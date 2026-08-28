Husanov asosiy tarkibdami? «Siti»ning «Kristal Pelas»ga qarshi taxminiy tarkibi...
Angliya Premer-ligasi 2-turining eng qiziqarli va murosasiz to‘qnashuvlaridan biri Londonda bo‘lib o‘tadi. Amaldagi chempion «Manchester Siti» safarda qiyin raqib hisoblangan «Kristal Pelas» mehmoni bo‘ladi.
O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun mazkur bellashuv alohida ahamiyat kasb etmoqda. Sababi, nufuzli sport nashrlari tomonidan e’lon qilingan taxminiy tarkiblarda o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov «shaharliklar»ning asosiy tarkibidan joy olgan.
«Kristal Pelas» – «Manchester Siti»: Taxminiy tarkiblar
Har ikkala klub bosh murabbiylari mazkur muhim bahs uchun eng kuchli resurslarini maydonga tashlashga tayyorlanmoqda.
«Manchester Siti»ning kutilayotgan tarkibi:
Darvozabon: Janluiji Donnarumma;
Himoyachilar: Abduqodir Husanov, Ruben Diash, Niko O'Rayli;
Yarim himoya va qanotlar: Felipe Anderson, Mark Gehi, Fil Foden, Rayan Sherki, Antuan Semeno;
Hujumchi: Erling Holand.
«Kristal Pelas»ning kutilayotgan tarkibi:
Darvozabon: Din Henderson;
Himoyachilar: Takexiro Tomiyasu, Kris Richards, Kanvot, Daniel Munos, Tayrik Mitchell;
Yarim himoyachilar: Adam Uorton, Daichi Kamada, Duayt Maknil, Yeremi Pino;
Hujumchi: Jan-Filipp Mateta.
Bahs intrigasi: Husanov va Diash juftligi hamda Holand omili
«Shaharliklar» mudofaa markazida Abduqodir Husanov va portugaliyalik tajribali Ruben Diash tandemi paydo bo‘lishi mudofaa mustahkamligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Shu bilan birga, yangilangan yarim himoya chizig‘i va hujum markazidagi Erling Holandning to‘purarlik mahorati jamoaning asosiy quroliga aylanadi.
O‘z navbatida, «Kristal Pelas» ham Tomiyasu, Kamada va Mateta kabi yetakchilari yordamida o‘z maydonida granddan ochko tortib olishga jiddiy bel bog‘lagan.
…