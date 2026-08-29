Apple kompaniyasi App Store'dan Lukoyl va Teboil ilovalarini olib tashladi

·2·Texno
Apple kompaniyasi App Store'dan Lukoyl va Teboil ilovalarini olib tashladi

Avgust oyi oxirida texnologiya olamida yana bir diqqatga sazovor cheklov amalga oshirildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 29-avgust oqshomida Apple korporatsiyasi oʻzining App Store raqamli doʻkonidan «Lukoyl» va Teboil yoqilgʻi quyish shoxobchalari tarmogʻining rasmiy ilovalarini butunlay olib tashladi. Hozirgi vaqtda ushbu dasturlarning nima sababdan bloklangani va doʻkondan chiqarib yuborilgani rasman oshkor etilmagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur cheklovdan soʻng foydalanuvchilar va haydovchilar uchun ayrim qiyinchiliklar yuzaga keldi. Xususan, dasturlarni App Store orqali qayta yuklab olish imkoniyati hozircha mavjud emas. Shu bois mutaxassislar va kompaniya vakillari allaqachon smartfoniga ilovani oʻrnatib olgan foydalanuvchilarga uni sira oʻchirib yubormaslikni qatʼiy tavsiya qilmoqdalar.

Ilovani saqlab qolish va muqobil yechimlar

iOS operatsion tizimida ishlaydigan iPhone egalariga qoʻshimcha ravishda sozlamalarni oʻzgartirish talab etiladi. Xususan, kam ishlatiladigan ilovalarni avtomatik tarzda yuklab oʻchirish funksiyasini oʻchirib qoʻyish maqsadga muvofiqdir. Aks holda, tizim joy boʻshatish maqsadida dasturni avtomatik ravishda oʻchirib yuborishi va uni qayta tiklab boʻlmasligi mumkin.

Agar ilova oʻchib ketgan taqdirda yoki yangi foydalanuvchilar uchun «Lukoyl» kompaniyasi muqobil variantni taklif etmoqda. Unga koʻra, mijozlar kompaniyaning rasmiy veb-saytidagi shaxsiy kabinetdan bemalol foydalanishlari mumkin. Veb-versiya orqali aynan YoQShda bonus ballarini hisoblash va yechish uchun maxsus QR-kodni olish imkoniyati saqlanib qolgan.

Oxirgi yangilanishlar va keyingi qadamlar

Ajablanarlisi shundaki, ilova App Store'dan yoʻqolishidan bor-yoʻgʻi bir necha kun oldingina yirik yangilanishni qabul qilib, yangi funksiyalar bilan boyitilgan edi. Xususan, dastur interfeysida muayyan yoqilgʻi quyish shoxobchalarida turli xil yoqilgʻi turlarining mavjudligi hamda ularning dolzarb narxlari real vaqt rejimida koʻrsatila boshlagandi.

Hozirgi kunda aksariyat yirik brendlar va xizmat koʻrsatuvchi tarmoqlar oʻzlarining mobil dasturlarini xalqaro ilovalar doʻkonlarida saqlab qolishda turli toʻqnashuvlarga duch kelmoqdalar. «Lukoyl» va Teboil misolida esa foydalanuvchilar internet-brauzerlar orqali veb-versiyalarga tayanib ish koʻrishga majbur boʻlmoqdalar. Mazkur vaziyat boʻyicha Apple yoki dastur ishlab chiquvchilari tomonidan keyingi rasmiy bayonotlar hali berilganicha yoʻq.

AppleApp StoreLukoylTeboilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei qon bosimini oʻlchovchi Watch D3 aqlli soatini namoyish etdiHuawei qon bosimini oʻlchovchi Watch D3 aqlli soatini namoyish etdiBugun, 18:28Huawei Mate XT 2 smartfoni rasmiy taqdimotidan oldin oshkor etildiHuawei Mate XT 2 smartfoni rasmiy taqdimotidan oldin oshkor etildiBugun, 17:56Bayonurda Progress MS-35 kosmik yuk kemasi yonilgʻi bilan toʻldirildiBayonurda Progress MS-35 kosmik yuk kemasi yonilgʻi bilan toʻldirildiBugun, 15:55Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkinBugun, 15:28Asus oʻyin noutbugida suyuq metallni almashtirgach unumdorlik keskin oshdiAsus oʻyin noutbugida suyuq metallni almashtirgach unumdorlik keskin oshdiBugun, 14:53Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)Bugun, 14:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi