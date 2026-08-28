0:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng: Saloh barcha haqiqatni ochiqladi

·68·Sport
0:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng: Saloh barcha haqiqatni ochiqladi

Yevropa Ligasi pley-off bosqichining javob uchrashuvida Turkiyaning «Trabzonspor» klubi Vengriyaning «Ferensvarosh» jamoasiga o‘z maydonida yirik 0:4 hisobida imkoniyatni boy berdi. Ikki o‘yin natijasiga ko‘ra (dastlabki bahsda ham turklar 0:1 hisobida yutqazgan edi) musobaqani tark etgan «Trabzonspor» endi o‘z yurishini Konferensiyalar Ligasining asosiy bosqichida davom ettiradi.

Og‘ir mag‘lubiyat va muxlislarning hafsalasi pir bo‘lgan bir paytda jamoa yetakchisi Muhammad Saloh rasmiy bayonot berib, jamoaga va klub loyihasiga to‘liq sodiqligini ma’lum qildi.

«Muvaffaqiyatsizliklarni sovrinlarga aylantirishni o‘rganganman»

Misrlik yulduz futbol faoliyati davomida ko‘plab sinovlarni bosib o‘tgani va bu safargi mag‘lubiyat ham uni maqsadlaridan chalg‘ita olmasligini ta’kidladi:

  • Mag‘lubiyatlar — motivatsiya manbasi: «Faoliyatimda hech narsa osonlikcha qo‘lga kiritilmagan. Muvaffaqiyatsiz kechalar va umidsizliklar futbolning ajralmas bir qismidir. Men bunday holatlarni yangi kuch, motivatsiya va kelajakdagi sovrinlarga aylantirishni o‘rganganman», — dedi Saloh;

  • «Trabzonspor» loyihasiga ishonch: «“Trabzonspor” — mening jamoam va men butun qalbim bilan mazkur klub loyihasining bir bo‘lagiman. Kechagi voqelik bu fikrimni aslo o‘zgartirmaydi;

  • Muvaffaqiyatga ishonch: Muxlislar va rahbariyatning bizdan umidlari juda yuqori ekanini yaxshi bilaman. Barcha rejalarimiz amalga oshishiga va katta zafarlarga erishishimizga chin dildan ishonaman. “Men bu yerga g‘alaba qozonish uchun keldim” degan gapim — men uchun shunchaki quruq so‘zlar emas».

«Trabzonspor»ning yevrokubokdagi yangi yo‘li: Konferensiyalar Ligasi

Yevropa Ligasidagi kutilmagan muvaffaqiyatsizlikka qaramay, turk klubi uchun yevrokubok mavsumi yakunlangani yo‘q:

  • Konferensiyalar Ligasiga o‘tish: Jamoa Yevropa Ligasi pley-offida imkoniyatni boy bergani sababli qit’aning uchinchi darajali nufuzli kubogi — UYEFA Konferensiyalar Ligasining asosiy bosqichiga yo‘l oldi;

  • Yangi maqsad — titul: Muhammad Saloh va uning jamoasi uchun Konferensiyalar Ligasida yuqori bosqichlarga chiqish va xalqaro sovrin uchun kurashish imkoniyati saqlanib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?Bugun, 22:29«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladi«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladiBugun, 22:25«Real»dan shov-shuvli qadam: «Qirollik klubi» Formula-1 bilan shartnoma imzoladi!«Real»dan shov-shuvli qadam: «Qirollik klubi» Formula-1 bilan shartnoma imzoladi!Bugun, 22:15Husanov asosiy tarkibdami? «Siti»ning «Kristal Pelas»ga qarshi taxminiy tarkibi...Husanov asosiy tarkibdami? «Siti»ning «Kristal Pelas»ga qarshi taxminiy tarkibi...Bugun, 22:08Behruz Karimov YEKLni zabt etishga tayyor: «Lugano»ning raqiblari ma’lum bo‘ldi!Behruz Karimov YEKLni zabt etishga tayyor: «Lugano»ning raqiblari ma’lum bo‘ldi!Bugun, 22:02Shanxay turniri: Xitoylik yulduz Umar Nurmagomedovning zaif tomonlarini topdimi?Shanxay turniri: Xitoylik yulduz Umar Nurmagomedovning zaif tomonlarini topdimi?Bugun, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)