UFC pul yomg‘iri yog‘dirdi: Kimlar 100 ming dollar oldi-yu, kimlar mukofotsiz qoldi?

·28·Sport
UFC pul yomg‘iri yog‘dirdi: Kimlar 100 ming dollar oldi-yu, kimlar mukofotsiz qoldi?

Xitoyning Shanxay shahri mezbonlik qilgan UFC Fight Night 286 turniri keskin va murosasiz janglari bilan birga, ishtirokchilarga taqdim etilgan katta miqdordagi moliyaviy bonuslari bilan ham yodda qoldi. Dunyoning yetakchi promousheni mazkur musobaqa yakunlari bo‘yicha jami to‘rtta 100 ming dollarlik asosiy bonuslar hamda muddatidan oldin g‘alaba qozongan qator sportchilarga qo‘shimcha mukofotlar tarqatdi.

Ayniqsa, kechaning markaziy jangida mag‘lubiyatsiz favoritni qulatgan Song Yadong va shiddatli qarama-qarshilik ko‘rsatgan boshqa sportchilar oqshom qahramonlariga aylandi.

100 ming dollarlik asosiy qahramonlar va nominatsiyalar

UFC rahbariyati eng yorqin jangchilarni 100 ming dollarlik maxsus cheklar bilan taqdirladi:

  • «Oqshomning eng yaxshi chiqishi» — Song Yadong: 28 yoshli xitoylik yulduz Umar Nurmagomedovga qarshi bahsda dastlabki raundni uchchala hakamning bahosiga ko‘ra boy bergan bo‘lsa-da, ikkinchi raundda qarshi zarba bilan raqibni muvozanatdan chiqarib, parterda nokautga uchratdi va 100 ming dollarlik bonusga ega bo‘ldi;

  • «Oqshomning eng yaxshi chiqishi» — Bilol Hasan: Ligadagi debyutini o‘tkazgan indoneziyalik sportchi Nilson Roxasni ikkinchi raundda yorqin tarzda nokaut qilib, 100 ming dollarlik mukofotni naqd qildi;

  • «Oqshomning eng yaxshi jangi» — Lyu Se va Levi Rodriges-kichik: 1-raundning 4-daqiqasi 26-soniyasida Lyu Sening yorqin nokauti bilan tugagan murosasiz to‘qnashuv oqshom jangi deb topildi. Mag‘lub bo‘lgan Levi Rodriges-kichik ham Lyu Se kabi 100 ming dollar mukofotga loyiq ko‘rildi.

25 ming dollarlik qo‘shimcha mukofotlar va vazn jazosi

Promoushen muddatidan oldin g‘alaba qozongan boshqa sportchilarni ham e’tiborsiz qoldirmadi, ammo ayrim jangchilar qat’iy qoidalar qurboniga aylandi:

  • 25 ming dollar olganlar: Raqiblarini vaqtidan avval mag‘lub etgan Deniz Gomes, Kay Asakura, Ri Suruya, Franchesko Nutssi va Ektor Santyago 25 ming dollardan qo‘shimcha mukofot oldi;

  • Vazn sabab bonussiz qolganlar: O‘z janglarini muddatidan oldin g‘alaba bilan yakunlagan Juliya Polastri va Andre Lima rasmiy vazn o‘lchash marosimida belgilangan limitni bajara olishmagani bois rasman bonuslardan mahrum qilindi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shanxayda nokautlar yomg‘iri: Favoritlar birin-ketin quladi, Nurmagomedov yer tishladi!Shanxayda nokautlar yomg‘iri: Favoritlar birin-ketin quladi, Nurmagomedov yer tishladi!Bugun, 23:06Shveysariyadan xushxabar: Dzyudochimiz «Katta Dubulg‘a» finalida kumush medalni qo‘lga kiritdiShveysariyadan xushxabar: Dzyudochimiz «Katta Dubulg‘a» finalida kumush medalni qo‘lga kiritdiBugun, 22:58Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...Bugun, 21:57Leandro Paredes FIFA tomonidan berilgan diskvalifikatsiyani tanqid qildiLeandro Paredes FIFA tomonidan berilgan diskvalifikatsiyani tanqid qildiBugun, 21:31«O‘zbek el-klasikosi»: «Neftchi» «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chorak finalga chiqdi«O‘zbek el-klasikosi»: «Neftchi» «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chorak finalga chiqdiBugun, 21:28Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!Bugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)