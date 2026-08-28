AQSHning Sietl shahrida 1 sentyabr «O‘zbekiston Mustaqilligi kuni» deb e’lon qilindi!
AQSHning Vashington shtatidagi yirik megapolis — Sietl shahrida O‘zbekiston davlat Mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan tarixiy qaror qabul qilindi. Shahar meri Keti B. Uilson xonim rasmiy proklamatsiyani imzolab, 2026 yil 1 sentyabr sanasini shahar miqyosida «O‘zbekiston Mustaqilligi kuni» deb e’lon qildi.
Mazkur rasmiy hujjatda mamlakatimizning 35 yil davomida bosib o‘tgan suveren taraqqiyot yo‘li, chuqur ijtimoiy-iqtisodiy islohotlari va xalqaro maydondagi nufuzi yuksak e’tirof etilgan.
O‘zbekistonning iqtisodiy jozibadorligi va mintaqaviy yetakchiligi
Sietl meriyasi tomonidan e’lon qilingan proklamatsiyada O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi o‘rni va salohiyatiga alohida urg‘u berildi:
Aholi va iqtisodiy o‘sish: O‘zbekiston Markaziy Osiyoning eng ko‘p aholi istiqomat qiladigan davlati sifatida yillik 5–6 foizlik barqaror iqtisodiy o‘sish sur’atlarini namoyish etayotgani, ochiq bozor iqtisodiyoti va xalqaro integratsiyaga sodiqligi qayd etildi;
100 millionlik bozorga darvoza: Mamlakatimizning 100 milliondan ziyod iste’molchiga ega yaxlit mintaqaviy bozorga chiqish imkonini beruvchi strategik «darvoza» ekanligi urg‘ulandi;
Sietl biznesi bilan sheriklik: Savdo-sotiq, to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalar, logistika yo‘laklari, yuqori texnologiyalar hamda zamonaviy energetika sohalarida Sietl ishbilarmon doiralari bilan o‘zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish uchun ulkan imkoniyatlar mavjudligi ko‘rsatib o‘tildi;
Diplomatik ko‘prik: Ikki tomonlama aloqalarni mustahkamlash, savdo va madaniy aloqalarni rivojlantirishda O‘zbekistonning Sietl shahridagi Bosh konsulxonasi muhim o‘rin tutayotgani alohida ta’kidlandi.
…