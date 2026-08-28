Samsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqda

·1·Texno
Samsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqda

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mashhur insayder Ice Universe kelajakdagi flagman Samsung Galaxy S27 Ultra modeli boʻyicha yangi tafsilotlarni oshkor qildi. Avvalroq ushbu smartfonning tubdan yangi kamera bloki aks etgan tasvirlari eʼlon qilingan boʻlsa, endilikda qurilmaning foydalanish qulayligiga taʼsir koʻrsatuvchi jihatlari maʼlum boʻldi. Janubiy koreyalik ishlab chiqaruvchi flagmanning tashqi koʻrinishida sezilarli, biroq qoʻlda tutish uchun muhim boʻlgan oʻzgarishlarni amalga oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, gap korpus geometriyasidagi kichik oʻzgarishlar haqida bormoqda. Galaxy S27 Ultra modeli burchaklari va qirralari unchalik keskin boʻlmagan shaklda yaratiladi. Buning natijasida yirik gabaritli smartfon kaftga tabiiyroq oʻrnashadi va uzoq vaqt davomida ishlatilganda qoʻlga ortiqcha bosim bermaydi.

Ultra turkumidagi qurilmalar uchun bunday yangilik ayniqsa dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki mazkur turkumdagi gadjetlar katta oʻlchamlari va ogʻirligi bilan ajralib turadi. Romaning svarlash radiusi biroz oshirilsa ham, bu ergonomika va tutish qulayligiga sezilarli darajada ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Dizayn evolyutsiyasi va oʻlchamlar

Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, Samsung kompaniyasi oʻtmishdagi Galaxy Ultra modellarga xos boʻlgan oʻtkir burchakli dizayndan bosqichma-bosqich voz kechishni davom ettiradi. Biroq qurilmaning umumiy oʻlchamlari borasida katta oʻzgarishlar kutilmayapti. Ice Universe taʼkidlashicha, Galaxy S27 Ultra ning gabaritlari avvalgi Galaxy S26 Ultra modeli oʻlchamlariga deyarli toʻliq mos keladi.

Insayder tomonidan taqdim etilgan bunday maʼlumotlar texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Ice Universe oʻz vaqtida ekranlari chetlari qayrilgan smartfonlar trendi, iPhone X smartfonlaridagi tirqish, iPhone 14 dizayni hamda 200 megapikselli sensorlar haqidagi maʼlumotlarni birinchilardan boʻlib aniq keltirib oʻtgan mutaxassis sifatida tanilgan.

Ushbu eksklyuziv maʼlumotlar manbasi bevosita janubiy koreyalik texnologiya gigantining tadqiqot va ishlanmalar boʻlimiga borib taqaladi. Shu boisdan ham yangi avlod flagmani nafaqat texnik imkoniyatlari, balki kundalik foydalanishdagi ergonomik qulayliklari bilan ham foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda.

SamsungGalaxy S27 UltraSmartfonlarTexnologiyalarInsayder
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung kompaniyasi Galaxy S24 Ultra uchun One ustida ishlamoqdaSamsung kompaniyasi Galaxy S24 Ultra uchun One ustida ishlamoqdaBugun, 13:27Smartfon xotirasi narxi keskin oshib, protsessorlardan qimmatlashdiSmartfon xotirasi narxi keskin oshib, protsessorlardan qimmatlashdiBugun, 12:30Starlink va Liberty Kostarikada toʻgʻridan-toʻgʻri спутник aloqasini ishga tushirdiStarlink va Liberty Kostarikada toʻgʻridan-toʻgʻri спутник aloqasini ishga tushirdiBugun, 11:52Huawei Watch GT 7 Pro aqlli soatlari Xitoyda sotuvga chiqdiHuawei Watch GT 7 Pro aqlli soatlari Xitoyda sotuvga chiqdiBugun, 10:53iPhone 17 Pro stratosferadan tushib ham omon qoldiiPhone 17 Pro stratosferadan tushib ham omon qoldiBugun, 03:27Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdiBugun, 01:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda