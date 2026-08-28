Samsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqda
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mashhur insayder Ice Universe kelajakdagi flagman Samsung Galaxy S27 Ultra modeli boʻyicha yangi tafsilotlarni oshkor qildi. Avvalroq ushbu smartfonning tubdan yangi kamera bloki aks etgan tasvirlari eʼlon qilingan boʻlsa, endilikda qurilmaning foydalanish qulayligiga taʼsir koʻrsatuvchi jihatlari maʼlum boʻldi. Janubiy koreyalik ishlab chiqaruvchi flagmanning tashqi koʻrinishida sezilarli, biroq qoʻlda tutish uchun muhim boʻlgan oʻzgarishlarni amalga oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, gap korpus geometriyasidagi kichik oʻzgarishlar haqida bormoqda. Galaxy S27 Ultra modeli burchaklari va qirralari unchalik keskin boʻlmagan shaklda yaratiladi. Buning natijasida yirik gabaritli smartfon kaftga tabiiyroq oʻrnashadi va uzoq vaqt davomida ishlatilganda qoʻlga ortiqcha bosim bermaydi.
Ultra turkumidagi qurilmalar uchun bunday yangilik ayniqsa dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki mazkur turkumdagi gadjetlar katta oʻlchamlari va ogʻirligi bilan ajralib turadi. Romaning svarlash radiusi biroz oshirilsa ham, bu ergonomika va tutish qulayligiga sezilarli darajada ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.
Dizayn evolyutsiyasi va oʻlchamlarTaqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, Samsung kompaniyasi oʻtmishdagi Galaxy Ultra modellarga xos boʻlgan oʻtkir burchakli dizayndan bosqichma-bosqich voz kechishni davom ettiradi. Biroq qurilmaning umumiy oʻlchamlari borasida katta oʻzgarishlar kutilmayapti. Ice Universe taʼkidlashicha, Galaxy S27 Ultra ning gabaritlari avvalgi Galaxy S26 Ultra modeli oʻlchamlariga deyarli toʻliq mos keladi.
Insayder tomonidan taqdim etilgan bunday maʼlumotlar texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Ice Universe oʻz vaqtida ekranlari chetlari qayrilgan smartfonlar trendi, iPhone X smartfonlaridagi tirqish, iPhone 14 dizayni hamda 200 megapikselli sensorlar haqidagi maʼlumotlarni birinchilardan boʻlib aniq keltirib oʻtgan mutaxassis sifatida tanilgan.
Ushbu eksklyuziv maʼlumotlar manbasi bevosita janubiy koreyalik texnologiya gigantining tadqiqot va ishlanmalar boʻlimiga borib taqaladi. Shu boisdan ham yangi avlod flagmani nafaqat texnik imkoniyatlari, balki kundalik foydalanishdagi ergonomik qulayliklari bilan ham foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda.
…