Lava kompaniyasi atigi 85 dollarlik Bold N4 Lite smartfonini taqdim etdi
Arzon va kundalik oddiy vazifalar uchun moʻljallangan gadjetlar bozori yana bir hamyonbop qurilma bilan boyidi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Lava kompaniyasi foydalanuvchilarga qulay va ishonchli aloqa vositasini taqdim etish maqsadida yangi Bold N4 Lite smartfonini namoyish etdi. Mazkur qurilma qoʻngʻiroqlar, xabarlar almashish hamda asosiy ilovalar bilan ishlashni afzal koʻradigan xaridorlarga moʻljallangan boʻlib, oʻzining narxi va chidamliligi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi smartfonning rasmiy savdolari joriy yilning 3-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan. Uning boshlangʻich narxi atigi 85 AQSh dollarini tashkil etadi. Bu esa uni zamonaviy aloqa vositasiga ega boʻlishni istagan, biroq katta mablagʻ sarflashni xohlamaydigan qatlam uchun jozibali tanlovga aylantiradi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikQurilma 6,56 dyuymli LCD-displey bilan jihozlangan boʻlib, uning tasvir aniqligi 960×540 pikselni tashkil etadi. Smartfon markazida sakkiz yadroli Unisoc 9863A protsessori oʻrnatilgan boʻlib, u 28 nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilgan. Ushbu apparat taʼminoti kundalik vazifalarni bajarishda yetarli darajada barqaror ishlashni taʼminlaydi.
Operativ xotira hajmi 3 gigabaytni tashkil etadi, biroq zamonaviy virtual kengaytirish texnologiyasi yordamida bu koʻrsatkichni 6 gigabaytgacha oshirish mumkin. Shuningdek, foydalanuvchi fayllari va ilovalarini saqlash uchun 32 gigabaytli doimiy xotira ajratilgan. Agar bu hajm yetarli boʻlmasa, microSD xotira kartasi yordamida uni yanada kengaytirish imkoniyati mavjud.
Kamera, avtonomlik va himoyaFotoshimoyalar masalasiga kelsak, smartfon 8 megapikselli asosiy kamera hamda 5 megapikselli old kamera bilan jihozlangan boʻlib, ular kundalik oddiy suratlarga tushish va videoqoʻngʻiroqlar uchun xizmat qiladi. Qurilmaning eng kuchli jihatlaridan biri uning sigʻimli akkumulyatori boʻlib, batareya quvvati 5000 mA•soatni tashkil etadi. Biroq narxni past saqlash maqsadida quvvatlash quvvati 10 vatt bilan cheklangan.
Dasturiy taʼminot sifatida tejamkor va optimizatsiya qilingan Android 16 Go Edition tizimi tanlangan. Xavfsizlikni taʼminlash uchun korpus yon tomoniga barmoq izi skaneri oʻrnatilgan. Shuningdek, byudjet toifasidagi qurilma uchun kamdan-kam uchraydigan muhim jihat — korpusning harbiy MIL-STD-810H standartiga muvofiq himoyalangani foydalanuvchilarga qoʻshimcha ishonch bagʻishlaydi.
…