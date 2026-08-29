Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)

·27·Sport
Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)

Mahmud Muradov yana chempionlik kamari uchun oktagonga qaytishga tayyorlanmoqda. O‘zbekistonlik taniqli MMA jangchisi dekabr oyida Oktagon ligasida navbatdagi titul jangida ishtirok etish rejasini ma’lum qildi.

Biroq chempionlik jangigacha Muradov oldida yana ikki muhim jang turibdi. Sportchi dekabrga qadar ikki marta oktagonga chiqib, shundan so‘ng navbatdagi kamar uchun bahs olib borishini aytdi.

Muradovning rejasi qanday?

Jangchi o‘zining yaqin kelajakdagi rejalarini ma’lum qilar ekan, ikki jang o‘tkazish va keyin chempionlik kamari uchun bahsga kirishishini ta’kidladi.

Uning rejasi qisqacha:

Bosqich

Reja

1

Navbatdagi jang

2

Yana bir jang

3

Dekabr oyida chempionlik jangi

4

Oktagonning yana bir kamari uchun kurash

Shu tariqa Muradov qisqa vaqt ichida uchta muhim jang o‘tkazishni maqsad qilgan.

Nega aynan dekabr?

Muradov uchun dekabr oyidagi jang oddiy navbatdagi bahs emas.

Unda Oktagon ligasining yana bir chempionlik kamari uchun kurashish imkoniyati paydo bo‘ladi. Bu esa sportchining tashkilotdagi maqsadlari qanchalik katta ekanini ko‘rsatadi.

Muradovning rejasi aniq: avval ikki jang, keyin esa chempionlik kamari uchun oktagonga chiqish.

Biroq chempionlik jangining raqibi, aniq sanasi va qaysi kamar uchun bahs bo‘lishi hozircha ma’lum qilinmagan.

Muradov uchun yangi chaqiriq

Professional MMAda ikki jangni qisqa muddatda o‘tkazib, keyin chempionlik jangiga chiqish katta jismoniy va ruhiy tayyorgarlikni talab qiladi.

Shuning uchun Muradovning rejasidagi eng muhim masala — birinchi ikki jangni qanday o‘tkazishi.

Ulardan biri kutilmagan natija bilan yakunlansa, dekabr oyidagi chempionlik jangi rejasi ham o‘zgarishi mumkin.

Muradovning asosiy maqsadi bitta

O‘zbekistonlik jangchi Oktagonda yana bir chempionlik kamarini qo‘lga kiritishni rejalashtirmoqda.

Bu esa uning MMAdagi faoliyatida yangi bosqichni boshlashi mumkin.

Hozircha esa muxlislarni oldinda ikki jang kutmoqda. Agar Muradov rejasini to‘liq amalga oshira olsa, dekabr oyida oktagonda yana bir chempionlik kamari uchun jang qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)Bugun, 10:414 ta nokdaun! Yerkebulan Toqtar o‘zbekistonlik «Shohzoda»ni nokautga uchratdi (Video)4 ta nokdaun! Yerkebulan Toqtar o‘zbekistonlik «Shohzoda»ni nokautga uchratdi (Video)Bugun, 10:32Rahmonaliyev orzusiga yetdi: Bokuga «Barselona» keladi va YECHL rekordi yangilanadiRahmonaliyev orzusiga yetdi: Bokuga «Barselona» keladi va YECHL rekordi yangilanadiBugun, 10:18Mareskaning yangi quroli: Ekspertlar Husanovning o‘yiniga qanday baho berdi?Mareskaning yangi quroli: Ekspertlar Husanovning o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 10:122 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!2 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!Bugun, 08:09Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!Bugun, 08:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)