Eng yirik neft bitimi: Tramp global bozorni larzaga solgan kelishuvni e’lon qildi

·42·Dunyo
Eng yirik neft bitimi: Tramp global bozorni larzaga solgan kelishuvni e’lon qildi

Jahon energetika va geosiyosiy xaritasini tubdan o‘zgartirib yuboradigan tarixiy voqea yuz berdi. AQSH Prezidenti Donald Tramp Vashington va Karakas o‘rtasida insoniyat tarixidagi eng yirik neft shartnomasi imzolanganini rasman e’lon qildi. Kelishuvga ko‘ra, Amerika tomoni umumiy tasdiqlangan zaxirasi 65 milliard barreldan ortiq bo‘lgan 17 ta ulkan strategik kon ustidan majoritar nazoratni qo‘lga kiritdi.

Venesuela prezidenti vazifasini bajaruvchi Delsi Rodriges ushbu bitimni milliy iqtisodiyotni qayta tiklashga qaratilgan «tarixiy qadam» deb atadi. Mazkur loyihalarga 100 milliard dollardan ziyod investitsiya jalb etilishi va davlat g‘aznasiga 209 milliard dollardan ko‘proq soliq tushumlari kelishi kutilmoqda.

100 yillik nazorat va 55 foizlik mexanizm: Bitim shartlari qanday?

Associated Press va Reuters agentliklarining diplomatik manbalariga ko‘ra, kelishuv misli ko‘rilmagan shartlar asosida amalga oshirilmoqda:

  • 100 yilga berilgan konlar: AQSH va nomi hozircha ochiqlanmagan yetakchi xususiy operator ishtirokida tuzilayotgan yangi tuzilmaga 17 ta neft konini o‘zlashtirish huquqi naq 100 yil muddatga beriladi;

  • 55 foizlik majoritar nazorat: Bu ko‘rsatkich to‘g‘ridan to‘g‘ri mulkdorlikni emas, balki kapitaldagi AQSH ulushi va qazib olingan xomashyoning muayyan qismini tannarxida xarid qilish huquqini o‘z ichiga oladi;

  • Armiya va Strategik zaxira manbai: Imtiyozli shartlarda olinadigan arzon neft AQSHning Strategik neft rezervini to‘ldirishga hamda AQSH Qurolli kuchlarining yoqilg‘i ehtiyojlarini uzluksiz ta’minlashga yo‘naltiriladi;

  • Soliq to‘lovchilar puli sarflanmaydi: Trampning ta’kidlashicha, loyihani moliyalashtirish to‘liq xususiy biznes hisobidan qoplanadi. Muzokaralarda Davlat kotibi Marko Rubio va Pentagon rahbari Pit Hegset bevosita ishtirok etgan.

Maduroning qo‘lga olinishidan boshlab yangi qonunchilikkacha

Ushbu mega-bitim joriy yilning 3 yanvarida sodir bo‘lgan dramatik voqealarning mantiqiy davomi bo‘ldi:

  • Hokimiyat almashuvi: AQSH harbiylarining maxsus operatsiyasi natijasida sobiq yetakchi Nikolas Maduro rafiqasi bilan qo‘lga olinib, AQSHga olib ketilgan va unga narkoterrorizm bo‘yicha rasmiy ayblov qo‘yilgan edi;

  • Qonunlarning o‘zgartirilishi: Hokimiyat tepasiga kelgan Delsi Rodriges neft qonunchiligini tubdan isloh qildi. Xorijiy va xususiy kompaniyalarga mustaqil ravishda neft sotish, daromadni erkin tasarruf etish va qo‘shma korxonalar tuzishga keng yo‘l ochib berildi.

OPЕKda tarixiy bo‘linish: Venesuela tashkilotdan chiqadimi?

Bloomberg nashrining bergan ma’lumotlariga ko‘ra, Karakasda yana bir global siyosiy qaror tayyorlanmoqda:

  • Asoschi davlatning chiqishi: 1960 yilda Saudiya Arabistoni, Eron, Iroq va Kuvayt bilan birgalikda OPЕK karteliga asos solgan Venesuela tashkilotni butunlay tark etish variantini ko‘rib chiqmoqda;

  • Bozordagi kuchlar nisbati: Agar Karakas karteldan chiqsa, u OPЕK tarixida tashkilotni tark etgan birinchi ta’sischi davlatga aylanadi va jahon neft bozoridagi narx siyosati tubdan yangilanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mers Leypsigdagi dron hujumida Rossiyani ayblab, ulkan sanksiyalar qo‘llamoqchiMers Leypsigdagi dron hujumida Rossiyani ayblab, ulkan sanksiyalar qo‘llamoqchiBugun, 22:49«Dengizdan dengizgacha» rejasi barbod bo‘ldimi? Siyosatshunos Polshaning yangi pozitsiyasini fosh qildi«Dengizdan dengizgacha» rejasi barbod bo‘ldimi? Siyosatshunos Polshaning yangi pozitsiyasini fosh qildiBugun, 22:35«Bizni shu qishda sindirmoqchi»: Kuleba Kiyev bo‘yicha kutilayotgan dahshatli rejalarni ochiqladi«Bizni shu qishda sindirmoqchi»: Kuleba Kiyev bo‘yicha kutilayotgan dahshatli rejalarni ochiqladiBugun, 22:26Nepalda dahshatli qiyomat: 675 kishi halok bo‘ldi, 3 ming odam bedarak yo‘qoldiNepalda dahshatli qiyomat: 675 kishi halok bo‘ldi, 3 ming odam bedarak yo‘qoldiBugun, 21:43Mo‘jiza: Nepaldagi dahshatli toshqinda butun bir oila omon qoldi (Video)Mo‘jiza: Nepaldagi dahshatli toshqinda butun bir oila omon qoldi (Video)Bugun, 21:12Tramp Oydagi obyektga o‘z nomini berishni rejalashtirmoqdaTramp Oydagi obyektga o‘z nomini berishni rejalashtirmoqdaBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi