NASA kosmosni oʻrganishda yangi bosqichni boshlaydi

·16·Texno
NASA kosmosni oʻrganishda yangi bosqichni boshlaydi

NASA insoniyat tarixidagi eng yirik osmon tadqiqotlaridan birini amalga oshirishga hozirlik koʻrmoqda. Agentlikning Nancy Grace Roman deb nomlangan yangi kosmos teleskopi koinot sirlarini, jumladan, ikki milliarddan ortiq galaktikalarni oʻrganishda ulkan qadam tashlashga moʻljallangan. Ushbu ulkan ilmiy loyiha olamning kengayishi, qora energiya tabiati hamda yulduzlar evolyutsiyasini tushunishda tub burilish yasashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

TASS agentligi xabar berishicha, loyihaning ilmiy xodimi Juli MakEneri yangi observatoriyaning asosiy ustunligi uning keng koʻrish maydoni ekanligini taʼkidlagan. Mazkur teleskop har bir lahzada Hubble teleskopiga qaraganda taxminan yuz barobar katta osmon qismini qamrab olish imkoniyatiga ega. Bu esa astronomik kuzatishlar tezligini keskin oshiradi.

Koinotni oʻrganish tezligi keskin oshadi

Teleskopning yuqori tezlikda ishlashi yirik koʻlamli tadqiqotlarni ming martadan ziyod tezroq bajarishga yoʻl ochadi. Mutaxassislarning solishtirishicha, Hubble teleskopi uchun qariyb yuz yil talab qiladigan tadqiqotni Nancy Grace Roman atigi bir oy ichida bajarishga qodir. Shuningdek, shu qisqa muddat ichida ushbu uskunaning Somon Yoʻli boʻylab oʻtkazadigan sharhi yigirma milliardgacha yulduzni qayd etishi mumkin.

NASA bahosiga koʻra, mazkur maʼlumotlar toʻplami tarixdagi eng ulkan astronomik obyektlar katalogiga aylanishi kutilmoqda. Olinadigan maʼlumotlar hajmi ham shunga yarasha nihoyatda katta boʻlib, eng yirik toʻliq oʻlchamli tasvirni namoyish etish uchun yarim milliondan ortiq 4K formatdagi televizor ekrani talab qilinadi.

Ilmiy vazifalar va kelajakdagi tadqiqotlar

Observatoriyaning asosiy ilmiy vazifalaridan biri koinot kengayishi tarixi hamda uning yirik tuzilmalari shakllanishini oʻrganishdan iborat. Milliardlab galaktikalarni kuzatish olimlarga moddiy olamning taqsimoti va qora energiyaning sirli tabiatini yanada aniqroq tadqiq etish imkonini beradi.

Taʼkidlash joizki, mazkur zamonaviy observatoriya NASA kosmik astronomiya dasturini yaratishda beqiyos rol oʻynagan atoqli amerikalik astronom Nэнси Greys Roman sharafiga nomlangan. Uning nomi bilan ataluvchi yangi kosmik apparat zamonaviy fan oldida turgan koʻplab topishmoqlarga javob topishiga ishonch bildirilyapti.

NASATeleskopAstronomiyaKoinotIlmiy tadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi App Store'dan Lukoyl va Teboil ilovalarini olib tashladiApple kompaniyasi App Store'dan Lukoyl va Teboil ilovalarini olib tashladiKecha, 23:26Huawei qon bosimini oʻlchovchi Watch D3 aqlli soatini namoyish etdiHuawei qon bosimini oʻlchovchi Watch D3 aqlli soatini namoyish etdiKecha, 18:28Huawei Mate XT 2 smartfoni rasmiy taqdimotidan oldin oshkor etildiHuawei Mate XT 2 smartfoni rasmiy taqdimotidan oldin oshkor etildiKecha, 17:56Bayonurda Progress MS-35 kosmik yuk kemasi yonilgʻi bilan toʻldirildiBayonurda Progress MS-35 kosmik yuk kemasi yonilgʻi bilan toʻldirildiKecha, 15:55Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkinKecha, 15:28Asus oʻyin noutbugida suyuq metallni almashtirgach unumdorlik keskin oshdiAsus oʻyin noutbugida suyuq metallni almashtirgach unumdorlik keskin oshdiKecha, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi