Shanxayda nokautlar yomg‘iri: Favoritlar birin-ketin quladi, Nurmagomedov yer tishladi!

·35·Sport
Shanxayda nokautlar yomg‘iri: Favoritlar birin-ketin quladi, Nurmagomedov yer tishladi!

Xitoyning Shanxay shahri mezbonlik qilgan UFC Fight Night 286 turniri yilning eng yorqin va muddatidan oldin yakunlangan janglarga boy musobaqalaridan biriga aylandi. Kardidagi 13 ta qarama-qarshilikning naq 10 tasi muddatidan avval — nokautlar, texnik nokautlar va og‘rituvchi usullar (sabmishn) bilan yakunlanib, muxlislarga haqiqiy adrenalin ulashdi.

Kechaning bosh qahramonlaridan biri — mahalliy yulduz Song Yadong yengil vaznda chempionlik poygasida katta burilish yasagan bo‘lsa, braziliyalik Deniz Gomes ayollar divizionidagi top-da’vogarni yer tishlatdi.

Markaziy janglar dahshati: Nurmagomedov va Yan Syaonan qulatildi

Musobaqaning asosiy voqealari oktagondagi keskin va tezkor finishlar bilan yodda qoldi:

  • Song Yadong vs Umar Nurmagomedov (2-raund, 1:48): Jangning ikkinchi raundida xitoylik jangchi pastga egilgan Umarni chaqmoqdek o‘ng qo‘l zarbasi bilan tutib oldi va parterdagi tinimsiz zarbalar (hammerfist) evaziga sof nokaut qayd etdi. Bu rossiyalik sportchi uchun faoliyatidagi ilk muddatidan oldingi mag‘lubiyat bo‘ldi. Song esa Shon O'Mellidan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng ketma-ket ikkinchi g‘alabasini tantana qilib, kamar uchun asosiy da’vogarga aylandi;

  • Deniz Gomes vs Syaonan Yan (1-raund, 4:49): Kamar uchun sobiq da’vogar Syaonan Yan o‘z yurtida og‘ir zarba qabul qildi. Birinchi raund yakunida Deniz Gomes raqibasini o‘ng tirsak zarbasi bilan kutib olib, ketma-ket yon zarbalar orqali nokautga uchratdi.

UFC Fight Night 286 turnirining barcha natijalari

Asosiy kard janglari:

  • Song Yadong Umar Nurmagomedovni nokautga (zarbalar) uchratdi — 2-raund, 1:48;

  • Deniz Gomes Syaonan Yanni nokaut (zarbalar) qildi — 1-raund, 4:49;

  • Kay Asakura Kilenga Aorini texnik nokaut (boshga oyoq zarbasi) evaziga yengdi — 2-raund, 0:34;

  • Su Mudayerji Aleks Perezni hakamlarning yakdil qarori bilan taslim etdi (29-28, 29-28, 29-28);

  • Se Lyu Levi Rodrigesni nokaut (zarba) bilan yutdi — 1-raund, 4:26;

  • Bilal Xasan Nilson Roxasni nokaut evaziga (zarba) mag‘lubiyatga uchratdi — 2-raund, 2:28.

Prelim kard janglari:

  • Andre Lima Namsray Batbayarni sabmishn (gilotina) qildi — 3-raund, 3:03;

  • Ri Suruya Kevin Borxasni sabmishn (ortdan bo‘g‘ish) evaziga taslim etdi — 1-raund, 4:14;

  • Shon Vudson Jek Jenkinsni hakamlarning ayri qarori bilan (28-29, 29-28, 29-28) yutdi;

  • Franchesko Nutssi Syao Lunni texnik nokautga (zarbalar) uchratdi — 1-raund, 1:00;

  • Ektor Santyago Lourens Luini nokaut (zarbalar) evaziga yengdi — 2-raund, 0:53;

  • Juliya Polastri Szinnan Sonni nokaut (boshga oyoq zarbasi) qildi — 1-raund, 3:06;

  • Kem Nelson Meng Dingni ochkolar hisobiga ko‘ra (29-28, 29-28, 29-28) mag‘lub etdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC pul yomg‘iri yog‘dirdi: Kimlar 100 ming dollar oldi-yu, kimlar mukofotsiz qoldi?UFC pul yomg‘iri yog‘dirdi: Kimlar 100 ming dollar oldi-yu, kimlar mukofotsiz qoldi?Bugun, 23:01Shveysariyadan xushxabar: Dzyudochimiz «Katta Dubulg‘a» finalida kumush medalni qo‘lga kiritdiShveysariyadan xushxabar: Dzyudochimiz «Katta Dubulg‘a» finalida kumush medalni qo‘lga kiritdiBugun, 22:58Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...Bugun, 21:57Leandro Paredes FIFA tomonidan berilgan diskvalifikatsiyani tanqid qildiLeandro Paredes FIFA tomonidan berilgan diskvalifikatsiyani tanqid qildiBugun, 21:31«O‘zbek el-klasikosi»: «Neftchi» «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chorak finalga chiqdi«O‘zbek el-klasikosi»: «Neftchi» «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chorak finalga chiqdiBugun, 21:28Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!Bugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)