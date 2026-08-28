Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?

·33·Sport
Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?

Madridning «Atletiko» klubi lagerida katta mojaro avj oldi. Jamoaning argentinalik hujumchisi Xulian Alvares kataloniyaliklar safiga qo‘yib yuborilishini ochiqchasiga talab qilib, jamoaning rasmiy mashg‘ulotlarida qatnashishdan bosh tortmoqda.

Biroq «matraschilar» rahbariyati o‘z yulduzini La Ligadagi to‘g‘ridan to‘g‘ri asosiy raqib hisoblangan «Barselona»ga sotish niyati mutlaqo yo‘qligini qat’iy ma’lum qildi. Yuzaga kelgan keskin vaziyatga jamoa bosh murabbiyi Diyego Simeone rasman munosabat bildirdi.

«Qaytsa, muhim o‘yinchi ekanini his qildiramiz»

Diyego Simeone yuzaga kelgan kelishmovchilikka qaramay, vatandoshi bo‘lgan hujumchini jamoaga qaytarishga va u bilan munosabatlarni tiklashga tayyorligini ochiqladi:

  • Qo‘llab-quvvatlashga tayyorlik: «Xulian Alvares jamoa tarkibiga qaytganida, o‘zini chinakamiga muhim va qadrli futbolchi ekanini his qilishi uchun unga kerak bo‘lgan barcha narsani taqdim etamiz», — dedi Simeone;

  • Vaziyatni o‘nglash imkoniyati: Murabbiy hujumchining bu qaroridan keyin jamoa bilan murosaga kela olishiga ishonch bildirdi: «Xulian bugungi vaziyatni to‘g‘rilay oladimi? Hayotda insonning sog‘ligi joyida bo‘lsa, har qanday narsani o‘zgartirish va qayta tiklash mumkin».

«Atletiko» va «Barselona» o‘rtasidagi transfer tuguni

Madrid grandi va futbolchi o‘rtasidagi to‘qnashuv quyidagi omillar sabab keskin tus olmoqda:

  • «Atletiko»ning prinsipial qarori: Madridliklar La Liga chempionligi uchun kurashda asosiy raqibni kuchaytirishni aslo istamayapti va transferga veto qo‘ygan;

  • Mashg‘ulotlarni boykot qilish oqibatlari: Alvaresning jamoaviy tadbirlarni ataylab o‘tkazib yuborishi klub ichki intizomiy jazolariga sabab bo‘lishi mumkin, biroq Simeone vaziyatni bosiqlik va diplomatik yo‘l bilan hal qilish tarafdori.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladi«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladiBugun, 22:250:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng: Saloh barcha haqiqatni ochiqladi0:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng: Saloh barcha haqiqatni ochiqladiBugun, 22:18«Real»dan shov-shuvli qadam: «Qirollik klubi» Formula-1 bilan shartnoma imzoladi!«Real»dan shov-shuvli qadam: «Qirollik klubi» Formula-1 bilan shartnoma imzoladi!Bugun, 22:15Husanov asosiy tarkibdami? «Siti»ning «Kristal Pelas»ga qarshi taxminiy tarkibi...Husanov asosiy tarkibdami? «Siti»ning «Kristal Pelas»ga qarshi taxminiy tarkibi...Bugun, 22:08Behruz Karimov YEKLni zabt etishga tayyor: «Lugano»ning raqiblari ma’lum bo‘ldi!Behruz Karimov YEKLni zabt etishga tayyor: «Lugano»ning raqiblari ma’lum bo‘ldi!Bugun, 22:02Shanxay turniri: Xitoylik yulduz Umar Nurmagomedovning zaif tomonlarini topdimi?Shanxay turniri: Xitoylik yulduz Umar Nurmagomedovning zaif tomonlarini topdimi?Bugun, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)