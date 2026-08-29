Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)
Mahmud Muradov yana chempionlik kamari uchun oktagonga qaytishga tayyorlanmoqda. O‘zbekistonlik taniqli MMA jangchisi dekabr oyida Oktagon ligasida navbatdagi titul jangida ishtirok etish rejasini ma’lum qildi.
Biroq chempionlik jangigacha Muradov oldida yana ikki muhim jang turibdi. Sportchi dekabrga qadar ikki marta oktagonga chiqib, shundan so‘ng navbatdagi kamar uchun bahs olib borishini aytdi.
Muradovning rejasi qanday?
Jangchi o‘zining yaqin kelajakdagi rejalarini ma’lum qilar ekan, ikki jang o‘tkazish va keyin chempionlik kamari uchun bahsga kirishishini ta’kidladi.
Uning rejasi qisqacha:
Bosqich
Reja
1
Navbatdagi jang
2
Yana bir jang
3
Dekabr oyida chempionlik jangi
4
Oktagonning yana bir kamari uchun kurash
Shu tariqa Muradov qisqa vaqt ichida uchta muhim jang o‘tkazishni maqsad qilgan.
Nega aynan dekabr?
Muradov uchun dekabr oyidagi jang oddiy navbatdagi bahs emas.
Unda Oktagon ligasining yana bir chempionlik kamari uchun kurashish imkoniyati paydo bo‘ladi. Bu esa sportchining tashkilotdagi maqsadlari qanchalik katta ekanini ko‘rsatadi.
Muradovning rejasi aniq: avval ikki jang, keyin esa chempionlik kamari uchun oktagonga chiqish.
Biroq chempionlik jangining raqibi, aniq sanasi va qaysi kamar uchun bahs bo‘lishi hozircha ma’lum qilinmagan.
Muradov uchun yangi chaqiriq
Professional MMAda ikki jangni qisqa muddatda o‘tkazib, keyin chempionlik jangiga chiqish katta jismoniy va ruhiy tayyorgarlikni talab qiladi.
Shuning uchun Muradovning rejasidagi eng muhim masala — birinchi ikki jangni qanday o‘tkazishi.
Ulardan biri kutilmagan natija bilan yakunlansa, dekabr oyidagi chempionlik jangi rejasi ham o‘zgarishi mumkin.
Muradovning asosiy maqsadi bitta
O‘zbekistonlik jangchi Oktagonda yana bir chempionlik kamarini qo‘lga kiritishni rejalashtirmoqda.
Bu esa uning MMAdagi faoliyatida yangi bosqichni boshlashi mumkin.
Hozircha esa muxlislarni oldinda ikki jang kutmoqda. Agar Muradov rejasini to‘liq amalga oshira olsa, dekabr oyida oktagonda yana bir chempionlik kamari uchun jang qiladi.
…