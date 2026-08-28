Behruz Karimov YEKLni zabt etishga tayyor: «Lugano»ning raqiblari ma’lum bo‘ldi!
UYEFA Konferensiyalar Ligasining 2026/2027 yilgi mavsumi asosiy liga bosqichiga rasmiy qur’a tashlash marosimi yakunlandi. Yangilangan formatga ko‘ra, musobaqaning umumiy bosqichida ishtirok etuvchi har bir jamoa jami 6 ta uchrashuv (3 tasi o‘z maydonida, 3 tasi mehmonda) o‘tkazadi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov faoliyat yuritayotgan Shveysariyaning «Lugano» klubi ham Yevropa arenalaridagi 6 nafar raqibi nomini bilib oldi.
«Lugano» kimlar bilan to‘qnashadi?
Behruz Karimov jamoasi umumiy bosqich doirasida qit’aning turli chempionatlari vakillariga qarshi kuch sinashadi:
«Srvena Zvezda» (Serbiya): Belgradning mashhur va tajribali yevrokubok jangchisi;
«Kopengagen» (Daniya): Skandinaviyaning yetakchi grandlaridan biri;
«Xetafe» (Ispaniya): La Liganing taktik va himoyaviy jihatdan mustahkam vakili;
«Sent-Tryuyden» (Belgiya): Belgiya chempionatining tezkor va kuchli jamoasi;
«Yablones» (Chexiya): Chexiya futbolining barqaror klublaridan biri;
«Kauno Jalgiris» (Litva): Boltiqbo‘yining kurashchan jamoasi.
O‘zbekistonlik himoyachi uchun ayniqsa Ispaniyaning «Xetafe» hamda Daniyaning «Kopengagen» klublariga qarshi kechadigan bahslar Yevropa sahnasida o‘z mahoratini ko‘rsatish uchun katta imkoniyat bo‘ladi.
Final manzili: Istanbul
UYEFA ma’lumotiga ko‘ra, Konferensiyalar Ligasining 2026/2027 yilgi mavsumi hal qiluvchi final bahsi 2 iyun kuni Turkiyaning muhtasham Istanbul shahrida bo‘lib o‘tadi.
…