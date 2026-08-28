AQSHning Sietl shahrida 1 sentyabr «O‘zbekiston Mustaqilligi kuni» deb e’lon qilindi!

·17·Dunyo
AQSHning Sietl shahrida 1 sentyabr «O‘zbekiston Mustaqilligi kuni» deb e’lon qilindi!

AQSHning Vashington shtatidagi yirik megapolis — Sietl shahrida O‘zbekiston davlat Mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan tarixiy qaror qabul qilindi. Shahar meri Keti B. Uilson xonim rasmiy proklamatsiyani imzolab, 2026 yil 1 sentyabr sanasini shahar miqyosida «O‘zbekiston Mustaqilligi kuni» deb e’lon qildi.

Mazkur rasmiy hujjatda mamlakatimizning 35 yil davomida bosib o‘tgan suveren taraqqiyot yo‘li, chuqur ijtimoiy-iqtisodiy islohotlari va xalqaro maydondagi nufuzi yuksak e’tirof etilgan.

O‘zbekistonning iqtisodiy jozibadorligi va mintaqaviy yetakchiligi

Sietl meriyasi tomonidan e’lon qilingan proklamatsiyada O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi o‘rni va salohiyatiga alohida urg‘u berildi:

  • Aholi va iqtisodiy o‘sish: O‘zbekiston Markaziy Osiyoning eng ko‘p aholi istiqomat qiladigan davlati sifatida yillik 5–6 foizlik barqaror iqtisodiy o‘sish sur’atlarini namoyish etayotgani, ochiq bozor iqtisodiyoti va xalqaro integratsiyaga sodiqligi qayd etildi;

  • 100 millionlik bozorga darvoza: Mamlakatimizning 100 milliondan ziyod iste’molchiga ega yaxlit mintaqaviy bozorga chiqish imkonini beruvchi strategik «darvoza» ekanligi urg‘ulandi;

  • Sietl biznesi bilan sheriklik: Savdo-sotiq, to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalar, logistika yo‘laklari, yuqori texnologiyalar hamda zamonaviy energetika sohalarida Sietl ishbilarmon doiralari bilan o‘zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish uchun ulkan imkoniyatlar mavjudligi ko‘rsatib o‘tildi;

  • Diplomatik ko‘prik: Ikki tomonlama aloqalarni mustahkamlash, savdo va madaniy aloqalarni rivojlantirishda O‘zbekistonning Sietl shahridagi Bosh konsulxonasi muhim o‘rin tutayotgani alohida ta’kidlandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SI yordamida miyadagi o‘simta ilk bor operatsiyada olib tashlandiSI yordamida miyadagi o‘simta ilk bor operatsiyada olib tashlandiBugun, 20:023 yoshida taxtga chiqqan qirol 34 yoshida vafot etdi3 yoshida taxtga chiqqan qirol 34 yoshida vafot etdiBugun, 19:17Dunyoda milliarderlar soni keskin ko‘paydiDunyoda milliarderlar soni keskin ko‘paydiBugun, 19:06To‘rt daqiqada 3000 yillik oltinlar o‘g‘irlandiTo‘rt daqiqada 3000 yillik oltinlar o‘g‘irlandiBugun, 18:11Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?Bugun, 17:11Jonli efirdagi qotillik: Sezar Gastelum nega o‘ldirilgan edi? Qotillar fosh bo‘ldiJonli efirdagi qotillik: Sezar Gastelum nega o‘ldirilgan edi? Qotillar fosh bo‘ldiBugun, 16:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi