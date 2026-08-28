Dunyoda milliarderlar soni keskin ko‘paydi

·25·Dunyo
Dunyoda milliarderlar soni keskin ko‘paydi

Dunyoda milliarderlar soni 2025 yilda rekord darajada ko‘payib, 3 795 nafarga yetdi. Bu bir yilda 8,2 foizlik o‘sishni anglatadi. Bu haqda “Altrata” kompaniyasining joriy yilgi “Billionaire Census” hisobotida ma’lum qilingan.

Milliarderlarning jami boyligi ham bir yilda 12,8 foizga oshib, rekord darajadagi 15,1 trillion dollarga yetgan. So‘nggi o‘n yilda esa ularning soni qariyb 60 foizga ko‘paygan.

Hisobotga ko‘ra, milliarderlar boyligining o‘sishida sun’iy intellektga yo‘naltirilgan investitsiyalar muhim rol o‘ynagan. Xususan, milliarderlar boyligiga eng katta hissa qo‘shuvchi 150 ta kompaniyaning bozor kapitalizatsiyasi 2024–2025 yillarda sun’iy intellektga sarmoya kiritmagan kompaniyalarga nisbatan 23 foiz tezroq o‘sgan.

Milliarderlar soni bo‘yicha AQSH 1 265 nafar bilan birinchi o‘rinda. Xitoyda 363 nafar, Germaniyada 221 nafar, Hindistonda esa 191 nafar milliarder bor.

Hududlar kesimida Shimoliy Amerika 1 337 nafar milliarder bilan yetakchilik qilmoqda. Yevropada 1 081 nafar, Osiyoda esa 881 nafar milliarder istiqomat qiladi.

Shuningdek, keyingi o‘n yilda milliarderlar tomonidan 6,6 trillion dollarlik boylik meros qilib qoldirilishi kutilmoqda. Bundan qariyb 5 ming nafar voris — milliarderlarning turmush o‘rtoqlari va voyaga yetgan farzandlari manfaat ko‘rishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SI yordamida miyadagi o‘simta ilk bor operatsiyada olib tashlandiSI yordamida miyadagi o‘simta ilk bor operatsiyada olib tashlandiBugun, 20:023 yoshida taxtga chiqqan qirol 34 yoshida vafot etdi3 yoshida taxtga chiqqan qirol 34 yoshida vafot etdiBugun, 19:17To‘rt daqiqada 3000 yillik oltinlar o‘g‘irlandiTo‘rt daqiqada 3000 yillik oltinlar o‘g‘irlandiBugun, 18:11Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?Bugun, 17:11Jonli efirdagi qotillik: Sezar Gastelum nega o‘ldirilgan edi? Qotillar fosh bo‘ldiJonli efirdagi qotillik: Sezar Gastelum nega o‘ldirilgan edi? Qotillar fosh bo‘ldiBugun, 16:43Endi Bank of America: Nega dunyo banklari Epshteyn ishi bo‘yicha millionlab dollar to‘lamoqda?Endi Bank of America: Nega dunyo banklari Epshteyn ishi bo‘yicha millionlab dollar to‘lamoqda?Bugun, 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi