Shveysariyadan xushxabar: Dzyudochimiz «Katta Dubulg‘a» finalida kumush medalni qo‘lga kiritdi
Shveysariyaning Lozanna shahri mezbonlik qilayotgan dzyudo bo‘yicha nufuzli «Katta Dubulg‘a» (Grand Slam) xalqaro turnirida O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari muvaffaqiyatli ishtirokini davom ettirmoqda. Musobaqaning ikkinchi kungi bahslarida -81 kg vazn toifasida tatamiga ko‘tarilgan hamyurtimiz Arslonbek Tojiyev murosasiz bellashuvlar olib borib, shohsupaning ikkinchi pog‘onasiga ko‘tarildi.
O‘zbekistonlik sportchi saralashdan to yarim finalga qadar dunyoning eng yetakchi va tajribali polvonlariga qarshi yorqin g‘alabalarni qayd etdi.
5 ta yirik g‘alaba va finaldagi prinsipial to‘qnashuv
Arslonbek Tojiyev final bosqichiga qadar nihoyatda murakkab va mashaqqatli yo‘lni bosib o‘tdi:
Mag‘lub etilgan raqiblar: Hamyurtimiz ketma-ket Germaniya, Turkiya, Finlyandiya, Ukraina hamda Braziliya terma jamoalarining kuchli dzyudochilari ustidan ishonchli g‘alabalarga erishib, muxlislar olqishiga sazovor bo‘ldi;
Finaldagi klubdoshlar to‘qnashuvi: Oltin medal uchun kechgan hal qiluvchi bahsda Tojiyev Qozog‘istonning «Jenys» klubidagi jamoadoshi — qozog‘istonlik mahoratli sportchi Abilayxan Jubanazarga qarshi bahs olib bordi va yakunda imkoniyatni boy berib, kumush medalni naqd qildi.
Parij yo‘lidagi qimmatli 700 reyting ochkosi
Ushbu natija Arslonbek Tojiyev uchun nafaqat nufuzli sovrin, balki xalqaro maydondagi pozitsiyasini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi:
Reyting ochkolari: Tojiyev kumush medal bilan birga o‘z hisobiga qimmatli 700 reyting ochkosini yozib qo‘ydi;
Olimpiya yo‘llanmasi: Mazkur ochkolarning teng yarmi (350 ochko) Olimpiya o‘yinlari litsenziyasi yo‘lidagi saralash reytingi uchun hisoblanib, o‘zbekistonlik dzyudochining global ro‘yxatdagi o‘rnini sezilarli darajada yaxshilaydi.
…