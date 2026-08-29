«Eng buyugi — menman»: Tramp AQSH prezidentlari reytingini e’lon qildi!

·0·Dunyo
«Eng buyugi — menman»: Tramp AQSH prezidentlari reytingini e’lon qildi!

AQSH sobiq rahbari Donald Tramp o‘zining Truth Social ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida navbatdagi shov-shuvli bayonotini qoldirdi. Siyosatchi mamlakat tarixidagi barcha davlat rahbarlari reytingi aks etgan maxsus iyerarxik tasvirni e’lon qildi.

Eng qizig‘i, Tramp ushbu tarixiy ro‘yxatning eng cho‘qqisi — «The Greatest» («Eng buyuk») maqomiga yolg‘iz o‘zini joylashtirib, mamlakat tarixidagi eng kuchli yetakchi sifatida ko‘rsatgan.

Tarixiy shaxslardan iborat «Buyuk»lar safi

Trampning shaxsiy reytingiga ko‘ra, ikkinchi toifa bo‘lgan «Great» («Buyuk») pog‘onasidan AQSH tarixida chuqur iz qoldirgan 6 nafar mashhur davlat arbobi o‘rin olgan:

  • Avraam Linkoln: AQSHda qullikni bekor qilgan va mamlakat birligini saqlab qolgan yetakchi;

  • Jorj Vashington: AQSHning Birinchi Prezidenti va asoschisi;

  • Franklin Ruzvelt: Ikkinchi jahon urushi va «Buyuk depressiya» davri yetakchisi;

  • Vudro Vilson, Tomas Jefferson va Endryu Jekson: Mamlakat demokratik institutlari va iqtisodiy modelini qurgan prezidentlar.

Shuningdek, Teodor Ruzvelt, Jon Adams, Jeyms Polk va Grover Klivlend kabi siyosatchilar «Buyukka yaqin» (Near Great) guruhiga kiritilgan bo‘lsa, Bill Klinton va Jeyms Medison kabilar «O‘rtacha» (Average) toifasidan joy olgan.

Bayden va Obama — «Omadsizlar» qatorida

Tramp o‘zining siyosiy raqiblari bo‘lgan Demokratik partiya vakillariga keskin zarba berdi. U ro‘yxatning eng quyi pog‘onasi hisoblangan «Failures» («Omadsizlar / Muvaffaqiyatsizlar») qatoriga quyidagilarni joylashtirdi:

  • Jo Bayden va Barak Obama: Hozirgi va avvalgi demokrat prezidentlar;

  • Tarixiy nomlar: Ular bilan birga Uliss Grant, Uorren Harding hamda Jimmi Karter ham muvaffaqiyatsiz rahbarlar ro‘yxatidan joy oldi.

Mazkur nashr siyosiy doiralar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o‘rtasida keskin bahs-munozaralarni keltirib chiqardi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

29 ta barmoqli mushuk jahon rekordini o‘rnatdi29 ta barmoqli mushuk jahon rekordini o‘rnatdiKecha, 23:54Futbol to‘pini boshida ushlab, 17 ta futbolka kiygan erkak Ginnes rekordini o‘rnatdiFutbol to‘pini boshida ushlab, 17 ta futbolka kiygan erkak Ginnes rekordini o‘rnatdiKecha, 23:49Daraxtni taqillatib ov qiladigan sirli primatDaraxtni taqillatib ov qiladigan sirli primatKecha, 23:27AQSHning Sietl shahrida 1 sentyabr «O‘zbekiston Mustaqilligi kuni» deb e’lon qilindi!AQSHning Sietl shahrida 1 sentyabr «O‘zbekiston Mustaqilligi kuni» deb e’lon qilindi!Kecha, 22:31SI yordamida miyadagi o‘simta ilk bor operatsiyada olib tashlandiSI yordamida miyadagi o‘simta ilk bor operatsiyada olib tashlandiKecha, 20:023 yoshida taxtga chiqqan qirol 34 yoshida vafot etdi3 yoshida taxtga chiqqan qirol 34 yoshida vafot etdiKecha, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi