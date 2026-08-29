NASA kosmosni oʻrganishda yangi bosqichni boshlaydi
NASA insoniyat tarixidagi eng yirik osmon tadqiqotlaridan birini amalga oshirishga hozirlik koʻrmoqda. Agentlikning Nancy Grace Roman deb nomlangan yangi kosmos teleskopi koinot sirlarini, jumladan, ikki milliarddan ortiq galaktikalarni oʻrganishda ulkan qadam tashlashga moʻljallangan. Ushbu ulkan ilmiy loyiha olamning kengayishi, qora energiya tabiati hamda yulduzlar evolyutsiyasini tushunishda tub burilish yasashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
TASS agentligi xabar berishicha, loyihaning ilmiy xodimi Juli MakEneri yangi observatoriyaning asosiy ustunligi uning keng koʻrish maydoni ekanligini taʼkidlagan. Mazkur teleskop har bir lahzada Hubble teleskopiga qaraganda taxminan yuz barobar katta osmon qismini qamrab olish imkoniyatiga ega. Bu esa astronomik kuzatishlar tezligini keskin oshiradi.
Koinotni oʻrganish tezligi keskin oshadiTeleskopning yuqori tezlikda ishlashi yirik koʻlamli tadqiqotlarni ming martadan ziyod tezroq bajarishga yoʻl ochadi. Mutaxassislarning solishtirishicha, Hubble teleskopi uchun qariyb yuz yil talab qiladigan tadqiqotni Nancy Grace Roman atigi bir oy ichida bajarishga qodir. Shuningdek, shu qisqa muddat ichida ushbu uskunaning Somon Yoʻli boʻylab oʻtkazadigan sharhi yigirma milliardgacha yulduzni qayd etishi mumkin.
NASA bahosiga koʻra, mazkur maʼlumotlar toʻplami tarixdagi eng ulkan astronomik obyektlar katalogiga aylanishi kutilmoqda. Olinadigan maʼlumotlar hajmi ham shunga yarasha nihoyatda katta boʻlib, eng yirik toʻliq oʻlchamli tasvirni namoyish etish uchun yarim milliondan ortiq 4K formatdagi televizor ekrani talab qilinadi.
Ilmiy vazifalar va kelajakdagi tadqiqotlarObservatoriyaning asosiy ilmiy vazifalaridan biri koinot kengayishi tarixi hamda uning yirik tuzilmalari shakllanishini oʻrganishdan iborat. Milliardlab galaktikalarni kuzatish olimlarga moddiy olamning taqsimoti va qora energiyaning sirli tabiatini yanada aniqroq tadqiq etish imkonini beradi.
Taʼkidlash joizki, mazkur zamonaviy observatoriya NASA kosmik astronomiya dasturini yaratishda beqiyos rol oʻynagan atoqli amerikalik astronom Nэнси Greys Roman sharafiga nomlangan. Uning nomi bilan ataluvchi yangi kosmik apparat zamonaviy fan oldida turgan koʻplab topishmoqlarga javob topishiga ishonch bildirilyapti.
…