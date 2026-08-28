Daraxtni taqillatib ov qiladigan sirli primat
Tabiatda ov qilishning turli usullari bor. Ammo Madagaskarda yashovchi ay-ay primati bu borada boshqalardan mutlaqo farq qiladi — u o‘ljasini avvalo ko‘zi bilan emas, tovushlar yordamida qidiradi.
Ay-ay daraxt tanasi va shoxlarini uzun, ingichka o‘rta barmog‘i bilan tez-tez taqillatadi. So‘ng katta va sezgir quloqlari orqali daraxt ichidagi bo‘shliqlar hamda hasharot lichinkalarining harakatidan hosil bo‘lgan tovushlarni tinglaydi.
O‘lja joylashgan hududni aniqlagandan keyin u kuchli tishlari bilan daraxt po‘stlog‘ini ochadi. Keyin esa g‘oyat uzun va ingichka barmog‘ini teshik ichiga kiritib, xuddi pinsetdek hasharot lichinkasini sug‘urib oladi.
Mutaxassislar bu usulni «taqillatib ozuqa qidirish» deb atashadi. Ay-ayning ana shu g‘ayrioddiy ov qilish usuli uni primatlar orasidagi eng noodatiy jonzotlardan biriga aylantirgan.
…