«Real»dan shov-shuvli qadam: «Qirollik klubi» Formula-1 bilan shartnoma imzoladi!

·23·Sport
«Real»dan shov-shuvli qadam: «Qirollik klubi» Formula-1 bilan shartnoma imzoladi!

Dunyoning eng nufuzli futbol klubi hisoblangan «Real Madrid» avtosport olamining cho‘qqisi — Formula-1 bilan strategik sheriklikni yo‘lga qo‘ydi. Ispaniyaning nufuzli Marca nashri xabar berishicha, «Qirollik klubi» rasman Formula-1 Ispaniya Gran-prisining bosh hamkori maqomini oldi.

Mazkur tarixiy poyga 11–13 sentyabr kunlari Ispaniya poytaxti yaqinida maxsus barpo etilgan yangi va zamonaviy «Madrid» trassasida bo‘lib o‘tadi.

«Real»ning zamonaviy infratuzilmasi va afsonalari safarbar etiladi

Tuzilgan kelishuv nafaqat reklama va brend hamkorligini, balki keng ko‘lamli logistik hamda tashkiliy integratsiyani o‘z ichiga oladi:

  • Infratuzilmadan foydalanish: Poyga haftaligi davomida «Real Madrid» sport kompleksi va klub infratuzilmasining ayrim qismlari yangi trassaning tashkiliy va ishlab chiqarish quvvatini oshirish uchun to‘liq safarbar qilinadi;

  • Klub yulduzlari va afsonalari markazda: Tashkilotchilar gran-pri doirasidagi rasmiy va shou-tadbirlarda «Real»ning jahonga mashhur afsonalari, faxriylari va bugungi yulduzli vakillarining ishtirokini rejalashtirmoqda. Bu esa avtopoyga muxlislari va futbol ixlosmandlari uchun katta sport bayramiga aylanishi kutilmoqda.

Madrid derbisi Formula-1 trassasiga ko‘chdimi?

Ispaniya Gran-prisi Madridning ikki asosiy futbol brendini bir maydonda birlashtirgan yagona global sport platformasiga aylanmoqda:

  • «Atletiko» ham loyihada: Eslatib o‘tamiz, 2025 yilning noyabr oyida poytaxtning yana bir grandi — «Atletiko Madrid» klubi ham ushbu gran-prining rasmiy hamkoriga aylangan edi;

  • Madrid — dunyo sport markazi: Shaharning ikki top-klubi poyga musobaqasiga hamkorlik qilishi Madridning global turizm va xalqaro sport sahnasidagi nufuzini yanada yuqori darajaga olib chiqadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?Alvaresning isyoni: Simeone mashg‘ulotni boykot qilgan yulduz haqida nimalar dedi?Bugun, 22:29«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladi«Boshqa takliflarni rad etdim»: Behruz Karimov nega «Lugano»ga o‘tganini ochiqladiBugun, 22:250:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng: Saloh barcha haqiqatni ochiqladi0:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng: Saloh barcha haqiqatni ochiqladiBugun, 22:18Husanov asosiy tarkibdami? «Siti»ning «Kristal Pelas»ga qarshi taxminiy tarkibi...Husanov asosiy tarkibdami? «Siti»ning «Kristal Pelas»ga qarshi taxminiy tarkibi...Bugun, 22:08Behruz Karimov YEKLni zabt etishga tayyor: «Lugano»ning raqiblari ma’lum bo‘ldi!Behruz Karimov YEKLni zabt etishga tayyor: «Lugano»ning raqiblari ma’lum bo‘ldi!Bugun, 22:02Shanxay turniri: Xitoylik yulduz Umar Nurmagomedovning zaif tomonlarini topdimi?Shanxay turniri: Xitoylik yulduz Umar Nurmagomedovning zaif tomonlarini topdimi?Bugun, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)