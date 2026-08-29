Mers Leypsigdagi dron hujumida Rossiyani ayblab, ulkan sanksiyalar qo‘llamoqchi
Germaniya va Rossiya o‘rtasidagi diplomatik munosabatlar eng yuqori keskinlik nuqtasiga yetmoqda. Nufuzli Politico va Welt am Sonntag nashrlarining uch nafar yuqori martabali hukumat mulozimiga tayanib xabar berishicha, Germaniya kansleri Fridrix Mers Leypsig aeroportiga uyushtirilgan dron hujumi urinishida rasmiy Moskvani ayblashga hamda Rossiyaga qarshi yangi, «keng ko‘lamli» cheklov choralarini e’lon qilishga tayyorlanmoqda.
Berlinning yangi rejasi Yevropa Ittifoqining umumiy cheklovlari bilan bir vaqtda Rossiya tuzilmalariga to‘g‘ridan to‘g‘ri milliy sanksiyalar joriy etishni nazarda tutadi.
«Diplomatlarni haydash endi kamlik qiladi»: Berlinning kutilayotgan qadamlari
Manbalarning ta’kidlashicha, Germaniya hukumati bu safar an’anaviy diplomatik javoblar bilan cheklanmoqchi emas:
Keskin choralar zarurati: Hukumat mulozimlaridan birining so‘zlariga ko‘ra, ayrim diplomatlarni mamlakatdan chiqarib yuborish yoki Berlindagi «Rus uyi»ni yopish endi yetarli emas. Germaniya buning o‘rniga moliyaviy sanksiyalarni maksimal darajada kuchaytirish yoki Kiyevga qurol yetkazib berishni yanada kengaytirish variantini ko‘rib chiqmoqda;
E’lon qilish muddati: Mers mazkur keskin bayonotni kelasi hafta boshida — seshanba kuni Irlandiyada bo‘lib o‘tadigan YEI Tashqi ishlar vazirlari yig‘ilishi arafasida yoki undan ham oldinroq e’lon qilishi mumkin;
Kanslerning qat’iy pozitsiyasi: Avvalroq Mers ushbu hodisa jiddiy oqibatlarga olib kelishini bildirib: «Leypsigdagi dron hujumi biz juda real xavf-xatarlarga duch kelayotganimizni ko‘rsatmoqda... Ular buning uchun javob beradi», — deya bayonot bergan edi.
Ichki siyosiy omil: Saksoniya-Anhalt va Berlindagi muhim saylovlar
Kansler bayonotining qachon e’lon qilinishi mamlakat ichidagi murakkab siyosiy jarayonlar bilan ham chambarchas bog‘liq:
Hududiy saylovlar bosimi: Kelasi hafta yakshanba kuni Saksoniya-Anhalt yerlarida, ikki haftadan so‘ng esa Meklenburg — Oldingi Pomeraniya va Berlinda muhim parlament saylovlari bo‘lib o‘tadi;
«Germaniya uchun muqobil» reytingi: So‘rovnomalarga ko‘ra, sharqiy mintaqalarda Rossiya bilan munosabatlarni yumshatish tarafdori bo‘lgan «Germaniya uchun muqobil» (AfD) partiyasi yetakchilik qilmoqda. Bu holat hukumatning tashqi siyosiy qadamlarini yanada sezgir qilib qo‘ymoqda.
…