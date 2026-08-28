Lava kompaniyasi atigi 85 dollarlik Bold N4 Lite smartfonini taqdim etdi

·5·Texno
Lava kompaniyasi atigi 85 dollarlik Bold N4 Lite smartfonini taqdim etdi

Arzon va kundalik oddiy vazifalar uchun moʻljallangan gadjetlar bozori yana bir hamyonbop qurilma bilan boyidi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Lava kompaniyasi foydalanuvchilarga qulay va ishonchli aloqa vositasini taqdim etish maqsadida yangi Bold N4 Lite smartfonini namoyish etdi. Mazkur qurilma qoʻngʻiroqlar, xabarlar almashish hamda asosiy ilovalar bilan ishlashni afzal koʻradigan xaridorlarga moʻljallangan boʻlib, oʻzining narxi va chidamliligi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfonning rasmiy savdolari joriy yilning 3-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan. Uning boshlangʻich narxi atigi 85 AQSh dollarini tashkil etadi. Bu esa uni zamonaviy aloqa vositasiga ega boʻlishni istagan, biroq katta mablagʻ sarflashni xohlamaydigan qatlam uchun jozibali tanlovga aylantiradi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Qurilma 6,56 dyuymli LCD-displey bilan jihozlangan boʻlib, uning tasvir aniqligi 960×540 pikselni tashkil etadi. Smartfon markazida sakkiz yadroli Unisoc 9863A protsessori oʻrnatilgan boʻlib, u 28 nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilgan. Ushbu apparat taʼminoti kundalik vazifalarni bajarishda yetarli darajada barqaror ishlashni taʼminlaydi.

Operativ xotira hajmi 3 gigabaytni tashkil etadi, biroq zamonaviy virtual kengaytirish texnologiyasi yordamida bu koʻrsatkichni 6 gigabaytgacha oshirish mumkin. Shuningdek, foydalanuvchi fayllari va ilovalarini saqlash uchun 32 gigabaytli doimiy xotira ajratilgan. Agar bu hajm yetarli boʻlmasa, microSD xotira kartasi yordamida uni yanada kengaytirish imkoniyati mavjud.

Kamera, avtonomlik va himoya

Fotoshimoyalar masalasiga kelsak, smartfon 8 megapikselli asosiy kamera hamda 5 megapikselli old kamera bilan jihozlangan boʻlib, ular kundalik oddiy suratlarga tushish va videoqoʻngʻiroqlar uchun xizmat qiladi. Qurilmaning eng kuchli jihatlaridan biri uning sigʻimli akkumulyatori boʻlib, batareya quvvati 5000 mA•soatni tashkil etadi. Biroq narxni past saqlash maqsadida quvvatlash quvvati 10 vatt bilan cheklangan.

Dasturiy taʼminot sifatida tejamkor va optimizatsiya qilingan Android 16 Go Edition tizimi tanlangan. Xavfsizlikni taʼminlash uchun korpus yon tomoniga barmoq izi skaneri oʻrnatilgan. Shuningdek, byudjet toifasidagi qurilma uchun kamdan-kam uchraydigan muhim jihat — korpusning harbiy MIL-STD-810H standartiga muvofiq himoyalangani foydalanuvchilarga qoʻshimcha ishonch bagʻishlaydi.

LavaBold N4 LiteAndroidSmartfonlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amerikalik ixtirochi muzqaymoq uchun mini muzlatgich yaratdiAmerikalik ixtirochi muzqaymoq uchun mini muzlatgich yaratdiBugun, 20:20100 dan ortiq texnologiya giganti sun’iy intellekt xavfidan ogohlantirdi!100 dan ortiq texnologiya giganti sun’iy intellekt xavfidan ogohlantirdi!Bugun, 20:05Apple TV obuna narxlarini yana oshirdiApple TV obuna narxlarini yana oshirdiBugun, 19:55400 dollarlik robot o‘rdak uyda yurib buyum tashiydi400 dollarlik robot o‘rdak uyda yurib buyum tashiydiBugun, 18:25Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max eng avtonom smartfonga aylandiXiaomi Redmi Note 17 Pro Max eng avtonom smartfonga aylandiBugun, 17:50Geoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildiGeoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildiBugun, 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda