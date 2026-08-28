«Real»dan shov-shuvli qadam: «Qirollik klubi» Formula-1 bilan shartnoma imzoladi!
Dunyoning eng nufuzli futbol klubi hisoblangan «Real Madrid» avtosport olamining cho‘qqisi — Formula-1 bilan strategik sheriklikni yo‘lga qo‘ydi. Ispaniyaning nufuzli Marca nashri xabar berishicha, «Qirollik klubi» rasman Formula-1 Ispaniya Gran-prisining bosh hamkori maqomini oldi.
Mazkur tarixiy poyga 11–13 sentyabr kunlari Ispaniya poytaxti yaqinida maxsus barpo etilgan yangi va zamonaviy «Madrid» trassasida bo‘lib o‘tadi.
«Real»ning zamonaviy infratuzilmasi va afsonalari safarbar etiladi
Tuzilgan kelishuv nafaqat reklama va brend hamkorligini, balki keng ko‘lamli logistik hamda tashkiliy integratsiyani o‘z ichiga oladi:
Infratuzilmadan foydalanish: Poyga haftaligi davomida «Real Madrid» sport kompleksi va klub infratuzilmasining ayrim qismlari yangi trassaning tashkiliy va ishlab chiqarish quvvatini oshirish uchun to‘liq safarbar qilinadi;
Klub yulduzlari va afsonalari markazda: Tashkilotchilar gran-pri doirasidagi rasmiy va shou-tadbirlarda «Real»ning jahonga mashhur afsonalari, faxriylari va bugungi yulduzli vakillarining ishtirokini rejalashtirmoqda. Bu esa avtopoyga muxlislari va futbol ixlosmandlari uchun katta sport bayramiga aylanishi kutilmoqda.
Madrid derbisi Formula-1 trassasiga ko‘chdimi?
Ispaniya Gran-prisi Madridning ikki asosiy futbol brendini bir maydonda birlashtirgan yagona global sport platformasiga aylanmoqda:
«Atletiko» ham loyihada: Eslatib o‘tamiz, 2025 yilning noyabr oyida poytaxtning yana bir grandi — «Atletiko Madrid» klubi ham ushbu gran-prining rasmiy hamkoriga aylangan edi;
Madrid — dunyo sport markazi: Shaharning ikki top-klubi poyga musobaqasiga hamkorlik qilishi Madridning global turizm va xalqaro sport sahnasidagi nufuzini yanada yuqori darajaga olib chiqadi.
…