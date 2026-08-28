3 yoshida taxtga chiqqan qirol 34 yoshida vafot etdi

·56·Dunyo
3 yoshida taxtga chiqqan qirol 34 yoshida vafot etdi

Uganddagi Toro qirolligi hukmdori Oyo Nimba Kabamba Iguro Rukidi IV 27 avgust kuni 34 yoshida vafot etdi. Bu haqda Toro qirolligi Bosh vaziri Kalvin Armstrong Rvomiire Akiiki ma’lum qildi.

“Janobi Oliylari, Toro Omukamasi, qirol Oyo Nimba Kabamba Iguro Rukidi IV vafot etganini chuqur qayg‘u va og‘ir qalb bilan e’lon qilaman”, deb yozgan u X ijtimoiy tarmog‘ida.

Qirollik Bosh vaziri uning o‘limini “o‘lchab bo‘lmas yo‘qotish” deb atadi. Uning so‘zlariga ko‘ra, turmush qurmagan qirol voris qoldirgan va shu orqali “tojning davomiyligi ta’minlangan”.

Oyo Nimba Kabamba Iguro Rukidi IV Ugandaning g‘arbiy qismida, Kongo Demokratik Respublikasi bilan chegaraga yaqin hududda joylashgan Toro qirolligini boshqargan.

U 1995 yil 12 sentyabrda otasi Rukirabasayja Patrik Devid Metyu Kaboyo Olimi III vafotidan so‘ng, atigi uch yoshida taxtga o‘tirgan. Shu tariqa u o‘sha paytda dunyodagi eng yosh hukmron monarxga aylangan.

Ugandaning mashhur pop xonandasi va mamlakatdagi yetakchi muxolifat vakili Bobi Vayn ham qirolning vafoti munosabati bilan hamdardlik bildirgan. “Eng dahshatli xabar! Janobi Oliylari qirolning ruhi abadiy orom topsin”, deb yozgan u X ijtimoiy tarmog‘ida.

Ma’lumotlarga ko‘ra, qirol joriy yilning aprel oyida 34 yoshga to‘lgan. Biroq uning o‘limiga nima sabab bo‘lgani ochiqlanmagan.

“Bizning qirolimiz o‘z xalqining hayotidan uzoq emas. U bu avlodning, bu muhitning bir qismi, u o‘smoqda, o‘rganmoqda va yetakchilik qilmoqda. Uning yoshligi cheklov emas, balki kuchdir. Bu unga Toro uchun boshqacha kelajakni tasavvur qilish uchun energiya, yangicha qarash va jasorat beradi”, degan Bosh vazir.

Ma’lumot uchun, Toro qirolligi Afrikaning sharqida, hozirgi Uganda hududining g‘arbiy qismida joylashgan an’anaviy qirollik bo‘lib, markazi Fort-Portal shahri hisoblanadi. Ushbu qirollikka 1830 yilda Bunoro-Kitara qirolligidan ajralib chiqqan shahzoda Kabiyo Kabigeni tomonidan asos solingan. Qirollikning asosiy aholisini rutoro tilida so‘zlashuvchi batoro xalqi tashkil etadi, uning oliy hukmdori esa an’anaga ko‘ra Omukama deb ataladi.

XIX asr oxirida Britaniya protektorati tarkibiga kiritilgan Toro o‘z muxtoriyatini saqlab qolgan bo‘lsa-da, 1967 yilda Uganda prezidenti Milton Obote tomonidan mamlakatdagi boshqa an’anaviy monarxiyalar singari bekor qilingan. 1993 yilda Uganda hukumati tomonidan qirollik maqomi qayta tiklangan. Bugungi kunda u siyosiy hokimiyatga ega emas, ammo o‘z xalqining tarixiy, madaniy va ma’naviy merosini asrab kelayotgan ramziy muassasa sifatida faoliyat yuritadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SI yordamida miyadagi o‘simta ilk bor operatsiyada olib tashlandiSI yordamida miyadagi o‘simta ilk bor operatsiyada olib tashlandiBugun, 20:02Dunyoda milliarderlar soni keskin ko‘paydiDunyoda milliarderlar soni keskin ko‘paydiBugun, 19:06To‘rt daqiqada 3000 yillik oltinlar o‘g‘irlandiTo‘rt daqiqada 3000 yillik oltinlar o‘g‘irlandiBugun, 18:11Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?Bugun, 17:11Jonli efirdagi qotillik: Sezar Gastelum nega o‘ldirilgan edi? Qotillar fosh bo‘ldiJonli efirdagi qotillik: Sezar Gastelum nega o‘ldirilgan edi? Qotillar fosh bo‘ldiBugun, 16:43Endi Bank of America: Nega dunyo banklari Epshteyn ishi bo‘yicha millionlab dollar to‘lamoqda?Endi Bank of America: Nega dunyo banklari Epshteyn ishi bo‘yicha millionlab dollar to‘lamoqda?Bugun, 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi