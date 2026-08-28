Kosmonavt Anna Kikina MKSdan turib noyob oy tutilishini tasvirga oldi
Xalqaro kosmik stansiya bortida xizmat the'tqazayotgan kosmonavt Anna Kikina Yer sirtidan taxminan 400 kilometr balandlikdan turib qisman oy tutilishi jarayonini muvaffaqiyatli muhrlab oldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning 28-avgust kuni soʻnggi yillardagi eng yirik va chuqur qisman oy tutilishlaridan biri qayd etilib, unda Yer soyasi Oy diskining naq 96 foizini qoplab olgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur astronomik hodisaning eng yuqori choʻqqisi Moskva vaqti bilan tonggi soatlarga toʻgʻri keldi. Ilmiy maʼlumotlarga koʻra, bunday holat faqat toʻlin oy davrida yuzaga kelishi mumkin. Oyning xarakterli qizgʻish tus olishi esa quyosh nurlarining Yer atmosferasida sindirilishi natijasida yuzaga keladi. Ushbu tabiiy jarayonni orbitadan turib kuzatish hech qanday bulutlar halal bermaydigan oʻta tiniq va mukammal sharoitda kechganini koʻrsatdi.
Kosmosdan noyob kuzatuvlarRoskosmos kosmonavtlar otryadidagi yagona ayol hisoblangan Anna Kikina uchun ushbu kosmik safar ikkinchi yirik ekspeditsiya sanaladi. U joriy yilning 14-iyul sanasida «Soyuz MS-29» fazoviy kemasi orqali MKS-75 asosiy ekipaji tarkibida stansiyaga parvoz qilgan edi.
Kosmosdan olingan bunday eksklyuziv kadrlar nafaqat ilmiy ahamiyatga ega, balki keng jamoatchilik uchun koinot sirlarini yaqindan oʻrganishda muhim vizual manba boʻlib xizmat qiladi. Yer atmosferasining optik xususiyatlarini orbitadan turib qayd etish mutaxassislarga sayyoramizning global jarayonlarini tahlil qilish imkoniyatini ham beradi.
…