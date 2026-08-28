Kosmonavt Anna Kikina MKSdan turib noyob oy tutilishini tasvirga oldi

·16·Texno
Kosmonavt Anna Kikina MKSdan turib noyob oy tutilishini tasvirga oldi

Xalqaro kosmik stansiya bortida xizmat the'tqazayotgan kosmonavt Anna Kikina Yer sirtidan taxminan 400 kilometr balandlikdan turib qisman oy tutilishi jarayonini muvaffaqiyatli muhrlab oldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning 28-avgust kuni soʻnggi yillardagi eng yirik va chuqur qisman oy tutilishlaridan biri qayd etilib, unda Yer soyasi Oy diskining naq 96 foizini qoplab olgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur astronomik hodisaning eng yuqori choʻqqisi Moskva vaqti bilan tonggi soatlarga toʻgʻri keldi. Ilmiy maʼlumotlarga koʻra, bunday holat faqat toʻlin oy davrida yuzaga kelishi mumkin. Oyning xarakterli qizgʻish tus olishi esa quyosh nurlarining Yer atmosferasida sindirilishi natijasida yuzaga keladi. Ushbu tabiiy jarayonni orbitadan turib kuzatish hech qanday bulutlar halal bermaydigan oʻta tiniq va mukammal sharoitda kechganini koʻrsatdi.

Kosmosdan noyob kuzatuvlar

Roskosmos kosmonavtlar otryadidagi yagona ayol hisoblangan Anna Kikina uchun ushbu kosmik safar ikkinchi yirik ekspeditsiya sanaladi. U joriy yilning 14-iyul sanasida «Soyuz MS-29» fazoviy kemasi orqali MKS-75 asosiy ekipaji tarkibida stansiyaga parvoz qilgan edi.

Kosmosdan olingan bunday eksklyuziv kadrlar nafaqat ilmiy ahamiyatga ega, balki keng jamoatchilik uchun koinot sirlarini yaqindan oʻrganishda muhim vizual manba boʻlib xizmat qiladi. Yer atmosferasining optik xususiyatlarini orbitadan turib qayd etish mutaxassislarga sayyoramizning global jarayonlarini tahlil qilish imkoniyatini ham beradi.

Oy tutilishiMKSAnna KikinaRoskosmosKosmik tadqiqotlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lava kompaniyasi atigi 85 dollarlik Bold N4 Lite smartfonini taqdim etdiLava kompaniyasi atigi 85 dollarlik Bold N4 Lite smartfonini taqdim etdiBugun, 21:56Amerikalik ixtirochi muzqaymoq uchun mini muzlatgich yaratdiAmerikalik ixtirochi muzqaymoq uchun mini muzlatgich yaratdiBugun, 20:20100 dan ortiq texnologiya giganti sun’iy intellekt xavfidan ogohlantirdi!100 dan ortiq texnologiya giganti sun’iy intellekt xavfidan ogohlantirdi!Bugun, 20:05Apple TV obuna narxlarini yana oshirdiApple TV obuna narxlarini yana oshirdiBugun, 19:55400 dollarlik robot o‘rdak uyda yurib buyum tashiydi400 dollarlik robot o‘rdak uyda yurib buyum tashiydiBugun, 18:25Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max eng avtonom smartfonga aylandiXiaomi Redmi Note 17 Pro Max eng avtonom smartfonga aylandiBugun, 17:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda