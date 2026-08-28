0:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng: Saloh barcha haqiqatni ochiqladi
Yevropa Ligasi pley-off bosqichining javob uchrashuvida Turkiyaning «Trabzonspor» klubi Vengriyaning «Ferensvarosh» jamoasiga o‘z maydonida yirik 0:4 hisobida imkoniyatni boy berdi. Ikki o‘yin natijasiga ko‘ra (dastlabki bahsda ham turklar 0:1 hisobida yutqazgan edi) musobaqani tark etgan «Trabzonspor» endi o‘z yurishini Konferensiyalar Ligasining asosiy bosqichida davom ettiradi.
Og‘ir mag‘lubiyat va muxlislarning hafsalasi pir bo‘lgan bir paytda jamoa yetakchisi Muhammad Saloh rasmiy bayonot berib, jamoaga va klub loyihasiga to‘liq sodiqligini ma’lum qildi.
«Muvaffaqiyatsizliklarni sovrinlarga aylantirishni o‘rganganman»
Misrlik yulduz futbol faoliyati davomida ko‘plab sinovlarni bosib o‘tgani va bu safargi mag‘lubiyat ham uni maqsadlaridan chalg‘ita olmasligini ta’kidladi:
Mag‘lubiyatlar — motivatsiya manbasi: «Faoliyatimda hech narsa osonlikcha qo‘lga kiritilmagan. Muvaffaqiyatsiz kechalar va umidsizliklar futbolning ajralmas bir qismidir. Men bunday holatlarni yangi kuch, motivatsiya va kelajakdagi sovrinlarga aylantirishni o‘rganganman», — dedi Saloh;
«Trabzonspor» loyihasiga ishonch: «“Trabzonspor” — mening jamoam va men butun qalbim bilan mazkur klub loyihasining bir bo‘lagiman. Kechagi voqelik bu fikrimni aslo o‘zgartirmaydi;
Muvaffaqiyatga ishonch: Muxlislar va rahbariyatning bizdan umidlari juda yuqori ekanini yaxshi bilaman. Barcha rejalarimiz amalga oshishiga va katta zafarlarga erishishimizga chin dildan ishonaman. “Men bu yerga g‘alaba qozonish uchun keldim” degan gapim — men uchun shunchaki quruq so‘zlar emas».
«Trabzonspor»ning yevrokubokdagi yangi yo‘li: Konferensiyalar Ligasi
Yevropa Ligasidagi kutilmagan muvaffaqiyatsizlikka qaramay, turk klubi uchun yevrokubok mavsumi yakunlangani yo‘q:
Konferensiyalar Ligasiga o‘tish: Jamoa Yevropa Ligasi pley-offida imkoniyatni boy bergani sababli qit’aning uchinchi darajali nufuzli kubogi — UYEFA Konferensiyalar Ligasining asosiy bosqichiga yo‘l oldi;
Yangi maqsad — titul: Muhammad Saloh va uning jamoasi uchun Konferensiyalar Ligasida yuqori bosqichlarga chiqish va xalqaro sovrin uchun kurashish imkoniyati saqlanib qolmoqda.
…