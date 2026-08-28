«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladi

·40·Sport
«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladi

O‘zbekiston milliy terma jamoasining iqtidorli himoyachisi Behruz Karimov Shveysariyaning «Lugano» klubi safiga qo‘shilganidan so‘ng qisqa fursatda yevroarenada o‘z debyutini nishonladi. Himoyachi UYEFA Konferensiyalar Ligasi doirasidagi «Makkabi Tel-Aviv»ga qarshi kechgan muhim bahsda zaxiradan maydonga tushib, jamoasining keyingi bosqichga chiqishiga munosib hissa qo‘shdi.

Uchrashuvdan so‘ng o‘zbekistonlik legioner «Lugano» klubi rasmiy matbuot xizmatiga keng qamrovli intervyu berib, Yevropaga moslashuv, Mundial taassurotlari va shaxsiy rejalarini ochiqladi.

«Ko‘plab takliflar orasidan aynan “Lugano”ni tanladim»

Behruz Karimov Yevropaga yo‘l olishi va jamoa tanlovi borasidagi qaroriga to‘xtalib o‘tdi:

  • Iliq qabul va yuqori motivatsiya: «“Lugano” men uchun katta futbol sari tramplin vazifasini o‘tab beradi. Jamoada meni juda samimiy kutib olishdi. Bu klub safiga qo‘shilganimdan baxtiyorman. Yoshligimdan Yevropa jamoalarida to‘p surishni orzu qilganman, shu bois hozir motivatsiyam nihoyatda yuqori;

  • Jahon chempionatidan keyingi takliflar: Jahon chempionati bahslaridan so‘ng bizga bir qator xorij klublaridan rasmiy takliflar kelib tushdi. Barchasini batafsil o‘rganib chiqdik va yakunda aynan “Lugano” variantini eng ma’quli deb topdik», — dedi futbolchi.

Mundial maktabi, til o‘rganish va muxlislarga murojaat

Yosh himoyachi milliy terma jamoa bilan erishgan tajribasi va maydon tashqarisidagi hayoti haqida so‘zlab berdi:

  • Qo‘rquvsiz o‘yin falsafasi: «Mundialdagi ishtirok men uchun ulkan maktab bo‘ldi. Maydonda imkon qadar ko‘proq darvoza sari zarba berishga, hech narsadan qo‘rqmasdan harakat qilishga intilaman. Hayajonni yengsam, barcha salohiyatimni ishga sola olaman;

  • Ikki xorijiy til: Maydon tashqarisida xotirjam muhitni yoqtiraman. Hozirda jamoa bilan to‘liq til topishish maqsadida ingliz va italyan tillarini faol o‘rganmoqdaman;

  • Muxlislarga chorlov: “Lugano” muxlislaridan bizni doim qo‘llab-quvvatlashlarini so‘rayman. Chiroyli va g‘alabali o‘yinlar bilan ularni xursand qilamiz. Olg‘a, “Lugano”!»

Uzoq muddatli shartnoma: 2031 yilgacha bo‘lgan kelishuv

  • Transfer manzili: O‘zbekistonlik himoyachi Termizning «Surxon» klubidan Shveysariya grandi safiga transfer qilindi;

  • Shartnoma muddati: «Lugano» rahbariyati yosh iqtidor bilan 2031 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli bitim imzolagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?Bugun, 22:290:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng: Saloh barcha haqiqatni ochiqladi0:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng: Saloh barcha haqiqatni ochiqladiBugun, 22:18«Real»dan shov-shuvli qadam: «Qirollik klubi» Formula-1 bilan shartnoma imzoladi!«Real»dan shov-shuvli qadam: «Qirollik klubi» Formula-1 bilan shartnoma imzoladi!Bugun, 22:15Husanov asosiy tarkibdami? «Siti»ning «Kristal Pelas»ga qarshi taxminiy tarkibi...Husanov asosiy tarkibdami? «Siti»ning «Kristal Pelas»ga qarshi taxminiy tarkibi...Bugun, 22:08Behruz Karimov YEKLni zabt etishga tayyor: «Lugano»ning raqiblari ma’lum bo‘ldi!Behruz Karimov YEKLni zabt etishga tayyor: «Lugano»ning raqiblari ma’lum bo‘ldi!Bugun, 22:02Shanxay turniri: Xitoylik yulduz Umar Nurmagomedovning zaif tomonlarini topdimi?Shanxay turniri: Xitoylik yulduz Umar Nurmagomedovning zaif tomonlarini topdimi?Bugun, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)