Daraxtni taqillatib ov qiladigan sirli primat

·1·Dunyo
Daraxtni taqillatib ov qiladigan sirli primat

Tabiatda ov qilishning turli usullari bor. Ammo Madagaskarda yashovchi ay-ay primati bu borada boshqalardan mutlaqo farq qiladi — u o‘ljasini avvalo ko‘zi bilan emas, tovushlar yordamida qidiradi.

Ay-ay daraxt tanasi va shoxlarini uzun, ingichka o‘rta barmog‘i bilan tez-tez taqillatadi. So‘ng katta va sezgir quloqlari orqali daraxt ichidagi bo‘shliqlar hamda hasharot lichinkalarining harakatidan hosil bo‘lgan tovushlarni tinglaydi.

O‘lja joylashgan hududni aniqlagandan keyin u kuchli tishlari bilan daraxt po‘stlog‘ini ochadi. Keyin esa g‘oyat uzun va ingichka barmog‘ini teshik ichiga kiritib, xuddi pinsetdek hasharot lichinkasini sug‘urib oladi.

Mutaxassislar bu usulni «taqillatib ozuqa qidirish» deb atashadi. Ay-ayning ana shu g‘ayrioddiy ov qilish usuli uni primatlar orasidagi eng noodatiy jonzotlardan biriga aylantirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHning Sietl shahrida 1 sentyabr «O‘zbekiston Mustaqilligi kuni» deb e’lon qilindi!AQSHning Sietl shahrida 1 sentyabr «O‘zbekiston Mustaqilligi kuni» deb e’lon qilindi!Bugun, 22:31SI yordamida miyadagi o‘simta ilk bor operatsiyada olib tashlandiSI yordamida miyadagi o‘simta ilk bor operatsiyada olib tashlandiBugun, 20:023 yoshida taxtga chiqqan qirol 34 yoshida vafot etdi3 yoshida taxtga chiqqan qirol 34 yoshida vafot etdiBugun, 19:17Dunyoda milliarderlar soni keskin ko‘paydiDunyoda milliarderlar soni keskin ko‘paydiBugun, 19:06To‘rt daqiqada 3000 yillik oltinlar o‘g‘irlandiTo‘rt daqiqada 3000 yillik oltinlar o‘g‘irlandiBugun, 18:11Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?Bugun, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi