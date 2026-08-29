O‘zbekistonda aholiga tegishli avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdi

·6·O‘zbekiston
O‘zbekistonda aholiga tegishli avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdi

O‘zbekistonda aholi tasarrufidagi avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdi. 2026 yil 1 iyul holatiga jismoniy shaxslarga tegishli 4 982 516 ta avtotransport vositasi ro‘yxatga olingan.

Ularning asosiy qismini yengil avtomobillar tashkil etadi — 4 618 719 ta. Shuningdek, aholiga tegishli 343 375 ta yuk avtomobili, 7508 ta mikroavtobus va 5786 ta avtobus bor.

Hududlar orasida eng yuqori ko‘rsatkich Toshkent shahrida — 637 706 ta. Keyingi o‘rinlarda Farg‘ona viloyati — 573 472 ta va Samarqand viloyati — 563 072 ta avtotransport bilan qayd etilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldiBugun, 23:34Maxsus operatsiya: 13,6 kg opiy yashirilgan xufiya joy fosh etildi! (Tezkor tafsilot)Maxsus operatsiya: 13,6 kg opiy yashirilgan xufiya joy fosh etildi! (Tezkor tafsilot)Bugun, 21:52Toshkentda muhim tashrif: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini aeroportda shaxsan kutib oldi (Foto)Toshkentda muhim tashrif: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini aeroportda shaxsan kutib oldi (Foto)Bugun, 21:50Joze Mourinyu «Oltin to‘p» atrofidagi siyosat va adolatsizlikni fosh qildiJoze Mourinyu «Oltin to‘p» atrofidagi siyosat va adolatsizlikni fosh qildiBugun, 18:08Sentyabrda O‘zbekistonda qanday ob-havo kutilyapti?Sentyabrda O‘zbekistonda qanday ob-havo kutilyapti?Bugun, 17:51Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlab maxsus oltin tangalar chiqarildiMustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlab maxsus oltin tangalar chiqarildiBugun, 14:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)