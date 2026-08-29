«Eng buyugi — menman»: Tramp AQSH prezidentlari reytingini e’lon qildi!
AQSH sobiq rahbari Donald Tramp o‘zining Truth Social ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida navbatdagi shov-shuvli bayonotini qoldirdi. Siyosatchi mamlakat tarixidagi barcha davlat rahbarlari reytingi aks etgan maxsus iyerarxik tasvirni e’lon qildi.
Eng qizig‘i, Tramp ushbu tarixiy ro‘yxatning eng cho‘qqisi — «The Greatest» («Eng buyuk») maqomiga yolg‘iz o‘zini joylashtirib, mamlakat tarixidagi eng kuchli yetakchi sifatida ko‘rsatgan.
Tarixiy shaxslardan iborat «Buyuk»lar safi
Trampning shaxsiy reytingiga ko‘ra, ikkinchi toifa bo‘lgan «Great» («Buyuk») pog‘onasidan AQSH tarixida chuqur iz qoldirgan 6 nafar mashhur davlat arbobi o‘rin olgan:
Avraam Linkoln: AQSHda qullikni bekor qilgan va mamlakat birligini saqlab qolgan yetakchi;
Jorj Vashington: AQSHning Birinchi Prezidenti va asoschisi;
Franklin Ruzvelt: Ikkinchi jahon urushi va «Buyuk depressiya» davri yetakchisi;
Vudro Vilson, Tomas Jefferson va Endryu Jekson: Mamlakat demokratik institutlari va iqtisodiy modelini qurgan prezidentlar.
Shuningdek, Teodor Ruzvelt, Jon Adams, Jeyms Polk va Grover Klivlend kabi siyosatchilar «Buyukka yaqin» (Near Great) guruhiga kiritilgan bo‘lsa, Bill Klinton va Jeyms Medison kabilar «O‘rtacha» (Average) toifasidan joy olgan.
Bayden va Obama — «Omadsizlar» qatorida
Tramp o‘zining siyosiy raqiblari bo‘lgan Demokratik partiya vakillariga keskin zarba berdi. U ro‘yxatning eng quyi pog‘onasi hisoblangan «Failures» («Omadsizlar / Muvaffaqiyatsizlar») qatoriga quyidagilarni joylashtirdi:
Jo Bayden va Barak Obama: Hozirgi va avvalgi demokrat prezidentlar;
Tarixiy nomlar: Ular bilan birga Uliss Grant, Uorren Harding hamda Jimmi Karter ham muvaffaqiyatsiz rahbarlar ro‘yxatidan joy oldi.
Mazkur nashr siyosiy doiralar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o‘rtasida keskin bahs-munozaralarni keltirib chiqardi.
…