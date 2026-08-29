Mers Leypsigdagi dron hujumida Rossiyani ayblab, ulkan sanksiyalar qo‘llamoqchi

·30·Dunyo
Mers Leypsigdagi dron hujumida Rossiyani ayblab, ulkan sanksiyalar qo‘llamoqchi

Germaniya va Rossiya o‘rtasidagi diplomatik munosabatlar eng yuqori keskinlik nuqtasiga yetmoqda. Nufuzli Politico va Welt am Sonntag nashrlarining uch nafar yuqori martabali hukumat mulozimiga tayanib xabar berishicha, Germaniya kansleri Fridrix Mers Leypsig aeroportiga uyushtirilgan dron hujumi urinishida rasmiy Moskvani ayblashga hamda Rossiyaga qarshi yangi, «keng ko‘lamli» cheklov choralarini e’lon qilishga tayyorlanmoqda.

Berlinning yangi rejasi Yevropa Ittifoqining umumiy cheklovlari bilan bir vaqtda Rossiya tuzilmalariga to‘g‘ridan to‘g‘ri milliy sanksiyalar joriy etishni nazarda tutadi.

«Diplomatlarni haydash endi kamlik qiladi»: Berlinning kutilayotgan qadamlari

Manbalarning ta’kidlashicha, Germaniya hukumati bu safar an’anaviy diplomatik javoblar bilan cheklanmoqchi emas:

  • Keskin choralar zarurati: Hukumat mulozimlaridan birining so‘zlariga ko‘ra, ayrim diplomatlarni mamlakatdan chiqarib yuborish yoki Berlindagi «Rus uyi»ni yopish endi yetarli emas. Germaniya buning o‘rniga moliyaviy sanksiyalarni maksimal darajada kuchaytirish yoki Kiyevga qurol yetkazib berishni yanada kengaytirish variantini ko‘rib chiqmoqda;

  • E’lon qilish muddati: Mers mazkur keskin bayonotni kelasi hafta boshida — seshanba kuni Irlandiyada bo‘lib o‘tadigan YEI Tashqi ishlar vazirlari yig‘ilishi arafasida yoki undan ham oldinroq e’lon qilishi mumkin;

  • Kanslerning qat’iy pozitsiyasi: Avvalroq Mers ushbu hodisa jiddiy oqibatlarga olib kelishini bildirib: «Leypsigdagi dron hujumi biz juda real xavf-xatarlarga duch kelayotganimizni ko‘rsatmoqda... Ular buning uchun javob beradi», — deya bayonot bergan edi.

Ichki siyosiy omil: Saksoniya-Anhalt va Berlindagi muhim saylovlar

Kansler bayonotining qachon e’lon qilinishi mamlakat ichidagi murakkab siyosiy jarayonlar bilan ham chambarchas bog‘liq:

  • Hududiy saylovlar bosimi: Kelasi hafta yakshanba kuni Saksoniya-Anhalt yerlarida, ikki haftadan so‘ng esa Meklenburg — Oldingi Pomeraniya va Berlinda muhim parlament saylovlari bo‘lib o‘tadi;

  • «Germaniya uchun muqobil» reytingi: So‘rovnomalarga ko‘ra, sharqiy mintaqalarda Rossiya bilan munosabatlarni yumshatish tarafdori bo‘lgan «Germaniya uchun muqobil» (AfD) partiyasi yetakchilik qilmoqda. Bu holat hukumatning tashqi siyosiy qadamlarini yanada sezgir qilib qo‘ymoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eng yirik neft bitimi: Tramp global bozorni larzaga solgan kelishuvni e’lon qildiEng yirik neft bitimi: Tramp global bozorni larzaga solgan kelishuvni e’lon qildiBugun, 22:44«Dengizdan dengizgacha» rejasi barbod bo‘ldimi? Siyosatshunos Polshaning yangi pozitsiyasini fosh qildi«Dengizdan dengizgacha» rejasi barbod bo‘ldimi? Siyosatshunos Polshaning yangi pozitsiyasini fosh qildiBugun, 22:35«Bizni shu qishda sindirmoqchi»: Kuleba Kiyev bo‘yicha kutilayotgan dahshatli rejalarni ochiqladi«Bizni shu qishda sindirmoqchi»: Kuleba Kiyev bo‘yicha kutilayotgan dahshatli rejalarni ochiqladiBugun, 22:26Nepalda dahshatli qiyomat: 675 kishi halok bo‘ldi, 3 ming odam bedarak yo‘qoldiNepalda dahshatli qiyomat: 675 kishi halok bo‘ldi, 3 ming odam bedarak yo‘qoldiBugun, 21:43Mo‘jiza: Nepaldagi dahshatli toshqinda butun bir oila omon qoldi (Video)Mo‘jiza: Nepaldagi dahshatli toshqinda butun bir oila omon qoldi (Video)Bugun, 21:12Tramp Oydagi obyektga o‘z nomini berishni rejalashtirmoqdaTramp Oydagi obyektga o‘z nomini berishni rejalashtirmoqdaBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi