Shveysariyadan xushxabar: Dzyudochimiz «Katta Dubulg‘a» finalida kumush medalni qo‘lga kiritdi

·22·Sport
Shveysariyadan xushxabar: Dzyudochimiz «Katta Dubulg‘a» finalida kumush medalni qo‘lga kiritdi

Shveysariyaning Lozanna shahri mezbonlik qilayotgan dzyudo bo‘yicha nufuzli «Katta Dubulg‘a» (Grand Slam) xalqaro turnirida O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari muvaffaqiyatli ishtirokini davom ettirmoqda. Musobaqaning ikkinchi kungi bahslarida -81 kg vazn toifasida tatamiga ko‘tarilgan hamyurtimiz Arslonbek Tojiyev murosasiz bellashuvlar olib borib, shohsupaning ikkinchi pog‘onasiga ko‘tarildi.

O‘zbekistonlik sportchi saralashdan to yarim finalga qadar dunyoning eng yetakchi va tajribali polvonlariga qarshi yorqin g‘alabalarni qayd etdi.

5 ta yirik g‘alaba va finaldagi prinsipial to‘qnashuv

Arslonbek Tojiyev final bosqichiga qadar nihoyatda murakkab va mashaqqatli yo‘lni bosib o‘tdi:

  • Mag‘lub etilgan raqiblar: Hamyurtimiz ketma-ket Germaniya, Turkiya, Finlyandiya, Ukraina hamda Braziliya terma jamoalarining kuchli dzyudochilari ustidan ishonchli g‘alabalarga erishib, muxlislar olqishiga sazovor bo‘ldi;

  • Finaldagi klubdoshlar to‘qnashuvi: Oltin medal uchun kechgan hal qiluvchi bahsda Tojiyev Qozog‘istonning «Jenys» klubidagi jamoadoshi — qozog‘istonlik mahoratli sportchi Abilayxan Jubanazarga qarshi bahs olib bordi va yakunda imkoniyatni boy berib, kumush medalni naqd qildi.

Parij yo‘lidagi qimmatli 700 reyting ochkosi

Ushbu natija Arslonbek Tojiyev uchun nafaqat nufuzli sovrin, balki xalqaro maydondagi pozitsiyasini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi:

  • Reyting ochkolari: Tojiyev kumush medal bilan birga o‘z hisobiga qimmatli 700 reyting ochkosini yozib qo‘ydi;

  • Olimpiya yo‘llanmasi: Mazkur ochkolarning teng yarmi (350 ochko) Olimpiya o‘yinlari litsenziyasi yo‘lidagi saralash reytingi uchun hisoblanib, o‘zbekistonlik dzyudochining global ro‘yxatdagi o‘rnini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shanxayda nokautlar yomg‘iri: Favoritlar birin-ketin quladi, Nurmagomedov yer tishladi!Shanxayda nokautlar yomg‘iri: Favoritlar birin-ketin quladi, Nurmagomedov yer tishladi!Bugun, 23:06UFC pul yomg‘iri yog‘dirdi: Kimlar 100 ming dollar oldi-yu, kimlar mukofotsiz qoldi?UFC pul yomg‘iri yog‘dirdi: Kimlar 100 ming dollar oldi-yu, kimlar mukofotsiz qoldi?Bugun, 23:01Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...Bugun, 21:57Leandro Paredes FIFA tomonidan berilgan diskvalifikatsiyani tanqid qildiLeandro Paredes FIFA tomonidan berilgan diskvalifikatsiyani tanqid qildiBugun, 21:31«O‘zbek el-klasikosi»: «Neftchi» «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chorak finalga chiqdi«O‘zbek el-klasikosi»: «Neftchi» «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chorak finalga chiqdiBugun, 21:28Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!Bugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)