Xiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladi
Xitoyning CXMT kompaniyasi mobil qurilmalar uchun moʻljallangan LPDDR6 xotirasining ommaviy ishlab chiqarilishini boshladi va ushbu ilgʻor chiplarni Xiaomi korporatsiyasiga yetkazib beradi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur innovatsion xotira bozorda chiqarilishi kutilayotgan Xiaomi 18 Fold buklama flagman smartfoniga oʻrnatiladi va uni dunyoda birinchilardan qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
CXMT uchun LPDDR6 standartining oʻzlashtirilishi ulkan yutuq hisoblanadi. Kompaniya avvalgi LPDDR5 xotirasini ommaviy ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyganidan beri bir yildan kamroq vaqt oʻtib, texnologik jihatdan yangi bosqichga koʻtarildi. Bu qadam Xitoy ishlab chiqaruvchisining dunyodagi eng yirik DRAM bozori yetakchilari boʻlgan Samsung hamda SK Hynix kompaniyalari bilan texnologik tafovutini sezilarli darajada qisqartiradi.
Sentyabr oyida savdoga chiqishi kutilmoqdaTomonlarning maʼlumotlariga tayanib xabar berilishicha, Xiaomi 18 Fold smartfoni joriy yilning sentyabr oyidayoq sotuvga chiqariladi. Yangi avlod xotirasi bilan jihozlanadigan ilk qurilmalardan biri boʻladigan bu gadjet mobil texnologiyalar bozorida katta qiziqish uygʻotmoqda.
Mutaxassislar taʼkidlashicha, tezkor xotiraning yangi avlodi qurilmaning umumiy unumdorligini oshiribgina qolmay, balki energiya samaradorligini ham sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu esa ayniqsa yigʻiluvchi ekranlar va murakkab vazifalarga ega flagman smartfonlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
Kuchli protsessor va yangi imkoniyatlarSmartfon nafaqat ilgʻor xotira, balki Xiaomi kompaniyasining yangi avlodidagi maxsus protsessori bilan ham taʼminlanadi. Maʼlum qilinishicha, qurilmaga 3-nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan Xring O3 chipi oʻrnatiladi.
Kompaniya bayonotiga koʻra, ushbu protsessor dastlabki bosqichdanoq LPDDR6 xotirasi bilan uzluksiz ishlashga moʻljallangan. Bu esa apparat va dasturiy taʼminotning oʻzaro uygʻunligini taʼminlab, zamonaviy xotiraning barcha afzalliklaridan toʻliq foydalanish imkonini beradi.
…