Apple kompaniyasi App Store'dan Lukoyl va Teboil ilovalarini olib tashladi
Avgust oyi oxirida texnologiya olamida yana bir diqqatga sazovor cheklov amalga oshirildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 29-avgust oqshomida Apple korporatsiyasi oʻzining App Store raqamli doʻkonidan «Lukoyl» va Teboil yoqilgʻi quyish shoxobchalari tarmogʻining rasmiy ilovalarini butunlay olib tashladi. Hozirgi vaqtda ushbu dasturlarning nima sababdan bloklangani va doʻkondan chiqarib yuborilgani rasman oshkor etilmagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur cheklovdan soʻng foydalanuvchilar va haydovchilar uchun ayrim qiyinchiliklar yuzaga keldi. Xususan, dasturlarni App Store orqali qayta yuklab olish imkoniyati hozircha mavjud emas. Shu bois mutaxassislar va kompaniya vakillari allaqachon smartfoniga ilovani oʻrnatib olgan foydalanuvchilarga uni sira oʻchirib yubormaslikni qatʼiy tavsiya qilmoqdalar.
Ilovani saqlab qolish va muqobil yechimlariOS operatsion tizimida ishlaydigan iPhone egalariga qoʻshimcha ravishda sozlamalarni oʻzgartirish talab etiladi. Xususan, kam ishlatiladigan ilovalarni avtomatik tarzda yuklab oʻchirish funksiyasini oʻchirib qoʻyish maqsadga muvofiqdir. Aks holda, tizim joy boʻshatish maqsadida dasturni avtomatik ravishda oʻchirib yuborishi va uni qayta tiklab boʻlmasligi mumkin.
Agar ilova oʻchib ketgan taqdirda yoki yangi foydalanuvchilar uchun «Lukoyl» kompaniyasi muqobil variantni taklif etmoqda. Unga koʻra, mijozlar kompaniyaning rasmiy veb-saytidagi shaxsiy kabinetdan bemalol foydalanishlari mumkin. Veb-versiya orqali aynan YoQShda bonus ballarini hisoblash va yechish uchun maxsus QR-kodni olish imkoniyati saqlanib qolgan.
Oxirgi yangilanishlar va keyingi qadamlarAjablanarlisi shundaki, ilova App Store'dan yoʻqolishidan bor-yoʻgʻi bir necha kun oldingina yirik yangilanishni qabul qilib, yangi funksiyalar bilan boyitilgan edi. Xususan, dastur interfeysida muayyan yoqilgʻi quyish shoxobchalarida turli xil yoqilgʻi turlarining mavjudligi hamda ularning dolzarb narxlari real vaqt rejimida koʻrsatila boshlagandi.
Hozirgi kunda aksariyat yirik brendlar va xizmat koʻrsatuvchi tarmoqlar oʻzlarining mobil dasturlarini xalqaro ilovalar doʻkonlarida saqlab qolishda turli toʻqnashuvlarga duch kelmoqdalar. «Lukoyl» va Teboil misolida esa foydalanuvchilar internet-brauzerlar orqali veb-versiyalarga tayanib ish koʻrishga majbur boʻlmoqdalar. Mazkur vaziyat boʻyicha Apple yoki dastur ishlab chiquvchilari tomonidan keyingi rasmiy bayonotlar hali berilganicha yoʻq.
…