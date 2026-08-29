Xiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladi

·15·Texno
Xiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladi

Xitoyning CXMT kompaniyasi mobil qurilmalar uchun moʻljallangan LPDDR6 xotirasining ommaviy ishlab chiqarilishini boshladi va ushbu ilgʻor chiplarni Xiaomi korporatsiyasiga yetkazib beradi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur innovatsion xotira bozorda chiqarilishi kutilayotgan Xiaomi 18 Fold buklama flagman smartfoniga oʻrnatiladi va uni dunyoda birinchilardan qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

CXMT uchun LPDDR6 standartining oʻzlashtirilishi ulkan yutuq hisoblanadi. Kompaniya avvalgi LPDDR5 xotirasini ommaviy ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyganidan beri bir yildan kamroq vaqt oʻtib, texnologik jihatdan yangi bosqichga koʻtarildi. Bu qadam Xitoy ishlab chiqaruvchisining dunyodagi eng yirik DRAM bozori yetakchilari boʻlgan Samsung hamda SK Hynix kompaniyalari bilan texnologik tafovutini sezilarli darajada qisqartiradi.

Sentyabr oyida savdoga chiqishi kutilmoqda

Tomonlarning maʼlumotlariga tayanib xabar berilishicha, Xiaomi 18 Fold smartfoni joriy yilning sentyabr oyidayoq sotuvga chiqariladi. Yangi avlod xotirasi bilan jihozlanadigan ilk qurilmalardan biri boʻladigan bu gadjet mobil texnologiyalar bozorida katta qiziqish uygʻotmoqda.

Mutaxassislar taʼkidlashicha, tezkor xotiraning yangi avlodi qurilmaning umumiy unumdorligini oshiribgina qolmay, balki energiya samaradorligini ham sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu esa ayniqsa yigʻiluvchi ekranlar va murakkab vazifalarga ega flagman smartfonlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Kuchli protsessor va yangi imkoniyatlar

Smartfon nafaqat ilgʻor xotira, balki Xiaomi kompaniyasining yangi avlodidagi maxsus protsessori bilan ham taʼminlanadi. Maʼlum qilinishicha, qurilmaga 3-nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan Xring O3 chipi oʻrnatiladi.

Kompaniya bayonotiga koʻra, ushbu protsessor dastlabki bosqichdanoq LPDDR6 xotirasi bilan uzluksiz ishlashga moʻljallangan. Bu esa apparat va dasturiy taʼminotning oʻzaro uygʻunligini taʼminlab, zamonaviy xotiraning barcha afzalliklaridan toʻliq foydalanish imkonini beradi.

XiaomiLPDDR6CXMTSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hisense Starlight S2 Pro lazerni 4K televizori taqdim etildiHisense Starlight S2 Pro lazerni 4K televizori taqdim etildiBugun, 11:28NASA rahbari AQSh Oyga faqat xususiy kompaniyalar yordamida qaytishini tan oldiNASA rahbari AQSh Oyga faqat xususiy kompaniyalar yordamida qaytishini tan oldiBugun, 10:25Starship raketa tizimi 2027 yildan haftalik chastotada uchirilishi mumkinStarship raketa tizimi 2027 yildan haftalik chastotada uchirilishi mumkinBugun, 09:53Astrofiziklar tarkibining yarmi suvdan iborat ekzogeniksni aniqladiAstrofiziklar tarkibining yarmi suvdan iborat ekzogeniksni aniqladiBugun, 04:20Kosmonavt Anna Kikina MKSdan turib noyob oy tutilishini tasvirga oldiKosmonavt Anna Kikina MKSdan turib noyob oy tutilishini tasvirga oldiKecha, 22:24Lava kompaniyasi atigi 85 dollarlik Bold N4 Lite smartfonini taqdim etdiLava kompaniyasi atigi 85 dollarlik Bold N4 Lite smartfonini taqdim etdiKecha, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi