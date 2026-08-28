Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?
Madridning «Atletiko» klubi lagerida katta mojaro avj oldi. Jamoaning argentinalik hujumchisi Xulian Alvares kataloniyaliklar safiga qo‘yib yuborilishini ochiqchasiga talab qilib, jamoaning rasmiy mashg‘ulotlarida qatnashishdan bosh tortmoqda.
Biroq «matraschilar» rahbariyati o‘z yulduzini La Ligadagi to‘g‘ridan to‘g‘ri asosiy raqib hisoblangan «Barselona»ga sotish niyati mutlaqo yo‘qligini qat’iy ma’lum qildi. Yuzaga kelgan keskin vaziyatga jamoa bosh murabbiyi Diyego Simeone rasman munosabat bildirdi.
«Qaytsa, muhim o‘yinchi ekanini his qildiramiz»
Diyego Simeone yuzaga kelgan kelishmovchilikka qaramay, vatandoshi bo‘lgan hujumchini jamoaga qaytarishga va u bilan munosabatlarni tiklashga tayyorligini ochiqladi:
Qo‘llab-quvvatlashga tayyorlik: «Xulian Alvares jamoa tarkibiga qaytganida, o‘zini chinakamiga muhim va qadrli futbolchi ekanini his qilishi uchun unga kerak bo‘lgan barcha narsani taqdim etamiz», — dedi Simeone;
Vaziyatni o‘nglash imkoniyati: Murabbiy hujumchining bu qaroridan keyin jamoa bilan murosaga kela olishiga ishonch bildirdi: «Xulian bugungi vaziyatni to‘g‘rilay oladimi? Hayotda insonning sog‘ligi joyida bo‘lsa, har qanday narsani o‘zgartirish va qayta tiklash mumkin».
«Atletiko» va «Barselona» o‘rtasidagi transfer tuguni
Madrid grandi va futbolchi o‘rtasidagi to‘qnashuv quyidagi omillar sabab keskin tus olmoqda:
«Atletiko»ning prinsipial qarori: Madridliklar La Liga chempionligi uchun kurashda asosiy raqibni kuchaytirishni aslo istamayapti va transferga veto qo‘ygan;
Mashg‘ulotlarni boykot qilish oqibatlari: Alvaresning jamoaviy tadbirlarni ataylab o‘tkazib yuborishi klub ichki intizomiy jazolariga sabab bo‘lishi mumkin, biroq Simeone vaziyatni bosiqlik va diplomatik yo‘l bilan hal qilish tarafdori.
…