizdan taxminan 1,5 million kilometr uzoqlikda joylashgan L2 Lajranj nuqtasiga yoʻnaltiriladi. Mazkur nuqta turli astronomik kuzatuvlarni amalga oshirish uchun eng qulay hududlardan biri hisoblanadi va ilmiy jihatdan ulkan ahamiyatga ega.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, qiymati 4 milliard dollarga teng boʻlgan ushbu teleskop qorongʻi materiya hamda qorongʻi energiyani oʻrganish, yangi ekzosayyoralarni izlash va koinotning sir-asrorlarini kuzatishda tub burilish yasashi kutilmoqda. Uning eng muhim afzalliklaridan biri shundaki, qurilmaning koʻrish maydoni mashhur James Webb telesnikidan taxminan 50 barobar kengroqdir.

Keng qamrovli kuzatuv qobiliyati olimlarga olamning eng yirik va tafsilotlarga boy tasvirlarini qoʻlga kiritish imkonini beradi. Yaqin oʻtgacha yopilib ketish xavfi ostida boʻlgan mazkur loyiha endilikda insoniyatning koinot haqidagi tasavvurlarini tubdan oʻzgartirib yuborishga qodir real voqelikka aylandi.

NASAKosmosFalcon HeavyAstronomiyaIlmiy loyihalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdiYandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdiBugun, 15:55SpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiSpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiBugun, 14:58Samsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqdaBugun, 13:57Samsung kompaniyasi Galaxy S24 Ultra uchun One ustida ishlamoqdaSamsung kompaniyasi Galaxy S24 Ultra uchun One ustida ishlamoqdaBugun, 13:27Smartfon xotirasi narxi keskin oshib, protsessorlardan qimmatlashdiSmartfon xotirasi narxi keskin oshib, protsessorlardan qimmatlashdiBugun, 12:30Starlink va Liberty Kostarikada toʻgʻridan-toʻgʻri спутник aloqasini ishga tushirdiStarlink va Liberty Kostarikada toʻgʻridan-toʻgʻri спутник aloqasini ishga tushirdiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda