«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladi
O‘zbekiston milliy terma jamoasining iqtidorli himoyachisi Behruz Karimov Shveysariyaning «Lugano» klubi safiga qo‘shilganidan so‘ng qisqa fursatda yevroarenada o‘z debyutini nishonladi. Himoyachi UYEFA Konferensiyalar Ligasi doirasidagi «Makkabi Tel-Aviv»ga qarshi kechgan muhim bahsda zaxiradan maydonga tushib, jamoasining keyingi bosqichga chiqishiga munosib hissa qo‘shdi.
Uchrashuvdan so‘ng o‘zbekistonlik legioner «Lugano» klubi rasmiy matbuot xizmatiga keng qamrovli intervyu berib, Yevropaga moslashuv, Mundial taassurotlari va shaxsiy rejalarini ochiqladi.
«Ko‘plab takliflar orasidan aynan “Lugano”ni tanladim»
Behruz Karimov Yevropaga yo‘l olishi va jamoa tanlovi borasidagi qaroriga to‘xtalib o‘tdi:
Iliq qabul va yuqori motivatsiya: «“Lugano” men uchun katta futbol sari tramplin vazifasini o‘tab beradi. Jamoada meni juda samimiy kutib olishdi. Bu klub safiga qo‘shilganimdan baxtiyorman. Yoshligimdan Yevropa jamoalarida to‘p surishni orzu qilganman, shu bois hozir motivatsiyam nihoyatda yuqori;
Jahon chempionatidan keyingi takliflar: Jahon chempionati bahslaridan so‘ng bizga bir qator xorij klublaridan rasmiy takliflar kelib tushdi. Barchasini batafsil o‘rganib chiqdik va yakunda aynan “Lugano” variantini eng ma’quli deb topdik», — dedi futbolchi.
Mundial maktabi, til o‘rganish va muxlislarga murojaat
Yosh himoyachi milliy terma jamoa bilan erishgan tajribasi va maydon tashqarisidagi hayoti haqida so‘zlab berdi:
Qo‘rquvsiz o‘yin falsafasi: «Mundialdagi ishtirok men uchun ulkan maktab bo‘ldi. Maydonda imkon qadar ko‘proq darvoza sari zarba berishga, hech narsadan qo‘rqmasdan harakat qilishga intilaman. Hayajonni yengsam, barcha salohiyatimni ishga sola olaman;
Ikki xorijiy til: Maydon tashqarisida xotirjam muhitni yoqtiraman. Hozirda jamoa bilan to‘liq til topishish maqsadida ingliz va italyan tillarini faol o‘rganmoqdaman;
Muxlislarga chorlov: “Lugano” muxlislaridan bizni doim qo‘llab-quvvatlashlarini so‘rayman. Chiroyli va g‘alabali o‘yinlar bilan ularni xursand qilamiz. Olg‘a, “Lugano”!»
Uzoq muddatli shartnoma: 2031 yilgacha bo‘lgan kelishuv
Transfer manzili: O‘zbekistonlik himoyachi Termizning «Surxon» klubidan Shveysariya grandi safiga transfer qilindi;
Shartnoma muddati: «Lugano» rahbariyati yosh iqtidor bilan 2031 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli bitim imzolagan.
…