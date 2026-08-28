Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi

·3·O‘zbekiston
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi

Yangi Toshkent hududida O‘zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan ochilayotgan favvora dunyodagi eng baland musiqali favvora sifatida Ginnesning rekordlar kitobidan joy oldi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev Mustaqillik bayrami tantanalaridagi nutqida ma’lum qildi.

Davlat rahbari bayram tadbiri ishtirokchilari qarshisida foydalanishga topshirilayotgan ushbu favvoraning rekordlar kitobiga kiritilgani tantanaga o‘zgacha ko‘tarinki ruh bag‘ishlashini ta’kidladi.

“Bir necha yuz yillik orzular ro‘yobga chiqayotgan ushbu betakror makonda butun xalqimiz bilan hali yana ko‘plab quvonchli va tarixiy voqealarga guvoh bo‘lamiz”, — dedi Shavkat Mirziyoyev.

Prezidentning qayd etishicha, kelgusida ilm-fan, ta’lim va madaniyat markaziga aylanishi ko‘zda tutilgan Yangi Toshkentda yaqinda Yangi O‘zbekiston universiteti, Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti hamda O‘zbekiston milliy kutubxonasining yangi binolari foydalanishga topshirildi.

“Aminmanki, Yangi Toshkent poytaxtimizning ko‘rkiga ko‘rk qo‘shib, biz barpo etayotgan Yangi O‘zbekistonning kuch-qudratini namoyon etadigan chinakam taraqqiyot markaziga aylanadi”, — dedi Prezident.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev 2030 yilgacha bo‘lgan katta maqsadni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev 2030 yilgacha bo‘lgan katta maqsadni e’lon qildiBugun, 20:10O‘zbekistonga ko‘chib kelayotganlar soni 2,5 barobarga oshdi: Ular qaysi hududlarni tanlamoqda?O‘zbekistonga ko‘chib kelayotganlar soni 2,5 barobarga oshdi: Ular qaysi hududlarni tanlamoqda?Bugun, 19:182026 yil sentyabr oyida ob-havo qanday bo‘ladi? (To‘liq prognoz)2026 yil sentyabr oyida ob-havo qanday bo‘ladi? (To‘liq prognoz)Bugun, 16:15O‘zbekistonda ilk bor bemorga bir vaqtning o‘zida ikki organ ko‘chirildiO‘zbekistonda ilk bor bemorga bir vaqtning o‘zida ikki organ ko‘chirildiBugun, 13:06Tarixiy qadam: O‘zbekiston ilk bor Xalqaro ekoturizm sammitiga mezbonlik qildiTarixiy qadam: O‘zbekiston ilk bor Xalqaro ekoturizm sammitiga mezbonlik qildiBugun, 09:52«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi: 9 ta ko‘rsatkich «qizil» hududga kirdi«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi: 9 ta ko‘rsatkich «qizil» hududga kirdiKecha, 16:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi